Hội Điện ảnh TPHCM báo tin NSND Đoàn Quốc qua đời vào 4h sáng 14/11, hưởng thọ 83 tuổi. Đám tang diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (phường Hạnh Thông, TPHCM) từ sáng hôm nay 16/11. Đầu giờ chiều 17/11, gia đình sẽ đưa linh cữu ông đi hỏa táng tại phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

"Hội sẽ sẽ tổ chức viếng đám tang NSND Đoàn Quốc vào khoảng 15h chiều nay do Phó Chủ tịch Hội là anh Công Hậu dẫn đoàn", đại diện Hội cho hay.

Trên trang cá nhân, chị Phương Anh - con gái NSND Đoàn Quốc suy sụp trước sự ra đi của cha. Hơn 1 tháng NSND Đoàn Quốc nhập viện điều trị bệnh, chị luôn theo sát chăm sóc ông. Chị kể những ngày cuối cùng trong Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), ông thường hỏi các nhân viên y tế, đòi gặp con gái.

NSƯT Hạnh Thúy buồn, tiếc nuối khi thầy - NSND Đoàn Quốc và những bậc trưởng thượng của điện ảnh cách mạng và điện ảnh Việt Nam thời kỳ trước lần lượt qua đời.

Lần cuối chị gặp NSND Đoàn Quốc là dịp đại diện tập thể cựu sinh viên Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 đến gửi quà biếu ông nhân kỷ niệm 49 năm thành lập trường.

Khi đó, chị ấn tượng ông vẫn khỏe mạnh; say mê chia sẻ về nghề, những trăn trở với công việc và dự định in sách dạy quay phim, sách ảnh. "Điều đáng tiếc là tất cả giờ đã dừng lại", chị chia sẻ.

Nhà quay phim, NSND Đoàn Quốc. Ảnh: Hội Điện ảnh TPHCM

Nhà quay phim, NSND Đoàn Quốc tên thật là Đỗ Phương Toàn, sinh năm 1943 tại Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM).

Ông từng tham gia quay hàng loạt phóng sự, phim tài liệu về chiến tranh, quân sự, chính trị, văn hóa... ghi dấu ấn với các phim: An Quảng Hữu giải phóng (đoạt Giải Bông sen bạc, LHPVN lần 1, 1970); Siết chặt vòng tay diệt địch (Bông sen bạc, LHPVN lần 1); Phóng thích ba tù binh Mỹ (Bông sen bạc, LHPVN); Du kích Củ Chi năm 1967 (Bông sen vàng, LHPVN; HCV LHP quốc tế Moskova, Bồ câu bạc LHP Tài liệu và Hoạt hình quốc tế Leipzig); Đội nữ pháo binh Long An năm 1969 (Bông sen vàng LHPVN, Bằng khen LHP Tài liệu và Hoạt hình quốc tế Leipzig, bằng khen LHP quốc tế Tashkent)...

Sau này, Đoàn Quốc còn quay nhiều tác phẩm ấn tượng khác như: Phượng (Giải Đặc biệt LHPVN lần thứ 6), Nhiệm vụ hoa hồng (bằng khen LHP VN), Lửa cháy thành Đại La, Thăng Long đệ nhất kiếm, Dấu ấn của quỷ (Giải Đặc biệt LHPVN lần thứ 10, Giải B Hội Điện ảnh Việt Nam; Giải Đặc biệt LHP quốc tế châu Á Thái Bình Dương lần thứ 38), Mảnh đất tình người (Giải A Hội Điện ảnh Việt Nam), Người đàn bà không con (Giải A Hội Điện ảnh Việt Nam)...

Ông từng tham gia giảng dạy ở Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Năm 1997, Đoàn Quốc về Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu làm Phó Giám đốc. Năm 2003, ông nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm phim tài liệu với vai trò đạo diễn, quay phim. Ít người biết, ông còn có khả năng hội họa, vẽ hơn 500 bức tranh và từng tổ chức nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm.