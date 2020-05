Siêu xe 20 tỷ, đồng hồ hàng hiếm thế giới: Vợ Cường Đô la hay vợ Trấn Thành "chịu chơi" hơn?

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 10:20 AM (GMT+7)

Loạt quà tặng của mỹ nhân Việt dành cho chồng khiến người hâm mộ choáng váng.

Cách đây ít ngày, Cường Đô La khoe chiếc siêu xe mới tậu, bổ sung thêm một siêu phẩm vào bộ sưu tập xế "khủng" của mình.

Đáng chú ý, Cường Đô La tiết lộ đây là món quà bất ngờ và đặc biệt do bà xã Đàm Thu Trang dành tặng. "Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang về món quà thật sự bất ngờ và to bự. Vợ cả thì em cưới còn lại vợ 2 và vợ 3 đều do vợ cả em cưới về đấy ạ" - "đại gia phố núi" hài hước viết.

Được biết, xế hộp của Cường Đô La là Ferrari F12 nhập khẩu từ Dubai là chiếc F12 bản độ duy nhất trong nước ta tính đến thời điểm này. Giá trị sau thuế của siêu xe này ước tính khoảng 1 triệu USD (22 tỷ đồng), chưa tính các món đồ chơi độ thêm.

Trước đó, Cường Đô la từng khoe được bã xã tặng bộ ống xả trị giá gần nửa tỷ đồng cho chiếc siêu xe McLaren 720S màu cam của anh. Người đẹp xứ Lạng tỏ ra rất ủng hộ thú chơi siêu xe của ông xã và không ngại mạnh tay chi tiền khủng để tặng quà có giá trị đắt đỏ.

Trấn Thành - Hari Won là những tay chơi hàng hiệu thứ thiệt của showbiz Việt. Nam MC thường xuyên tặng cho nữ ca sĩ "Hương đêm bay xa" những món quà tặng đắt giá đến từ các thương hiệu đình đám trên thế giới. Trong khi đó, Hari Won nhiều lần bị chồng "nói xấu" vì lối sống tiết kiệm trong chi tiêu. Dù vậy, nữ ca sĩ cũng nhiều lần gây "choáng váng" khi "chịu chơi chịu chi" bỏ ra tiền tỷ để mua quà tặng ông xã.

Vào tháng 2 vừa qua, Hari Won cũng hé lộ về món quà "khủng" vừa tặng ông xã Trấn Thành. Cụ thể, nữ có sĩ khiến khán giả thích thú khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh đang uống rượu cùng Trấn Thành, kèm với đó nữ ca sĩ cho biết: "Cuối cùng cũng mua được quà sinh nhật cho chồng". Trong hình ảnh đăng tải, có thể thấy chiếc đồng hồ mà Trấn Thành đang đeo thuộc thương hiệu Rolex nổi tiếng thế giới, thiết kế mạ vàng và đính kim cương ở ngoài vô cùng sang trọng với giá hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Hari Won cũng từng tặng ông xã chiếc đồng hồ Hublot có giá hơn 500 triệu đồng.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Lê Phương tìm được hạnh phúc bên cạnh Trung Kiên, kém cô 7 tuổi. Nữ diễn viên được ông xã kém tuổi cưng chiều hết mực, chính vì vậy Lê Phương cũng nhiều lần đáp lại sự yêu thương của chồng.

Vào dịp sinh nhật năm 2018, Lê Phương đã chi mạnh tay hơn một tỉ để tậu xế hộp làm quà tặng Trung Kiên

Tuấn Hưng cũng là người đàn ông mẫu mực, luôn yêu thương, chăm sóc cho bà xã. Để hâm nóng tình cảm, cả hai thường xuyên tặng quà cho nhau trong những dịp đặc biệt. Nếu Tuấn Hưng từng tặng xế hộp, nhẫn kim cương... cho Thu Hương thì cô cũng mạnh tay chi tiền để mua món đồ giá trị cho chồng.

Bà xã Tuấn Hưng "mạnh tay" tậu hẳn cặp điện thoại trăm triệu tặng sinh nhật cho chồng sau khi thấy nam ca sĩ nhiều lần phân vân không biết có nên mua hay không. Điều này khiến nam ca sĩ tỏ ra vô cùng bất ngờ, thích thú và xúc động.

