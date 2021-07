Ở nhà cày lẹ loạt phim Hàn gắn mác 18+ ngập tràn cảnh táo bạo

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 04:10 AM (GMT+7)

Chứa nhiều cảnh nóng, bạo lực những bộ phim dưới đây gây sốt khắp màn ảnh Hàn.

Ở nhà giãn cách thì xem phim là một hoạt động tinh thần không thể thiếu, vừa giúp giải trí lại mở mang kiến thức xã hội. Bên cạnh dòng phim tình cảm, tình yêu nhẹ nhàng thì những phim nhiều drama, bạo lực hoặc cảnh nóng vẫn luôn là lựa chọn thú vị. Dưới đây là 4 phim Hàn như thế, phim nhanh chóng "gây sốt" bởi phần nội dung kịch tính, hấp dẫn cùng những cảnh quay để đời.

Thế giới hôn nhân - chuyện ngoại tình và tiểu tam gây mê nhất màn ảnh

Là drama ngoại tình và tiểu tam đình đám số 1 Hàn Quốc, "Thế giới hôn nhân" xoay quanh hành trình báo thù gã chồng tồi và tiểu tam trơ trẽn của bà cả Sun Woo (Kim Hee Ae). Là một phụ nữ xinh đẹp, giàu có lại thành đạt, thế nhưng, Sun Woo vẫn bị chồng cắm sừng ngay mở đầu phim. Vượt qua nỗi đau bị người “đầu gối tay ấp” phản bội, Sun Woo nhanh chóng vực lại tinh thần, lên kế hoạch trả thù khiến cả tiểu tam và gã chồng tồi phải trả giá đắt.

Tiểu tam công khai nắm tay nhân tình trong lễ kỷ niệm ngày cưới của anh và vợ.

Đúng chất 19+, "Thế giới hôn nhân" mở đầu bằng loạt cảnh “giường chiếu” cực nóng giữa vợ chồng chính thất. Sau đó là hành trình diệt tiểu tam và kẻ ngoại tình đáng nể của bà cả. Phim chứa nhiều tình tiết táo bạo như cảnh bà cả Sun Woo ngoại tình với bạn thân của chồng, đến tận nhà và vạch mặt tiểu tam trước mặt bố mẹ cô ả và chồng.

Để trả thù, bà cả đã lên giường với bạn thân của chồng.

Nevertheless - bất ngờ với loạt cảnh nóng của đôi "trai tài gái sắc"

Được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên, "Nevertheless" xoay quanh câu chuyện yêu đương giữa gái ngoan Na Bi và trai hư Jae Eon. Gắn mác 19+, từ tập 2 "Nevertheless" đã bắt đầu “chiêu đãi” khán giả loạt cảnh “giường chiếu” nóng bỏng mắt của đôi chính. "Nevertheless" gây ấn tượng với chuyện tình độc lạ, của một chàng trai giỏi tán tỉnh, thích trêu đùa tình cảm và cô gái xinh đẹp, ngoan hiền dù biết mình bị lừa nhưng vẫn tự nguyện chạy theo chàng trai.

Những cảnh nóng táo bạo.

Ngoài ra, phim còn thu hút người xem bởi sự góp mặt của 2 tân binh là mỹ nam Song Kang và “tiểu tam” Han So Hee. Không chỉ là cặp “trai tài, gái sắc”, Song Kang và Han So Hee còn có màn tương tác ăn ý, ngọt ngào từ trên phim đến hậu trường khiến khán giả nghi ngờ họ hẹn hò.

Chuyện tình của trai hư và gái ngoan luôn có sức hút nhất định.

Voice - phim hình sự bạo lực, thu hút

"Voice" là siêu phẩm điều tra, hình sự chứa nhiều nội dung bạo lực và gây sốc của màn ảnh Hàn. Sử dụng thông tin từ những cuộc gọi tới đầu số 112, cảnh sát thuộc Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp xác định vị trí của nạn nhân và tội phạm gây án, tiến hành phá án. Không có cảnh nóng, án mạng liên hồi, những hình ảnh đậm chất bạo lực, máu me xuyên suốt khiến "Voice" bắt buộc phải đẩy từ mác 15+ lên 19+.

Hai nhân vật chính của phim là Moo Jin Hyuk (Jang Hyuk) - cảnh sát có tiếng đã mất vợ trong một vụ thảm sát và Kang Kwon Joo (Lee Ha Na) - nữ cảnh sát cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án năm đó. Đây là hai diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nhập vai trên màn ảnh. Hiện, phim đã sản xuất đến phần 4 nhưng vẫn giữ sức hút cao.

Những cảnh bạo lực xuyên suốt phim.

Những cô nhân tình - chuyện hôn nhân và "giường chiếu" gây ám ảnh

Được remake (làm lại) từ loạt phim nổi tiếng về bốn quý cô nước Anh, "Những cô nhân tình" chứa nhiều cảnh nóng nhạy cảm. Phim xoay quanh câu chuyện của 4 cô gái Jang Se Yeon (Han Ga In), Kim Eun Soo (Shin Hyun Bin), Han Jung Won (Choi Hee Seo) và Do Hwa Young (Goo Jae Yi), họ đều có hôn nhân phức tạp và những chuyện tình ngoài luồng đầy rắc rối, tội lỗi. Từ những câu chuyện cá nhân, họ tình cờ gắn kết trong một vụ án giết người đẫm máu.

Bộ phim gửi tới người xem một góc nhìn khác về tình yêu và chuyện 19+.

Cả 4 nhân vật đều rơi vào vòng xoáy của hôn nhân và bạo lực.

