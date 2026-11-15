Thực hư con trai Will Smith hẹn hò bà lão 82 tuổi?

Tin đính hôn lan rộng từ hình ảnh nghi do AI tạo

Ngày 13/11, câu chuyện nam diễn viên Jaden Smith có quan hệ tình cảm với Michèle Lamy, biểu tượng thời trang người Pháp, tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội. Các bài đăng khẳng định họ hẹn hò, đính hôn bất chấp khoảng cách 54 tuổi. Để tăng sức thuyết phục, người đăng còn đưa ra hình ảnh được mô tả là những khoảnh khắc thân mật giữa họ.

Thông tin gây chú ý hơn khi xuất hiện lời đồn Michèle Lamy định chuyển 80% khối tài sản của mình cho con trai tài tử Will Smith. Nội dung lan rộng, kéo theo phản ứng trái chiều. Nhiều người sửng sốt trước chuyện tình được kể lại, trong khi số khác đặt câu hỏi về tính xác thực của cả ảnh lẫn lời tuyên bố được gán cho nữ doanh nhân.

Thực tế, chưa có nguồn đáng tin cậy nào xác nhận Jaden Smith và Michèle Lamy yêu nhau, đính hôn hoặc thực hiện thỏa thuận chuyển giao tài sản. Hai nhân vật chưa công bố thông tin như vậy, đại diện của họ cũng không đưa ra xác nhận. Những chi tiết đang lan truyền vì thế phải được nhìn nhận là tin đồn, không phải diễn biến đã được kiểm chứng.

Nhiều người dùng mạng sau khi xem xét các hình ảnh tình cảm giữa Michèle Lamy và Jaden Smith bị cho là tạo ra bằng AI. X.

Dấu vết ban đầu dẫn về các bài viết xuất hiện trên nền tảng X trong hai ngày 9-10/11. Ngày 9/11, một tài khoản kể Jaden đến nhà Michèle để xin lời chúc phúc, mô tả cuộc gặp thân tình giống quan hệ mẹ con. Chỉ một ngày sau, một tài khoản khác lại biến câu chuyện thành màn đính hôn, bổ sung lời hứa tặng phần lớn tài sản. Những bài viết tiếp theo còn thêu dệt chuyện hẹn hò bí mật, hình ảnh hôn nhau, thậm chí cả tin mang thai.

Các bức ảnh được chia sẻ không phải chứng cứ đáng tin. Người dùng mạng chỉ ra những chi tiết thiếu nhất quán về khuôn mặt, kiểu tóc. Trong một số ảnh, Jaden xuất hiện với mái tóc xoăn ngắn, khác kiểu dreadlock dài anh sử dụng gần đây. Những hình ảnh bị nghi tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) chủ yếu được phát tán từ các tài khoản không xác minh danh tính. Ngay cả một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi cũng không cho biết ai tạo ra ảnh, nó xuất hiện lúc nào hoặc hai nhân vật từng gặp nhau hay chưa.

Sự biến đổi nhanh chóng của câu chuyện cho thấy nội dung giật gân có thể được đẩy đi rất xa chỉ trong một ngày. Từ một cuộc thăm hỏi chưa được kiểm chứng, người dùng mạng nhận về một kịch bản tình cảm kèm cam kết tài sản, rồi các hình ảnh giả làm bằng chứng. Người hâm mộ Jaden kêu gọi ngừng chia sẻ những tin chưa xác nhận.

Michèle Lamy cùng Jaden Smith thực sự là ai

Michèle Lamy sinh năm 1944 tại Pháp, hoạt động trong nhiều lĩnh vực sáng tạo. Bà từng thiết kế thời trang, điều hành nhà hàng, làm nghệ thuật trình diễn, sản xuất phim, kinh doanh. Những ngón tay nhuộm đen, nhẫn lớn xếp chồng, hàm răng bọc vàng tạo nên phong cách avant-garde đặc biệt của bà.

Đầu thập niên 1990, tại Los Angeles, bà tuyển Rick Owens, khi ấy là nhà thiết kế trẻ, vào công việc cắt rập cho thương hiệu riêng. Họ dần chuyển quan hệ cộng tác thành tình yêu, cùng thành lập Owenscorp năm 2004 rồi kết hôn năm 2006. Trong các cuộc phỏng vấn năm 2026, bà tiếp tục nói về hôn nhân, công việc chung. Bà có con gái riêng Scarlett Rouge từ cuộc hôn nhân trước.

Theo truyền thông Mỹ, đến hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy Michèle Lamy và Jaden Smith đã đính hôn. X.

Ngoài vai trò trong thương hiệu Rick Owens, Michèle có mặt trong nhiều dự án nghệ thuật, thiết kế nội thất. Bà từng làm giám khảo khách mời của “RuPaul's Drag Race UK” mùa thứ tám. Cuộc sống cùng sự nghiệp công khai của nữ doanh nhân không cho thấy bằng chứng nào về một cuộc đính hôn với Jaden, càng không có hồ sơ đáng tin về việc tặng anh 80% tài sản.

Jaden Christopher Syre Smith sinh năm 1998 tại Malibu, California, Mỹ, là con trai Will Smith cùng Jada Pinkett Smith. Anh sớm được khán giả biết đến qua phim “The Pursuit of Happyness”, đóng cùng cha, trước khi đảm nhận vai chính trong “The Karate Kid”. Jaden tiếp tục theo đuổi âm nhạc, thời trang, xây dựng phong cách riêng.

Tháng 9/2025, anh được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo đầu tiên cho dòng thời trang nam của Christian Louboutin. Đây là dấu mốc nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, lĩnh vực Michèle Lamy cũng hoạt động. Tuy nhiên, sự liên hệ trong ngành không phải căn cứ chứng minh quan hệ tình cảm.

Về đời tư, mối quan hệ công khai lâu dài của Jaden là với nhạc sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Sab Zada. Hai người bắt đầu hẹn hò năm 2020, chia tay cuối năm 2024 sau khi ảnh Jaden bên một phụ nữ khác lan truyền. Kể từ đó, anh khá kín tiếng. Một số nguồn nói anh vẫn độc thân, nhưng thông tin ấy cũng không thể thay lời xác nhận trực tiếp.

Cho tới khi có bằng chứng rõ ràng, chuyện Jaden Smith đính hôn Michèle Lamy chỉ là sản phẩm của các bài đăng chưa được kiểm chứng. Một bức ảnh trông chân thực hay tuyên bố gây sốc không đủ biến tin đồn thành sự thật, nhất là khi AI tạo nội dung giả dễ dàng.

Theo: t/h