Sao Việt "giận" ra mặt sau khi đóng chung phim vì những lý do không ngờ

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Từng thân thiết khi đóng phim chung nhưng chỉ vì một lý do rất nhỏ cũng khiến các sao Việt bất hòa.

Angela Phương Trinh và Quách An An giận nhau vì phim "I Love Sáu Lóc Cóc"

Khi cùng tham gia bộ phim I love Sáu lóc cóc, Angela Phương Trinh chia sẻ rằng Quách An An đã cố tình cạnh khóe, làm khó cô trên phim trường. Không chịu thua nữ diễn viên Mùi Ngò Gai những lời lẽ nặng nề, theo cô “bà mẹ nhí” đang cố tình dựng chuyện để bôi nhọ hình ảnh Quách An An trong mắt khán giả, nhằm PR bản thân.

Bộ phim I Love Sáu Lóc Cóc

Sau bộ phim đó cả hai tuyên bố "cạch mặt" nhau. Từ đó, việc mời hai người đẹp cùng tham gia một bộ phim sẽ là nhiệm vụ khó cho các đạo diễn.

Vài năm qua, Angela Phương Trinh rời showbiz để sống an yên, lánh xa thị phi. Người đẹp cho biết cô chọn ăn chay trường để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ và giữ gìn sức khỏe. Hình ảnh Angela Phương Trinh gắn liền với những bộ đồ giản dị quen mắt với khán giả trong thời gian qua. Mới đây, người đẹp bất ngờ trở lại với hình ảnh mới gây sốt. Cô "lột xác" với vẻ đẹp nóng bỏng, cuốn hút hơn.

Angela Phương Trinh rời showbiz nhưng vẫn luôn giữ được vẻ nóng bỏng, gợi cảm

Hiện tại, Quách An An đã rút lui hoàn toàn khỏi ngành giải trí. Cô tập trung kinh doanh riêng. Thi thoảng, Quách An An về nước và tụ hội cùng vài bạn bè thân thiết. Cô dành nhiều thời gian đi du lịch và tập luyện thể thao. Vóc dáng của người đẹp vẫn bốc lửa như ngày nào, nhan sắc cũng mặn mà hơn bội phần.

Quách An An sở hữu vẻ đẹp bốc lửa và khá Tây, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quách Ngọc Ngoan xích mích với Thu Trang trên phim trường?

Hồi năm 2011, trong lúc đóng phim cùng nhau, có tin đồn Quách Ngọc Ngoan và nữ diễn viên Thu Trang lúc đó đang mang bầu đã xảy ra xích mích dẫn đến ẩu đả ngay trên phim trường.

Có tin đồn xích mích xảy ra khi Quách Ngọc Ngoan và Thu Trang đóng chung phim với nhau

Vụ việc trầm trọng đến mức các đồng nghiệp phải chạy đến can ngăn và chồng của Thu Trang cũng được gọi tới để giải quyết mâu thuẫn.

Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ: "Tôi và Thu Trang, cũng như nhiều diễn viên khác trong quá trình đóng phim với nhau thì việc giỡn qua giỡn lại lúc nào cũng có, mong mọi người đừng hiểu lầm như vậy". Trong khi đó Thu Trang cho rằng: "Mong mọi người đừng hiểu lầm và hãy quan tâm đến công việc nghệ thuật của chúng tôi".

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan sau đó hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật, được khán giả biết đến khi tham gia những bộ phim Long thành giả cầm ca, Khát vọng Thăng Long, Cuộc chiến hoa hồng, Kính thưa osin, Hiệp sĩ mù... Thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư của Quách Ngọc Ngoan lại gặp nhiều sóng gió, đặc biệt là tình trường không mấy êm ả. Mới đây, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã tuyên bố chia tay nhau sau nhiều năm gắn bó.

Hôn nhân hạnh phúc bên Tiến Luật của Hoa hậu làng hài

Hiện tại, Thu Trang đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Tiến Luật. Cặp đôi đồng hành với nhau từ những ngày còn tay trắng, đến nay đã có vị trí trong làng giải trí với loạt tác phẩm đình đám. Vợ chồng mỹ nhân hài luôn khiến người hâm mộ ghen tỵ vì những hành động, cử chỉ chăm sóc ngọt ngào dành cho nhau. 10 năm kết hôn, hai diễn viên có một cậu con trai kháu khỉnh và tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ao ước.

Dương Cẩm Lynh khó chịu về Tinna Tình khi đóng cùng "Mặt Nạ Máu"

Thời điểm đóng cùng phim Mặt Nạ Máu, Dương Cẩm Lynh chia sẻ rằng cô rất khó chịu và bực bội khi Tina Tình không tập trung cho vai diễn của mình và thường xuyên quên thoại làm ảnh hưởng nhiều đồng nghiệp khác như Hoài Linh, Thu Trang.

Dương Cẩm Lynh bực bội khi Tina Tình không tập trung cho vai diễn

Dương Cẩm Lynh cũng chia sẻ rằng cô chỉ muốn góp ý để Tina Tình có thể hoàn thành tốt vai diễn hơn, tuy nhiên điều cô nhận lại là thái độ không vừa lòng của giọng ca Mông Lung.

Đổ vỡ hôn nhân giúp cô mạnh mẽ hơn ở thời điểm hiện tại

Gần đây, Dương Cẩm Lynh chính thức trở lại với màn ảnh sau một thời gian nghỉ ngơi thông qua bộ phim mới Bánh mì ông Màu. Dương Cẩm Lynh cũng không ngại nhắc đến chuyện “đường ai nấy đi" với chồng cũ.

Tinna Tình cho biết đằng sau sự hào nhoáng của showbiz là những đấu đá rợn người

Về quá khứ, Tina Tình từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình không phù hợp với nơi nhiều thị phi, ồn ào và sự bới móc lẫn nhau. Trên quan điểm cá nhân, điều tôi muốn là mọi người thành công bằng việc tựa vào vai nhau. Bộ phim là thành quả của tập thể thì chúng ta nên đoàn kết để đưa tác phẩm tới thành công thay vì đấu đá lẫn nhau".

Sau "Mặt nạ máu" Tina Tình quyết định rút khỏi showbiz, gần đây cô trở lại hoạt động nghệ thuật để ra mắt bộ phim do chính mình làm đạo diễn, viết kịch bản kiêm diễn viên chính mang tên Hạt giống thức tỉnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên bắt đầu làm kênh YouTube, chia sẻ về định luật hấp dẫn, hướng dẫn và truyền tải năng lượng sống tích cực để mọi người sống hạnh phúc hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/sao-viet-gian-ra-mat-sau-khi-dong-chung-phim-vi-nhung-ly-do-khong-ngo-5020212394592861.htm