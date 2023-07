Nữ diễn viên 'Vườn sao băng' gây choáng với thân hình cơ bắp

Ngày 10/7, Lee Si Young đăng lên Instagram những bức ảnh chụp buổi tập tạ với huấn luyện viên cá nhân trong phòng gym. Hình thể cơ bắp của nữ diễn viên Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ hàng trăm nghìn cư dân mạng.

Trong ảnh, mỹ nhân Vườn sao băng mặc đồ tập hai mảnh lộ thân hình săn chắc, với phần lưng, vai, cánh tay và bụng nổi rõ cơ.

Cư dân mạng để lại hơn 1.500 bình luận bày tỏ sự sửng sốt và ngưỡng mộ dành cho Lee Si Young: "Đây là đẳng cấp Hollywood", "Chị thật ngầu", "Bà mẹ cơ bắp", "Sự kiên trì chăm sóc bản thân của bạn thật tuyệt vời! Bạn thật tuyệt vời!", "Tôi cũng đang tập luyện hàng ngày. Tôi tôn trọng bạn"... Ngoài ra, một số người hâm mộ tò mò liệu có phải nữ diễn viên sinh năm 1982 đang tập luyện cho phần 2 của Sweet Home - phim về đề tài zombie.

Trước đó, khi vào vai nữ cảnh sát trong Sweet Home phần 1 năm 2020, Lee Si Young từng khiến khán giả xuýt xoa trước màn khoe cơ bắp ấn tượng.

Lee Si Young là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô bắt đầu được chú ý trong "bom tấn" truyền hình Boys Over Flowers (Vườn sao băng) năm 2009. Sau đó, cô tiếp tục để lại dấu ấn qua các tác phẩm The Guardian (2017), No Mercy (2019) và Sweet Home (2020).

Ngoài công việc diễn xuất, Si Young trở thành nữ võ sĩ boxing nghiệp dư năm 2010. Ban đầu, cô đến với môn thể thao để chuẩn bị cho vai diễn võ sĩ. Không may, bộ phim truyền hình không được thực hiện. Tuy nhiên, Si Young không hề tiếc nuối vì cô thực sự yêu thích quyền Anh và quyết định tập luyện để thi đấu.

Bên cạnh đó, Si Young cũng sản xuất nội dung TikTok. Tài khoản của cô hiện có hơn 17,7 triệu người theo dõi. Ngoài ra, cô cũng có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram.

Năm 2021, Lee Si Young giữ vị trí số 1 trong danh sách 6 nữ nghệ sĩ K-biz sở hữu vóc dáng lý tưởng nhất do các huấn luyện viên thể hình bình chọn, do chương trình TMI News thực hiện. Khi tìm kiếm tên Lee Si Young, từ khóa đầu tiên hiện ra liên quan đến vùng cơ thắt lưng. Chuyên gia nhận xét phụ nữ thường rất khó để lộ phần cơ này, điều đó cho thấy nữ diễn viên họ Lee nỗ lực rất nhiều trong tập luyện.

Lee Si Young đặc biệt yêu thích vận động. Ngoài boxing, tập gym, cô tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, chạy bộ, lướt sóng, trượt tuyết, bơi lội... Đây được cho là bí quyết giúp người đẹp luôn trẻ trung và tràn đầy năng lượng ở tuổi 41.

Lee Si Young gần như có trong tay mọi thứ. Sự nghiệp thành công, ngoại hình xuất sắc, cuộc sống phong phú và gia đình viên mãn. Cô kết hôn năm 2017 với doanh nhân Cho Seung Hyun. Chồng Lee Si Young tự mở nhà hàng từ năm 20 tuổi, đến nay sở hữu khối tài sản ròng hàng triệu USD. Hai người có với nhau một con trai.

Ảnh: IG.

Nguồn: https://tienphong.vn/nu-dien-vien-vuon-sao-bang-gay-choang-voi-than-hinh-co-bap-post1552212.tpoNguồn: https://tienphong.vn/nu-dien-vien-vuon-sao-bang-gay-choang-voi-than-hinh-co-bap-post1552212.tpo