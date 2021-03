Phim 18+ hút khán giản nhờ vũ công sexy, diễn cảnh nóng cực bạo không mặc nội y

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 19:42 PM (GMT+7)

Cảnh nữ chính ngã xuống suối, lộ trọn vòng 1 dưới lớp áo trắng mỏng tang khiến đám trai làng mê mẩn gây chú ý.

Huyết luyến/Trilogy of Lust ra mắt năm 1995 là một trong những bộ phim thuộc thể loại 18+ nổi tiếng của Hong Kong. Tuy nhiên, nội dung phim bị đánh giá là "rẻ tiền" do kịch bản rời rạc. Điều duy nhất khiến phim thu hút khán giả là nhờ những cảnh nóng táo bạo. Bộ phim có 3 phần, trong đó, phần 1 và 2 của Huyết luyến do diễn viên Lý Hoa Nguyệt đóng chính.

Bành Đan là nữ chính phim "Tà sát" 1996.

Ở phần 3, nữ chính được thay thế bởi Bành Đan - cô đào nổi tiếng với vòng 1 nóng bỏng. Đồng thời, phim cũng được đổi tên thành Nghiệt dục truy kích đương án chi tà sát hay gọi tắt là Tà sát (The Imp) ra mắt năm 1996. Trong 3 phần phim, Tà sát của Bành Đan gây được chú ý hơn cả.

Theo đó, nội dung của Tà sát không liên quan gì tới hai phần phim trước là Huyết luyến. Phim kể về cô phóng viên do Bành Đan đóng cùng bạn trai đến một nơi xa xôi ở đại lục để tìm kiếm người em gái mất tích của mình. Trước khi đi, cô từng tới khám bệnh với một tên bác sĩ có sở thích lạ. Trên đường đi, cô gặp một số đoàn làm phim khác đến từ Hồng Kông và nhanh chóng gia nhập cùng đoàn.

Ngoại hình nóng của nữ phóng viên xinh đẹp.

Vì xinh đẹp, Bành Đan lọt vào mắt xanh đám trai làng có tập tục kỳ lạ. Họ rượt đuổi khiến cô rơi xuống suối. Do không mặc nội y, vòng 1 của nữ phóng viên xinh đẹp lồ lộ dưới lớp áo mỏng manh. Điều này vô tình khiến đám trai làng nảy sinh ý định bắt cô về giở trò đồi bại. May mắn, cô được bạn trai đến cứu kịp thời. Sau đó, cả hai tìm được một căn nhà gỗ kỳ lạ.

Đúng lúc này, một nhóm người nam nữ là bạn bè của cặp đôi bị giết hại. Qua điều tra, nữ phóng viên phát hiện em gái của mình từng là một trong số những nạn nhân ở đây. Khi sự việc gần được làm rõ chân tướng, nữ phóng viên và bạn trai gặp nguy hiểm. Nhờ nhanh trí, cô thoát nạn, cứu được bạn trai và phát hiện hung thủ chính là tên bác sĩ biến thái và chị gái của hắn.

Ở phân cảnh bị rơi xuống suối, Bành Đan không mặc nội y.

Trong phim, Bành Đan ăn mặc gợi cảm, có nhiều cảnh khoe vòng 1 như lúc đi khám bác sĩ hay lúc bị ngã xuống suối không mặc nội y khiêu khích người xem. Nội dung Tà sát được nhận xét khá hấp dẫn, vừa lạ lùng vừa hồi hộp cuốn hút người xem. Do là một bộ phim gắn mác 18+, Tà sát 1996 có nhiều cảnh giường chiếu táo bạo. Đây cũng được xem là bộ phim nóng ấn tượng nhất của Bành Đan khi hoạt động ở Hong Kong.

Bành Đan sinh năm 1974, quê ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 8 tuổi, Bành Đan đã theo học múa ba lê tại Học viện Múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Bành Đan có một thời gian theo đuổi nghề múa. Tuy nhiên, không lâu sau đó cô chuyển tới Mỹ sinh sống cùng gia đình. Tại đây, Bành Đan tiếp tục theo đuổi đam mê và học thêm về diễn xuất.

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô là một trong những sinh viên Trung Quốc nhận được học bổng toàn phần. Không những thế, Bành Đan còn đạt nhiều danh hiệu nhan sắc như: Hoa hậu Hoa kiều tại Mỹ 1992, Hoa hậu Trung Quốc tại Mỹ 1993 và Hoa hậu châu Á tại Mỹ 1994.

Có nhan sắc xinh đẹp, lại sở hữu thân hình nóng bỏng đặc biệt là vòng 1 "khủng", Bành Đan được giới truyền thông chú ý. Năm 1995, thông tin Bành Đan từ chối lời mời chụp ảnh khỏa thân của tạp chí Playboy trị giá 250.000 USD gây xôn xao làng giải trí Trung Quốc. Cũng trong năm đó, cô đào 7X được đạo diễn Lý An mời đóng vai nữ chính trong phim Lạc điểu/Chinese Chocolate. Đây là bộ phim đầu tay của cô đào và giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các LHP.

Vẻ sexy của cựu sao phim 18+.

Từ đó, Bành Đan được truyền thông Hong Kong chú ý. Thời điểm đó cũng là lúc dòng phim 18+ xứ Cảng được yêu thích. Nữ diễn viên 7X về nước tham gia nhiều bộ phim dán mác cấm trẻ em như: Tà sát, Cực độ thú tính, Lục ma nữ, Tam hợp hội....

Khi dòng phim 18+ ở Hong Kong dần suy thoái vào cuối những năm 1990, Bành Đan chuyển từ Hong Kong sang Đại lục đóng phim. Tại đây, cô tham gia nhiều tác phẩm như Hoàng phố quân nhân, Thiết đạo du kích đội, Trương Tư Đức, ... Sau khi giã từ dòng phim 18+, Bành Đan vẫn miệt mài với sự nghiệp diễn xuất. Năm 2014, cô giành giải Ảnh hậu - nữ chính xuất sắc nhất trong phim Nam nê loan - tác phẩm do cô tự đạo diễn, tự viết kịch bản và đóng chính tại LHP Trung - Mỹ lần đầu tiên.

Nữ diễn viên thành lập công ty sản xuất phim, thường xuất hiện trong các sự kiện văn hóa phim ảnh của Trung Quốc.

Không chỉ có tài năng, cựu diễn viên 18+ được tờ Sina đánh giá là người có tinh thần trách nhiệm cộng đồng, luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phúc lợi. Cô giúp đỡ nhiều trẻ em được đến trường và chữa bệnh. Từ năm 1996, tổ chức từ thiện mà Bành Đan tham gia đã giúp đỡ 14 trẻ em nghèo không đủ khả năng tới trường học ở Kim Đường, Tứ Xuyên học hết từ chương trình tiểu học đến Đại học trong suốt 13 năm.

Từ năm 2001 đến 2010, Bành Đan đã quyên góp 1,5 triệu NDT (5,3 tỷ VND) cho 1 bệnh viện ở Tứ Xuyên và thành lập Quỹ tình thương Bành Đan giúp trẻ em khuyết tật và bệnh nhân có vấn đề về xương khớp. Năm 2002, Bành Đan thành lập công ty sản xuất phim truyền hình và quay dựng nhiều tác phẩm ấn tượng. Hiện tại, cựu sao phim 18+ ít đóng phim mà giành thời gian cho việc sản xuất phim ảnh.

