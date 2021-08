Tài sản 40.000 tỷ của nữ ca sĩ giàu nhất thế giới được Forbes vinh danh

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 05:00 AM (GMT+7)

Đây là cách nữ ca sĩ 33 tuổi có được khối tài sản khổng lồ khiến bao người ngưỡng mộ.

Theo Forbes, Rihanna đã trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất làng giải trí (Chỉ xếp sau Oprah Winfrey), chính thức gia nhập câu lạc bộ ba dấu phẩy. Những ai đã từng thấy dinh thự Beverly Hills trị giá 13,8 triệu USD của cô có thể sẽ không mấy ngạc nhiên trước công bố này.

Tạp chí danh tiếng ước tính giá trị tài sản ròng của giọng ca Love the way you lie lên đến 1,7 tỷ USD (Gần 40.000 tỷ VND), trong đó phần lớn khối tài sản đến từ thương hiệu mỹ phẩm đình đám Fenty Beauty - càng củng cố thêm vị thế nữ ca sĩ, nhạc sĩ giàu nhất hành tinh, danh hiệu mà cô đã nắm giữ từ năm 2019 khi được nhận định có khối tài sản 600 triệu USD.

Thay vì ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau thành công của album Anti (2016), nữ ca sĩ 8X hoạt động tích cực ở mảng kinh doanh. Năm 2017, cô ca sĩ kiêm doanh nhân cho ra mắt thương hiệu Fenty Beauty, hợp tác cùng tập đoàn lớn LVMH, tập trung vào sự toàn diện với 40 sắc thái kem nền chưa từng có trước đây, tạo nên “Hiệu ứng Fenty” khi những thương hiệu khác mở rộng phạm vi tông màu cho các dòng sản phẩm dưỡng da. Vào thời điểm ra mắt, Rihanna đã gọi Fenty Beauty là dự án tâm huyết của cô trong một bài phát biểu: “Hôm nay, tôi không nghĩ sẽ có ai đó trong tòa nhà này hào hứng như mình”.

Forbes ước tính, khối tài sản của “Viên ngọc đen” gồm có 1,4 tỷ USD đến từ Fenty Beauty, 270 triệu USD từ thương hiệu nội y Savage X Fenty, trong khi đó sự nghiệp âm nhạc, diễn xuất đã giúp cô “bỏ túi” phần còn lại.

Năm 2019, ở tuổi 31, Rihanna đã làm nên lịch sử khi ra mắt hãng thời trang cao cấp Fenty trực thuộc LVMH. Cô trở thành người đầu tiên kể từ năm 1987 ra mắt thương hiệu mới dưới ngôi nhà chung LVMH (Sau nhà thiết kế Christian Lacroix) và là người phụ nữ đầu tiên tạo ra một thương hiệu gốc ở đây, cũng như trở thành nữ lãnh đạo da màu đầu tiên tại tập đoàn xa xỉ.

Đầu năm nay, Rihanna và LVMH đã “cùng nhau đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động may mặc sẵn, có trụ sở tại Châu Âu, trong khi chờ điều kiện tốt hơn”, theo một tuyên bố gửi qua email từ LVMH thời điểm đó.

Trước tin tức về tình hình tài chính của ca sĩ Umbrella, Navy - người hâm mộ Rihanna sôi nổi bày tỏ niềm tự hào dành cho thần tượng: “Tôi hâm mộ một tỷ phú”, “Tỷ phú tự thân đích thực! Cô ấy mãi là nữ hoàng của tôi”, “Thật hạnh phúc cho Rihanna. Tất cả mọi thứ đều có khả năng. Chứng kiến những người phụ nữ da màu chinh phục và vươn lên là điều thực sự tuyệt vời. Họ đã đặt ra tiêu chuẩn cho phụ nữ”.

Không dừng lại ở đó, đế chế Fenty Beauty của Rihanna đang mở rộng hơn nữa khi tiếp tục lấn sân vào ngành công nghiệp nước hoa. Fenty Parfum - dòng sản phẩm nước hoa unisex được chính Rihanna lấy cảm hứng và sáng tạo đã chính thức ra mắt ngày 10/8 vừa qua và nhanh chóng được bán sạch trong vòng chưa đầy 24 giờ.

