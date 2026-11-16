'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi đón tuổi 73

Trên trang cá nhân, diễn viên đăng ảnh tiệc mừng tuổi mới và viết: “Có quá nhiều người yêu thương, luôn nhớ đến và dành tình cảm cho tôi nên ngày này thật đặc biệt. Sinh nhật năm ngoái, tôi đã có một đêm hạnh phúc khó quên khi hàng nghìn người có mặt tại sự kiện đồng thanh hát lời chúc mừng. Tiếng hát lớn đến mức như bao bọc lấy tôi, đến giờ vẫn văng vẳng bên tai. Từng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, tôi trân trọng và cất giữ trong tim”.

Diễn viên nhận quà, bánh từ người thân chúc tụng. Trên Weibo, khán giả khen cô trẻ đẹp quên tuổi.

Theo Sinchew, nhân sinh nhật Triệu Nhã Chi, các câu lạc bộ người hâm mộ của cô ở nhiều vùng miền cũng tự nguyện biến những lời chúc sinh nhật thành những khoản quyên góp từ thiện, tạo ra các phòng học âm nhạc mang tên cô trên khắp cả nước.

Triệu Á Chi bày tỏ biết ơn: 'Thành thật mà nói, tôi tự hào vì ở tuổi này vẫn còn việc làm, lại là công việc mình yêu thích. Đó cũng là may mắn của tôi. Chỉ cần không tham lam, tất cả mọi người và mọi thứ bạn gặp trong đời đều là quà tặng. Bạn phải tin rằng mọi chuyện đều là sự sắp đặt tốt nhất'.

Nhan sắc 'quên thời gian' của mỹ nhân Trung Hoa.

Triệu Nhã Chi ra mắt công chúng với danh hiệu Hoa hậu Hong Kong năm 1973, xuất hiện lần đầu trong một chương trình truyền hình vào năm 1975. Các phim cô đóng gồm 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký', 'Sở Lưu Hương', 'Bến Thượng Hải', 'Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ', 'Đế Nữ Hoa', 'Người tình của Tần Thủy Hoàng', 'Dương Môn Hổ Tướng', 'Thanh Hoa'... Cô được khán giả yêu mến gọi là Nữ hoàng phim cổ trang. Ở tuổi ngoài 70, lịch trình làm việc của Triệu Nhã Chi vẫn dày đặc.