Người đẹp áo dài Lê Thanh Tú giật giải golf, Công Vinh tiếc nuối vì hụt Cup Vô địch

Mới đây, sự kiện Corona Theatre Phú Quốc Golf Tournament Spring 2022 đã được diễn ra thành công rực rỡ với kết quả gây bất ngờ. Đáng chú ý người đẹp áo dài Lê Thanh Tú đạt Cup vô địch bảng C, Á hậu Huyền My giành giải Cú đánh thẳng nhất, Công Vinh tiếc nuối vì hụt Cup Vô địch bảng A tại giải đấu.

Cuối tuần qua tại sân golf Phú Quốc đã diễn ra giải đấu với sự góp mặt của gần 60 golf thủ trên toàn quốc, trong đó có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như Cựu danh thủ Công Vinh, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, Cựu người mẫu Thuý Hằng – Thuý Hạnh, Người đẹp áo dài Lê Thanh Tú, Diễn viên Đào Kim Oanh, Hoa hậu Du lịch Đông Nam Á – Phan Hoàng Thu, MC Thuỳ Trang, người mẫu Thanh Thảo…

Mặc dù cuối năm bận rộn nhưng Cựu danh thủ Công Vinh cũng vẫn dành thời gian đến Phú Quốc để tham gia giải đấu với ới HDC 4, Gross 75 và Net 71 nhưng anh hơi thiếu may mắn khi không đạt cup tại bảng A. “Công Vinh tiếc quá, biết là BTC chuẩn bị Cup đẹp như thế này, Vinh sẽ cố gắng hơn, Vinh sẽ làm lại ở giải đấu lần sau” – Công Vinh chia sẻ.

Công Vình thiếu may mắn khi để hụt mất cup tại bảng A

Bên cạnh đó, Á hậu Huyền My, với vòng thử sân cô đã đạt điểm số - 4 gậy với 2 birdie và với tâm thế rất sẵn sàng cho buổi thi đấu hôm sau, tuy nhiên do hơi hồi hộp nên My đã không giữ được phong độ. Huyền My dành giải thưởng Cú đánh thẳng nhất (Nearest to the Line) với khoảng cách 1yard với đường kẻ, đây là giải thưởng tương đối khó bởi yêu cầu gôn thủ có cú đánh rất thẳng.

Người đẹp áo dài Lê Thanh Tú xuất sắc dành Cup Vô địch bảng C, với HDC 34, Gross 102, Net 68. Ngoài ra, Thanh Tú còn có cú đánh suýt HIO với khoảng cách 7cm đến cờ. “Ôi em nhất rồi cả nhà ơi” – Thanh Tú hào hứng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân trong lần đầu tiên nhận được Cup Nhất bảng. Thanh Tú có vòng swing đẹp với lối chơi nhẹ nhàng, cô luôn ghi được dấu ấn đẹp với bạn chơi.

Người đẹp áo dài Lê Thanh Tú (phải) đạt Cup vô địch bảng C, Á hậu Huyền My giành giải Cú đánh thẳng nhất

Lễ trao giải nằm với sự góp mặt của ca sỹ Thuỷ Tiên và Ali Hoàng Dương cùng dàn chân dài với các BST của NTK Vũ Thu Phương, Cao Minh Tiến, Hoàng Hải. Cùng những ca khúc sôi động và phần trình diễn bốc lửa, 2 ca sỹ đã đưa đến khán giả những phần trình diễn vô cùng đẹp mắt. Trong phần giao lưu, ca sỹ Thuỷ Tiên còn trêu đùa chọc giận Công Vinh khi thấy ông xã ngồi xem cô biểu diễn với dành người đẹp chơi golf .

Thủy Tiên biểu diễn tại lễ trao giải

Đây là giải đấu được sáng lập bởi vợ chồng nhạc sỹ Minh Khang – Thuý Hạnh, phối hợp với công ty của cựu người mẫu Thuý Hằng. Nhạc sỹ Minh Khang chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng rằng giải golf sẽ là nơi kết nối thể thao – du lịch - văn hoá với cộng đồng gôn thủ nói riêng và khách du lịch nói chung, giải golf sẽ kết hợp được những sự kiện văn hoá và giải trí để các gôn thủ có nhiều sự trải nghiệm khác nhau sau mỗi trận thi đấu. Với ý tưởng mỗi liveshow của các ca sỹ biểu diễn tại Corona Phú Quốc sẽ gắn liền với 1 giải golf, chúng tôi hy vọng rằng sẽ thực hiện được ý tưởng này trong tương lai gần”.

