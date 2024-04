Quán quân Vietnam Idol 2023 bất ngờ bị loạt khán giả tuyên bố 'rời bỏ'

Một Fanpage viết: “Rơi là ca khúc đầu tiên biết đến bạn, cũng là ca khúc cuối cùng up ở kênh này để chia tay bạn. Group sẽ đổi tên, sẽ giữ lại các clip về bạn. Nhưng tụi mình sẽ không còn cập nhật hay hỗ trợ gì ở đây nữa. Chúc bạn cháy hết mình với đam mê và có một sự nghiệp âm nhạc thật rực rỡ”.

Nhiều khán giả ủng hộ Hà An Huy nhiều năm úp mở về việc đã có những mâu thuẫn không thể hóa giải.

Một khán giả đồng hành cùng Hà An Huy trong nhiều năm cũng đăng tải đoạn clip Hà An Huy hát bài Rời Bỏ, sau đó khẳng định sẽ không tiếp tục đồng hành trong thời gian sắp tới. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc khi những người này trước đó vừa bay vào TP. HCM để ủng hộ Hà An Huy trong các đêm nhạc phòng trà.

Khán giả T.S bình luận: “Vấn đề gì cũng có nguyên do thôi. Các admin rất nhiệt từ thời đầu mà giờ rời bỏ hết thì chắc cũng phải có lí do gì đó ghê gớm mới như này. Mình nghĩ chính sách từ công ty chủ quản là một vấn đề”.

Hà An Huy sau Vietnam Idol chưa có hoạt động gì nổi bật.

Theo Mỹ Tâm, Hà An Huy sở hữu nhiều yếu tố cho vị trí quán quân như sáng tác tốt, hát hay, có khuôn mặt dễ mến. "Nếu như Huy tự tin khi là mình nhất thì sẽ thành công. Đó chính là bí quyết của Hà An Huy", giám khảo Vietnam Idol nhận xét.

Trước khi đến với Vietnam Idol 2023, Hà An Huy được nhiều người biết đến khi là Quán quân chương trình Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, những ca khúc sáng tác của ca sĩ này lại được đánh giá đời và sâu sắc.

Sau các vòng thi, thí sinh Hà An Huy nhận được 43,7% lượt bình chọn của khán giả và trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc thế hệ mới.

Hà An Huy chưa hoàn toàn bật lên sau 2 "bệ đỡ" quán quân: Big Song Big Deal và Vietnam Idol.

