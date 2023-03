Nữ diễn viên 42 tuổi bị bạn trai cũ ép quay clip nóng, tung lên mạng xã hội

Theo Page Six, trong cuốn hồi ký mang tên "Paris: The Memoir" sắp ra mắt, Paris Hilton đã chia sẻ câu chuyện bị bạn trai cũ - Rick Salomon ép quay clip nóng vào năm 2001 và bị phát tán lên mạng xã hội vào năm 2003.

Paris Hilton tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, ca sĩ, DJ,...

Paris Hilton từng hẹn hò Rick Salomon vào đầu thập niên 2000. Trong khoảng thời gian bên nhau, cô nhiều lần bị Salomon dụ dỗ quay cảnh "giường chiếu". ''Tôi không nhớ nhiều lắm về cái đêm anh ta muốn quay clip ghi lại cảnh chúng tôi ân ái. Salomon thường nói, đó là việc rất bình thường mà anh ta luôn làm với nhiều phụ nữ khác. Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc này khá kỳ quái và không thoải mái. Tôi nói với anh ta là không thể, vì tôi thấy xấu hổ. Thế nhưng Salomon đe dọa rằng, nếu tôi không đồng ý, anh ta có thể dễ dàng tìm ai đó làm cùng", Paris Hilton viết.

Lúc đó, giọng ca sinh năm 1981 mới 19 tuổi, còn Rick Salomon lớn hơn cô 10 tuổi. Vì sợ bị người yêu bỏ rơi nên sau đó cô đã đồng ý. Nữ diễn viên thừa nhận đã uống rượu và dùng Quaaludes (thuốc an thần) trước khi quay clip.

Tại thời điểm đó, Salomon hứa cuốn băng chỉ dành riêng cho hai người. Tuy nhiên, đến năm 2003, anh ta lại chính là người phát tán clip lên Internet khiến Paris Hilton và gia đình đều bị ảnh hưởng. Thậm chí, cô từng có ý định tự tử vì không chịu nổi búa rìu dư luận. "Tôi có cảm giác như mất đi một phần linh hồn và tinh thần tôi như bị cưỡng hiếp một lần nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi", cô nhớ lại.

Paris Hilton và Rick Salomon trong video bị phát tán lên mạng xã hội, sau này được phát hành thành phim 18+

Trong tự truyện, sao nữ không gọi tên mà dùng biệt danh ''tên cặn bã'' để nhắc về tình cũ. Paris Hilton cho biết đã cầu xin Salomon đừng phát tán cuốn băng nhưng không được. ''Anh ta nói rằng anh ta có quyền bán bất cứ thứ gì thuộc về anh ta - thứ gì đó có nhiều giá trị tài chính. Rõ ràng là nó có giá trị hơn quyền riêng tư, nhân phẩm, tương lai của tôi. Cảm giác xấu hổ, mất mát và kinh hoàng bao trùm lấy tôi'', cô kể.

Sau đó, Rick Salomon phân phối hình ảnh nhạy cảm này thông qua một công ty phim người lớn. Paris Hilton thừa nhận, bị phát hành phim nóng là "ký ức khủng khiếp". Năm 2018, trong cuốn phim tài liệu mang tên "The American Meme", Paris Hilton mô tả: "Tôi cảm thấy như mình bị cưỡng hiếp một lần nữa. Tôi chỉ muốn chết".

Tuy nhiên, sự cố lộ ảnh "nóng" đã đưa tên tuổi của Paris Hilton nổi lên. Cuốn tự truyện "Confessions of an Heiress" nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times vào thời điểm đó. Người đẹp cũng liên tục được mời tham gia các chương trình ăn khách, đóng phim... Theo Page Six, khoảng 400.000 USD trong khối tài sản của Paris Hilton là tiền thắng kiện vụ bị tung băng nhạy cảm.

Paris Hilton và chồng hiện tại

Hiện tại, sau 20 năm bê bối diễn ra, người đẹp đã có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên doanh nhân Carter Reum và con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, cô không còn hoạt động thường xuyên trong showbiz mà dành thời gian chăm sóc gia đình, tập trung vào công việc kinh doanh.

