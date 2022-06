Sốc với gameshow bị “tuýt còi” vì loạt cảnh nhạy cảm, gợi dục

Gameshow này đang bị khán giả chỉ trích dữ dội.

Mới đây, đài iHQ đã phát sóng một show hẹn hò lãng mạn mới mang tên “Eden, Descendants of Instinct”. Mục tiêu của các người chơi là giành được tình cảm của người mà mình yêu thích trong thời gian ở biển. Vì thế, trong chương trình, các người chơi gặp gỡ, tiếp xúc với nhau thông qua nhiều thử thách, bao gồm cả việc đụng chạm cơ thể.

Chương trình có nhiều cảnh nhạy cảm gây tranh cãi

Các thành viên trong nhà chung không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào, như nghề nghiệp, tuổi tác… ngoại trừ tên của họ. Cụ thể, 8 người bao gồm 4 nam 4 nữ là Lee Seung Jae, Seon Ji Hyun, Kim Cheol Min, Kim Joo Yeon, Lee Jeong Hyeon, Lee Yu Na, Yang Sang Seok và Kim Na Yeon. Tất cả đều thu hút sự chú ý với ngoại hình hấp dẫn. Đặc biệt, Lee Seung Jae và Seon Ji Hyun đã khiến mọi người bất ngờ với ngoại hình giống hệt Song Joong Ki và Han So Hee.

Các cảnh nhạy cảm liên tục xuất hiện trên màn hình

Ngay từ tập đầu, có nhiều cảnh người chơi nam và nữ chạm vào cơ thể nhau khi mặc đồ bơi. Một số cảnh quay chậm zoom thẳng vào bộ phận nhạy cảm của người chơi nữ. Thậm chí, ê-kíp còn phát sóng cảnh hai thí sinh khác giới nằm trùm chăn trong bóng tối và nói những lời mang tính khiêu dâm 18+ khiến MC Bomi phải thốt lên: “Cảnh này có được phép phát sóng không vậy?”.

Việc nhà sản xuất lặp đi lặp lại những góc quay này đã tạo ra một cảm giác khá khó chịu cho khán giả và xa rời mục đích ban đầu. Gây tranh cãi chính là chương trình dán nhãn PG-15 (dành cho khán giả từ 15 tuổi) thay vì PG-19 (dành cho khán giả từ 19 tuổi). Nhiều cư dân mạng chỉ trích chương trình thể hiện quá nhiều nội dung nhạy cảm, gây ảnh hưởng không tốt đến khán giả trẻ vị thành niên.

Chương trình đang là tâm điểm chỉ trích của khán giả Hàn Quốc

“Eden, Descendants of Instinct” là chương trình hẹn hò của Hàn Quốc, gồm 8 thí sinh nam và nữ sống trong một ngôi nhà chung. Nội dung chương trình xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu một cách bản năng của các thí sinh trong vòng sáu ngày. Với mô típ tương tự như Too Hot to Handle và Địa ngục độc thân, nhiệm vụ chính của các thí sinh trong “Eden, Descendants of Instinct” là có được tình yêu cho riêng mình trong những ngày cùng chung sống trên một bãi biển.

Trước những tranh cãi của khán giả, nhà sản xuất của “Eden, Descendants of Instinct” vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

