Sao nam quê Hải Dương tự nhận có nét phu thê với “nữ hoàng nội y” là ai?

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 17:18 PM (GMT+7)

Nam diễn viên cho biết anh và Ngọc Trinh có nét phu thê nhưng không có duyên đến với nhau.

Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Mạc Văn Khoa đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hôn nhân của mình.

Mạc Văn Khoa

Khi đề cập đến “gương mặt phu thê”, Mạc Văn Khoa cho biết anh và vợ Thảo Vy giống nhau về mũi. “Tôi thì xấu nhưng vợ thì không xấu bằng tôi được. Lúc đầu vợ gặp tôi còn là một chàng trai quê lúa, xấu đau xấu đớn. Nhưng cũng chính vì cái xấu đó mới ấn tượng, nhan sắc chỉ là bước đầu thôi. Tôi xấu bên ngoài nhưng đẹp bên trong”, anh nói.

Đáng chú ý, nam diễn viên “Lật mặt 5” còn hài hước ví von nhan sắc của mình có nét “phu thê” với Ngọc Trinh: “Đâu phải ai có nét mặt phu thê cũng lấy nhau, tôi có nét mặt phu thê với Ngọc Trinh nhưng đâu có duyên. Mà cuộc sống hôn nhân lấy đi nhan sắc và tuổi tác người đàn ông, chứ ngày xưa tôi đẹp trai lắm”.

Mạc Văn Khoa và vợ

Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với bà xã Thảo Vy, anh cho biết mình có tiếng nói trong gia đình nhưng “tiếng nói không có giá trị”. Thậm chí, Mặc Văn Khoa tâm sự anh suốt ngày phải nghe những lời góp ý và cả “răn đe, dạy bảo” của bà xã. “Mặc dù vợ rất mạnh mẽ, có thể không hài lòng và chửi tôi xối xả nhưng tôi biết trong tâm cô ấy rất thương mình, miệng thì chửi vậy thôi nhưng nước mắt sẽ rơi. Chính vì thế tôi chỉ chịu đựng và lắng nghe thôi, chẳng cãi lại làm gì”, anh bộc bạch.

Mạc Văn Khoa và Ngọc Trinh từng hợp tác ăn ý trong bộ phim “Chị mẹ học yêu”. Theo đó, nam diễn viên gốc Hải Dương vào vai một chàng đại gia, có tiền nhưng bỏ tất cả để theo Ngọc Trinh nhưng cuối cùng không thành. Mạc Văn Khoa cho biết, lúc phim bấm máy là vợ vừa sinh được 4 ngày nhưng lỡ nhận rồi nên không bỏ được. Khoảng thời gian đó khiến anh nhớ con mình vô cùng và ở những cảnh quay với Ngọc Trinh, Mạc Văn Khoa cho biết trong đầu anh cứ liên tưởng đến bà xã.

Mạc Văn Khoa bối rối khi kéo khoá váy cho Ngọc Trinh

Nam diễn viên nhớ đến cảnh “nữ hoàng nội y” nhờ giúp kéo khóa sau lưng. Trong vài giây nhìn thấy lưng trần gợi cảm, nõn nà, Mạc Văn Khoa tỏ vẻ bối rối. Khoảnh khắc ấy khiến người xem thích thú, nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất tự nhiên, kết hợp ăn ý trong phim của cả hai.

Mạc Văn Khoa từng tiết lộ bản thân cảm thấy hạnh phúc vì có lợi thế chẳng giống ai, đó chính là gương mặt “xấu lạ”. Nam diễn viên hài cho hay, anh thấy may mắn khi bản thân được sở hữu vẻ “xấu” này: “Không hiểu sao tôi lại khá may mắn. Tôi thừa nhận mình rất xấu nhưng cái xấu đó lại là may mắn của tôi. Tôi mà đẹp thì giờ này chưa chắc đã được ở vị trí này. Tất nhiên, chẳng ai tự hào vì mình xấu nhưng tôi tự thấy hài lòng về nhan sắc của mình. Vì thế không có chuyện tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi sẽ giữ nhan sắc này đến trọn đời, không dao kéo, sửa bất cứ thứ gì”.

