Sao Việt bị tát "nổ đom đóm mắt": Sự thật "ngã ngửa"

Trong các phim truyền hình phát sóng gần đây, đa phần những cảnh “động thủ” đều gây ấn tượng cho người xem vì quá chân thật. Những biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt người bị tát hiện lên rất rõ nét. Điều đó góp phần thúc đẩy kịch tính của phim. Tuy nhiên, đối với các diễn viên thực hiện cảnh này thì không dễ dàng chút nào.

Tát thật như giả, đánh giả như thật

Hậu trường cảnh Mai Phương tát Bình An trong “Đừng làm mẹ cáu”

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Ngô Mai Phương đã đăng clip chia sẻ về hậu trường cảnh tát Bình An trong phim “Đừng làm mẹ cáu”. Bối cảnh là khi Khôi (Bình An) nói lời chia tay Yến (Mai Phương) trong quán cà phê, khiến cô tức tối, thẳng thừng tát anh chàng. Theo lời MC VTV, cô chưa từng tát ai bao giờ. Vì vậy nữ diễn viên phải tập “động thủ” nhiều lần trước khi quay chính thức. Lúc đạo diễn hô cắt, Bình An ôm má nhăn nhó ngồi nghỉ trong khi đàn em vui mừng vì hoàn thành tốt cảnh quay. “Mọi người có thể thấy là khi diễn thử tôi tát giả, nhưng khi quay là tát thật. Lực mạnh và tát rất đau”, cô nói.

Tuy nhiên vì Bình An chỉ đứng một chỗ, gương mặt thản nhiên nhận cú tát từ đối phương nên đã tạo cảm giác cho khán giả là Mai Phương tát “giả trân”. “Dù tát nhẹ hay mạnh, nếu anh An bị văng mặt thì mọi người sẽ nghĩ nó là mạnh. Vì anh An không có nên khán giả tưởng là tát giả. Nhưng Phương tát thật đó”, nữ MC giải thích.

Hậu trường cảnh Khôi đánh vào mặt Phú

Bên cạnh đó, diễn viên “Đừng làm mẹ cáu” lấy ví dụ cảnh Khôi đấm vào mặt nhân vật Phú (Trọng Trí đóng). Có thể thấy, hai diễn viên đã vận dụng kỹ xảo, góc máy để cú đánh nhìn như thật. “Nếu đấm thật thì mặt anh Phú sẽ sưng hết lên, không đi quay phim nổi mất. Những cú đấm đi đấm lại nhiều lần như thế này thì bắt buộc phải là đấm giả nha. Nhưng quan trọng là người bị đánh phải quay người thật mạnh để tạo cảm giác là đấm thật”, Mai Phương nói.

Bi hài từ những cảnh tát thật

Bình An giật mình vì Quỳnh Kool tát thật

Là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong các bộ phim giờ vàng, Bình An thường vào vai anh chàng có mối quan hệ rắc rối với nhiều người đẹp. Từ đó dẫn đến nhiều tình huống kịch tính xoay quanh nhân vật. Trong “Ga-ra hạnh phúc”, nam diễn viên thể hiện nhân vật Quân, người yêu của Sơn Ca (Quỳnh Kool) nhưng lại làm tình trẻ của đại gia để đổi lấy tiền bạc. Khi biết Quân “bán thân”, Sơn Ca đã bức xúc tát anh.

Cú tát đau điếng từ Quỳnh Kool khiến Bình An quên luôn lời thoại và hét lớn: “Em bị điên à?”. Nhiều người còn phải thốt lên “Ôi, tát thật à?” khi chứng kiến cảnh quay này. Theo lời Bình An, Quỳnh Kool đã dùng hết sức để tát bạn diễn nhằm tăng tính chân thực cho cảnh quay.

Cảnh quay trong phim “Hành trình công lý”

Trong tập 2 phim “Hành trình công lý”, Phương (Hồng Diễm) sau khi xem được clip nóng của chồng đã lái xe như điên trên đường. Hoàng (Việt Anh) đuổi theo vợ và nhận cái tát trời giáng. Sau khi phim lên sóng, Việt Anh chia sẻ: “Đã ông nào nhìn thấy đom đóm giữa ban ngày chưa? Nếu chưa thì gặp tôi nhé”.

Tại buổi họp báo, Việt Anh hài hước tiết lộ nếu Hồng Diễm tát không chuẩn thì khả năng anh phải sang Hàn Quốc sửa mũi. Cả hai diễn viên phải luyện tập để tránh việc không kiểm soát được sẽ gây chấn thương cho bạn diễn. “Nhiều người thường nói là cứ tát thật đi cho thật, nhưng diễn cái gì cũng thật thì chết. Do vậy 4 cú tát đầu tiên tôi muốn Hồng Diễm luyện phản xạ. Khi động tác nhuần nhuyễn đến đúp thứ 5, tôi mới cho cô ấy tát thật. Cũng may mắn Hồng Diễm là bạn diễn nhạy cảm, thông minh và bắt nhịp tốt”, Việt Anh chia sẻ.

Doãn Quốc Đam tự tát mình trong “Phố trong làng”

Trong “Phố trong làng”, Doãn Quốc Đam gây ấn tượng sâu sắc với vai Mến – ông chồng bê tha, nghiện rượu, là “khách quen” của trụ sở công an xã. Sau đó, anh hối lỗi, đối tốt với vợ con. Trong một cảnh cuối phim, nam diễn viên đã cầm tay vợ “vả” vào mặt mình. Tuy nhiên, cảnh quay phải quay đi quay lại 5 lần.

Trong clip hậu trường đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, Doãn Quốc Đam cho biết lý do là bởi đang quay thì lại có khán giả vô tình “lọt” vào khung hình, thêm vào đó trời nắng cũng làm sai mật độ màu. Tổng cộng anh lĩnh “sương sương” 15 cái tát vào mặt. Nam diễn viên dí dỏm nói mình suýt chút nữa đã “rơi răng” vì cảnh quay này. Khán giả xem phim đều có thể thấy anh chàng đã tự tát mình khá mạnh.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sao-viet-bi-tat-no-dom-dom-mat-su-that-nga-ngua-1444231.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/sao-viet-bi-tat-no-dom-dom-mat-su-that-nga-ngua-1444231.ngn