Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn: Người 15 năm chưa "hạ nhiệt", kẻ "mất tích" vì scandal

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 04:19 AM (GMT+7)

Dù chung xuất phát điểm nhưng sau 15 năm, bộ ba "quán quân" của Sao Mai Điểm Hẹn 2006 đã đi theo ngã rẽ khác nhau.

Vào thời điểm hơn 10 năm về trước, những cuộc thi âm nhạc được xem là khá hiếm ở thị trường nhạc Việt. Đa số khán giả chỉ biết đến hai cuộc thi âm nhạc lớn là Sao Mai Điểm Hẹn và Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Hình Toàn Quốc. Năm 2006, "bộ ba" Phạm Anh Khoa, Hà Anh Tuấn và Hoàng Hải vụt sáng thành những ngôi sao mới trong làng nhạc Việt nhờ đạt giải cao trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Dù đăng quang cùng thời điểm nhưng, sự nghiệp âm nhạc của 3 "Quán quân" sau 15 năm lại rẽ theo những con đường khác biệt.

Hà Anh Tuấn

Tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Hà Anh Tuấn được coi là thí sinh "ngoại đạo" khi vừa hoàn thành thời gian du học tại Đức đã trở về Việt Nam tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. So với nhiều nhân tố mạnh được đào tạo bài bản, Hà Anh Tuấn không phải ứng cử viên được kì vọng quá cao.

Hà Anh Tuấn từ thời tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006.

Tuy nhiên, kể từ sau phần trình diễn Hoang Mang cũng như phần hát đôi cùng Phương Linh, Hà Anh Tuấn bỗng chốc "vụt sáng" và chiếm được trái tim của rất nhiều khán giả. Từ hiệu ứng này, anh cùng ca sĩ Phương Linh cũng trở thành cặp đôi đẹp trên sân khấu suốt một khoảng thời gian dài. Chính vì thế, nam ca sĩ đã dành được giải Triển vọng trong đêm chung kết cuộc thi.

Cho đến hiện tại, dù đã hơn 10 năm kể từ Sao Mai Điểm Hẹn nhưng tên tuổi của Hà Anh Tuấn vẫn chưa ngừng "hạ nhiệt". Nam ca sĩ liên tục sở hữu những ca khúc được người hâm mộ yêu thích như Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, Người Tình Mùa Đông, Chuyện Của Mùa Đông, Tháng Mấy Em Nhớ Anh...

Bên cạnh việc ra sản phẩm âm nhạc mới, Hà Anh Tuấn cũng chăm chỉ tổ chức Liveshow cho người hâm mộ.

Hà Anh Tuấn là ca sĩ hiếm hoi trong showbiz "nói không" với scandal cũng như chiêu trò gây chú ý. Anh khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt bằng những dự án âm nhạc đậm chất nghệ thuật như See Sing Share hay các buổi hòa nhạc thường niên: Liveshow Café In Concert, Liveshow Fragile Live Concert hay gần đây nhất là Liveshow See Sing Share Concert Romance. Điều đáng nói là các liveshow của anh đều "cháy vé" chỉ sau vài tiếng mở bán.

Không chỉ sở hữu 15 năm nghiệp hát thành công, Hà Anh Tuấn cũng rất yêu thích kinh doanh thừa hưởng từ bố mẹ. Lúc 5 tuổi, anh từng hồn nhiên trả lời bố lớn lên sẽ làm giám đốc. Năm 23 tuổi, Hà Anh Tuấn vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố, điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Phạm Anh Khoa

Phạm Anh Khoa theo đuổi phong cách âm nhạc Rock đầy cá tính mạnh mẽ.

Tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Phạm Anh Khoa giành giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Giữa những giọng ca ballad nhẹ nhàng, chàng rocker gây ấn tượng bằng lối biểu diễn mạnh mẽ đầy nam tính. Từ sau cuộc thi, Phạm Anh Khoa nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trong Vpop bằng loạt hit mang màu sắc riêng như: Ngựa Ô Thương Nhớ, Lý Quạ Kêu, Giọt Nắng Bên Thềm...

Thế nhưng, vào năm 2018, nam ca sĩ đã bất ngờ bị vũ công Phạm Lịch tố quấy rối tình dục khi cùng tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp. Thậm chí từ lùm xùm này, vũ công Nga My của vũ đoàn Bước Nhảy cùng một cô gái giấu tên khác cũng lên tiếng tố cáo việc từng trải qua sự việc tương tự.

Hình ảnh Phạm Anh Khoa cùng vũ công Phạm Lịch khi tham gia chương trình "Trời sinh một cặp".

Ban đầu, Phạm Anh Khoa khẳng định anh không có ý định quấy rối tình dục như các cô gái lên tiếng cáo buộc, thậm chí còn từng dọa kiện Phạm Lịch. Tuy nhiên, sau khi bị nhiều dự án xóa sổ khỏi danh sách nghệ sĩ tham gia, Phạm Anh Khoa mới chính thức nói lời xin lỗi tới vũ công Phạm Lịch, Nga My cùng các bạn diễn nữ khác cảm thấy bị tổn thương trước lời nói, hành vi mà anh đã gây ra. Tuy nhiên, Phạm Lịch cũng thẳng thắn cho biết cô không chấp nhận lời xin lỗi này.

Dù vợ anh vẫn ở bên ủng hộ chồng nhưng trước scandal quá lớn này, sự nghiệp của Phạm Anh Khoa đang đứng trước bờ vực khi bị truyền thông, đồng nghiệp và cả công chúng quay lưng. Bẵng đi một thời gian, Phạm Anh Khoa gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các sân khấu âm nhạc cũng như hạn chế cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Cho tới cuối năm 2020, nam ca sĩ trở lại với vai trò thành viên mới của ban nhạc Bức Tường.

Hoàng Hải

Hoàng Hải được xem là "Hoàng tử Vpop" khi tham gia Sao Mai Điểm Hẹn 2006.

Thành công của Sao Mai Điểm Hẹn 2006 giúp tên tuổi Hoàng Hải phát triển trong làng nhạc Việt. Với tình cảm của khán giả cùng giọng hát nam cao đặc trưng, Hoàng Hải còn được ưu ái dành cho cái tên "Hoàng tử Vpop" hay so sánh với nam ca sĩ Bằng Kiều.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hoàng Hải bỗng vướng scandal gây xôn xao vào năm 2014 khi bị một cô gái tố lừa tình, lừa tiền. Cô gái này tiết lộ từng có khoảng thời gian hẹn hò với Hoàng Hải trong 9 tháng. Thậm chí cô còn cho biết từng chi cho Hoàng Hải số tiền 288 triệu đồng, trong đó có 150 triệu là tiền của bố mẹ cô để đầu tư cho anh làm album.

Nam ca sĩ hiếm hoi xuất hiện trong buổi ra mắt liveshow của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Đến tháng 5/2014, Hoàng Hải mới lên tiếng thanh minh về sự việc. Anh cho biết, cả hai có cộng tác cùng nhau trong khoảng hơn 1 năm. Cô gái tên Thảo đề nghị làm các dự án xây dựng hình ảnh cho nam ca sĩ nhưng anh từ chối. Tuy nhiên, cô này vẫn quyết định làm một mình và kết quả là dự án thất bại và mất một số tiền lớn.

Hiện tại, Hoàng Hải gần như đã lui về hậu trường và hoàn toàn vắng bóng khỏi thị trường nhạc Việt. Không còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, sân khấu ca nhạc lớn nhưng anh vẫn lặng lẽ đi hát, thi thoảng xuất hiện trong vài buổi họp báo. Trong một vài lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, nam ca sĩ khiến không ít người bất ngờ vì ngoại hình phát tướng, già dặn của mình.

