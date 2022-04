Nữ BTV VTV được triệu phú công nghệ hơn 16 tuổi cầu hôn trên máy bay bất ngờ dừng lên sóng

Hà My chia sẻ về công việc hiện tại, dự định kết hôn cùng triệu phú công nghệ Hùng Đinh.

Câu chuyện về những MC, BTV của VTV luôn nhận được nhiều sự chú ý từ dân mạng. Cách đây gần 1 năm (6.2021), MXH từng xôn xao trước thông tin BTV Hà My của VTV24 được CEO công nghệ hơn 16 tuổi Hùng Đinh cầu hôn trên máy bay. Có "profile" siêu khủng lại thêm chuyện tỏ tình lãng mạn, cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến, lời chúc phúc từ mọi người. Thế nên, từ đó đến nay cuộc sống, công việc của cả hai vẫn được dư luận quan tâm.

Màn cầu hôn như trên phim gây sốt một thời

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" bất ngờ đăng tải 1 đoạn video dài gần 10 phút, tiết lộ đã chính thức nghỉ việc ở VTV24 và đang mang bầu được 4 tháng.

"Mình đã dừng làm việc tại VTV, cụ thể là VTV Digital vào cuối năm 2021", cô khẳng định. Nói về lý do nghỉ việc dù gắn bó đã lâu, tạo nên được những dấu ấn riêng trên các bản kinh tế, tài chính của VTV24, Hà My chia sẻ: "Mình đã tích lũy được kinh nghiệm, thử hết tất cả mọi thứ có thể làm được tại VTV24 thì mình đã tìm ra được hướng đi mới của bản thân và quyết định nghỉ việc, chuyển sang lĩnh vực tài chính". Đồng thời, Hà My gửi lời cảm ơn tới các anh chị đồng nghiệp đã giúp đỡ và hỗ trợ cô trong suốt thời gian công tác tại Đài.

"Nếu mọi người hỏi mình có tiếc không thì câu trả lời là có. Ra đi và để lại đứa con tinh thần của mình chắc chắn sẽ buồn chứ. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải có những sự hy sinh như vậy để hướng tới những mục đích cao cả và lớn lao hơn", người đẹp chia sẻ.

Hà My trước đó được yêu mến nhờ lối dẫn chuyên nghiệp, ngoại hình ưa nhìn

Cô cũng cho hay nhờ những kinh nghiệm, kiến thức có được trong quá trình làm nội dung, tổ chức sản xuất cho bản tin Money Weekly mà cô bén duyên được với tài chính. Thế nên hiện tại, Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 đang cùng chồng sắp cưới thực hiện dự án startup mới về lĩnh vực blockchain với một số bạn trẻ genZ, cô đang nắm giữ vị trí CEO của dự án này.

Bên cạnh đó, hot girl sinh năm 1996 cũng không ngần ngại tiết lộ đã dọn về sống chung với bạn trai doanh nhân được một thời gian. Tuy nhiên hôn lễ sẽ được bàn tới nếu tình hình dịch ổn hơn còn hiện tại thì chưa. "Nếu bọn mình có tổ chức thì nó cũng không hoành tráng như trên báo chí hay đưa đâu, mà sẽ chỉ là một lễ cưới nho nhỏ xinh xinh cùng những người thân yêu của bọn mình, thế thôi", Hà My nói thêm.

Cô vui mừng khoe đã có bầu, chuẩn bị tâm lý làm mẹ

Đáng chú ý, trong video này, Hoa khôi Báo chí 2019 cũng tiết lộ đang mang bầu: "Hiện tại mình đang có em bé được hơn 4 tháng rồi". Thế nên, cô đang tập trung sức khỏe và tinh thần để đón đứa con đầu lòng.

Trên trang cá nhân, Hà My thường xuyên đăng hình du lịch, đi chơi cùng CEO 8X

Cô ngày càng xinh đẹp, mặn mà hơn

Cựu BTV nhà đài cũng hứa hẹn sẽ ra thêm nhiều video chia sẻ về chuyện bỉm sữa, tâm sự cùng mọi người trong thời gian sắp tới.

