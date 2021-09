Phát ốm với cảnh nude, dàn sao phải mượn rượu mạnh để hoàn thành cảnh quay

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 16:49 PM (GMT+7)

Không ít người thừa nhận rằng các cảnh quay này khiến họ vô cùng vất vả, khổ sở, phát ốm.

Phải thừa nhận rằng các cảnh nóng bỏng là một trong những điều thu hút khán giả theo dõi bộ phim. Tuy nhiên với diễn viên thì không phải cảnh quay tình tứ nào cũng ngọt ngào, lãng mạn hay gợi cảm như khi lên hình. Không ít người thừa nhận rằng các cảnh quay này khiến họ vô cùng vất vả, khổ sở, phát ốm.

Trong bộ phim "The Wolf of Wall Street" (2013), nữ diễn viên Margot Robbie có cảnh nóng cùng DiCaprio trên thảm tiền. Khi nhớ về cảnh quay này, nữ diễn viên xinh đẹp không ngừng than thở và khuyên mọi người đừng bắt chước bởi đống tiền đạo cụ đã khiến lưng cô chi chít vết giấy cắt sau khi quay xong: "Nhờ ơn đống tiền đó mà lưng tôi hằn cả triệu vết xước! Nó chẳng hào nhoáng như lúc lên hình chút nào. Nếu mọi người định quan hệ ở trên một đống tiền thì thôi khỏi nhé. Hoặc chắc tiền thật thì mềm hơn, chứ tiền giả trong phim thì chỉ là giấy thôi, và khi tôi ra khỏi cái giường ấy để lấy áo choàng, ai cũng phát sốc. Tôi hỏi 'Sao thế?' và họ nói 'Trông cô như vừa bị vụt cả triệu lần ấy. Nguyên cái lưng cô toàn vết bầm đỏ rồi", Robbie hồi tưởng.

Sylvester Stallone và Sharon Stone từng hợp tác trong "The Specialist" (1994). Vì đã “phát ốm với những cảnh khỏa thân”, nam diễn viên đã mời bạn diễn vài ly rượu, đến khi cả hai đã ngà ngà, Sharon Stone cũng chịu cởi đồ và hoàn thành cảnh quay.

Khi tham gia diễn xuất trong bộ phim "Siêu Tệ Hại (Superbad)", Christopher Mintz-Plasse mới chỉ có 17 tuổi. Vì vậy khi quay cảnh ân ái, nam diễn viên đã phải thực hiện phân cảnh này trước mặt người giám sát chính là... mẹ của mình: "Bà ấy đã ngồi ở đó, và tôi phải giả vờ quan hệ trước mặt mẹ. Cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó", anh chia sẻ.

Trong bộ phim "Trò Chơi Vương Quyền (Game of Thrones)", Jason Momoa khiến bạn diễn là Emilia Clarke "choáng ngợp" bởi đạo cụ khi đóng cảnh nóng. Cụ thể, nam diễn viên đã nhờ đến đạo cụ để tránh trường hợp hớ hênh trên màn ảnh. Tuy nhiên, vì đạo cụ quá nổi bật với màu hồng rực và trông như một con gấu bông khiến Emilia hồi hộp mà quên mất mọi thứ: "Tôi quên sạch mọi thứ và không biết phải làm gì!", nữ diễn viên chia sẻ trong một chương trình truyền hình.

Nữ diễn viên Dakota Johnson cũng có trải nghiệm không mấy thoải mái hay gợi cảm khi thực hiện cảnh nóng trong "50 sắc thái". Dù rất lăn xả cho vai diễn nhưng Dakota Johnson phải thú nhận rằng trước khi quay những phân cảnh quá mạnh bạo, cô đều uống một ly rượu mạnh mới có dũng khí: "Tôi nằm uống rượu và ăn kẹo bạc hà còn Dornan tập chống đẩy", Dakota Johnson nói.

"Tôi thực sự phải chuẩn bị kỹ cho mỗi lần quay cảnh "nóng", biết chính xác những gì chúng tôi sẽ làm và cách chúng tôi sẽ hoàn thành các cảnh quay thân mật. Trong suốt thời gian thực hiện ba bộ phim, quay những cảnh "nóng" không bao giờ dễ dàng", Dakota chia sẻ thêm.

Đảm nhận vai cô gái bị ám ảnh với tình dục trong "A Dangerous Method", nữ diễn viên Keira Knightley phải quay một loạt cảnh cực nóng. Trước khi bấm máy, cô phải uống rượu để có đủ dũng khí: "Cả hai đều rất lo lắng vì cảnh đó không dễ chịu chút nào. Chúng tôi đã uống hai ly vodka trước khi quay và thêm hai ly sâm panh lúc quay xong", Keira tâm sự về các cảnh tình tứ của mình và bạn diễn Michael Fassbender.

