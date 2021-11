Sự thật bất ngờ sau cảnh múa cột bốc lửa, màn suýt chết đuối... khiến sao "tá hỏa"

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 09:15 AM (GMT+7)

Cảnh múa cột hay cảnh thư giãn trên biển hóa ra lại đều là chi tiết lỗi, không có trong kịch bản.

Daniel Crag nổi tiếng với vai điệp viên 007 và ít ai ngờ rằng một cảnh quay không hề có trong kịch bản đã bất ngờ được chọn lựa. Đó là khi tài tử này chạy ra biển thư giãn, anh không ngờ máy quay vẫn chưa đóng máy. Khoảnh khắc tình cờ nhưng rất thu hút đó đã lập tức được đạo diễn giữ lại. Sau đó chiếc quần lót màu xanh nước biển mà Daniel Crag diện trong cảnh này được mang ra… bán đấu giá. Có người trả tới 72.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng) vì muốn sở hữu chiếc quần này.

Trong bộ phim True Lies, nữ diễn viên Jamie Lee Curtis vô tình bị ngã ở một cảnh quay múa cột. Khi đó nam diễn viên Arnold Schwarzenegger giật mình định tới giúp nhưng Jamie nhanh chóng đứng dậy diễn tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Chính sự cố này lại trở thành thước phim ấn tượng vì nó phù hợp với tính cách nhân vật có phần hậu đậu trong phim.

Những ai là fan Star Wars (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao) có thể biết tới nguồn gốc cảnh quay "Stormtrooper hậu đậu". Đó là khi các diễn viên mặc bộ đồ Stormtrooper khá ngầu nhưng gây cản trở trong việc nhìn đường. Điều đó khiến một diễn viên đã bị cụng đầu vào thành cửa trong quá trình di chuyển khi mặc trang phục cồng kềnh này. Chi tiết hài hước đó đã được đạo diễn giữ lại vì rất tự nhiên.

Sự cố xảy ra trong The Dark Knight vô tình lại trở thành cảnh quay ấn tượng. Nam diễn viên Heath Ledger thủ vai Joker ở cảnh quay cú nổ bệnh viện đã bấm kíp nổ nhưng bom không phát nổ. Sau đó anh đập kíp nổ vào lòng bàn tay vài lần. Tưởng chừng chỉ là sự cố khắc phục lỗi kỹ thuật nhưng khi lên hình lại rất hợp phong cách của Joker nên đạo diễn đã không cắt bỏ chi tiết này. Đây cũng trở thành một trong những cảnh phim nổi tiếng trên màn ảnh Hollywood.

Hay như trong phim điện ảnh Pretty Woman, minh tinh Julia Roberts có phần giật mình khi Richard Gere muốn “hù” cô một phen trong lúc giới thiệu chiếc vòng cổ. Nụ cười rạng rỡ và thần thái của người đẹp đã tạo nên khoảnh khắc tự nhiên chân thật. Ngay sau đó, cảnh quay này được giữ lại để trình chiếu.

Có rất nhiều khoảnh khắc khó quên trong bộ phim hài kinh điển của Robin Williams mang tên Mrs Doubtfire. Một trong những cảnh vui nhộn là khi bà vú giả chính hiệu Daniel Hillard (Williams) bất ngờ được một nhân viên xã hội đến thăm. Không có thời gian trang điểm, Daniel chỉ đơn giản dùng bánh kem đập vào mặt mình để ngụy trang. Tuy nhiên khi mời trà, lớp kem trên mặt bắt đầu tan ra, rơi vào đồ uống. Thực tế chi tiết kem tan lại hoàn toàn là một “tai nạn” do kết quả của độ nóng từ ánh đèn chiếu của đoàn phim làm tan chảy lớp kem trên khuôn mặt của Williams. Chính tài diễn xuất tự nhiên của tài tử này đã khiến đạo diễn quyết định giữ nguyên cảnh quay.

Trong bộ phim Now you see me (2013), phân đoạn ảo thuật gia giả vờ chết đuối do buổi biểu diễn thất bại thực tế là biểu cảm thực của nữ diễn viên bởi cô suýt chết đuối. Nắp bồn nước bị đóng sai cách khiến diễn viên Isla Fisher không thể thoát ra ngoài. Khi cô hoảng loạn thực sự, người trong đoàn phim tưởng cô đang diễn xuất nhập tâm. Rất may sau đó cô được giải cứu kịp thời. Đạo diễn nhận thấy sự chân thực từ sự cố đó mang lại cảnh quay ấn tượng nên đã giữ lại trong bản chiếu rạp. Tuy nhiên điều này cũng gây nên nhiều tranh cãi về độ an toàn cho các diễn viên.

Leonardo DiCaprio cho thấy sự tận tâm trong từng cảnh quay. Khi vào vai tay chủ đồn điền tàn độc trong Django Unchained (2012), tài tử này đập mạnh tay xuống bàn vô tình làm vỡ một ly thủy tinh khiến máu chảy ròng ròng. Vậy nhưng Leo vẫn tiếp tục diễn xuất như không có gì xảy ra. Những bạn diễn kinh hoàng khi nhìn thấy bàn tay bê bết máu của tài tử. Cảnh quay này được giữ lại vì sự chân thực và hy sinh vì vai diễn của Leo.

Khi đóng vai một cựu binh mù trong Scent of a Woman, tài tử Al Pacino có phương pháp diễn xuất đặc biệt để thể hiện nhân vật khiếm thị. Ông tập trung điểm nhìn vào một khoảng không ở giữa. Điều này khiến ông mất đi phần lớn thị lực. Trong một cảnh quay, ông bất ngờ va phải một chiếc thùng rác và ngã ra đất. Chi tiết này không có trong kịch bản nhưng lại phù hợp với nhân vật nên đã được đạo diễn giữ lại.

