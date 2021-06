Người chồng lành lặn “sống chết” để cưới bằng được vợ tật nguyền chỉ vì 3 chữ “Anh thương em”

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 06:47 AM (GMT+7)

Phép màu giữa đời thực: Chồng lành lặn quyết lấy vợ tật nguyền khiến Ốc Thanh Vân xúc động.

Trong cuộc sống, mỗi người sinh ra đều có cho mình một câu chuyện và số phận nhất định. Tuy nhiên, không phải ai cũng được ưu ái ban cho một cuộc đời yên ả, có những người từ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi về cả thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, ông trời không lấy đi của ai tất cả mà luôn có sự bù đắp xứng đáng cho những mảnh đời bất hạnh ấy để họ tìm thấy được hạnh phúc trong cuộc sống. Câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” của cặp đôi Hồng Nhung và Vũ Phương cũng nằm trong số ấy.

Theo chị Hồng Nhung chia sẻ, ngay từ khi sinh ra chị đã mắc phải khiếm khuyết không có cả cánh tay, chỉ sót lại một mỏm cụt nhỏ nên mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều nhờ cậy hết vào đôi chân bé nhỏ. Riêng phần cột sống lưng thì sau này chị mới bị cong vẹo, do thuở nhỏ đi học phải đi qua cầu khỉ khá chênh vênh khiến chị phải dựa vào tay vịn mới di chuyển được, dần dần lưng chị bị cong lúc nào không hay.

Số phận bất công đã lấy đi của Hồng Nhung hình hài và thể chất nhưng đổi lại, chị lại may mắn khi gặp được người đàn ông – sau này là chồng mình luôn hết mực yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho vợ con. Câu chuyện tình yêu cổ tích bắt đầu khi chị Hồng Nhung vu vơ nói với bạn mình rằng cảm thấy buồn, cần có người bầu bạn, nếu có quen ai thì làm mai cho chị. Trùng hợp làm sao khi anh bạn lại quen một người cũng đang độc thân, là anh Vũ Phương chồng chị sau này. Như “chớp lấy cơ hội”, chị xin ngay số điện thoại để tiện liên lạc.

Sau một số cuộc nói chuyện đầu tiên, chị Hồng Nhung thẳng thắn thừa nhận mình “không có tay” khiến anh Vũ Phương cũng thoáng giật mình. Những tưởng chị chỉ đùa để thử lòng anh, anh không tin nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận. Chị quả quyết điều mình nói là đúng, nếu anh chấp nhận quen thì cả hai làm bạn và tiếp tục nói chuyện. Bán tín bán nghi lời vợ mình nói, Vũ Phương mới nhờ bạn có nhà gần nơi chị Hồng Nhung sinh sống đến để xác thực câu chuyện. Sau khi biết được sự tình, anh đã nói với chị một câu làm thay đổi cuộc đời của cả hai vợ chồng: “Tôi chịu quen bạn!”.

Nói chuyện qua điện thoại được một thời gian thì anh Vũ Phương mới sang nhà để gặp trực tiếp chị. Lần đầu chạm mặt, anh bất ngờ không phải do tật của chị mà vì chị “nhỏ quá”, chỉ khoảng 15kg. Anh mới thỏ thẻ với chị mấy câu: “Anh thấy em vậy nhưng mà anh thương. Em chịu không? Nếu em chịu thì anh tiến tới”. Để tạo thêm lòng tin nơi Hồng Nhung, anh đã hứa quả quyết là sẽ thương thật lòng và sẽ không bao giờ bỏ chị.

Khi gia đình hai bên biết chuyện tình yêu giữa anh Vũ Phương và chị Hồng Nhung, tất cả đều nhất mực phản đối cuộc hôn nhân này. Phía nhà chồng thì không một ai thích anh lấy vợ tật nguyền, còn nhà vợ lại lo sợ Vũ Phương lợi dụng con gái họ rồi sau đó bỏ rơi chị. Tuy nhiên, vẫn giữ vững lời hứa, anh về ở hẳn với chị. Đây là cũng là khoảng thời gian mà hai vợ chồng chịu áp lực lớn từ phía gia đình. Vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, anh chị lại đối mặt với câu chuyện công ăn việc làm và cơm áo gạo tiền. Thế nhưng với tình yêu thương nhau vô bờ bến, cả hai đã cùng vượt qua hết những khó khăn ấy.

Nói đến chuyện con cái, ban đầu chị Hồng Nhung và anh Vũ Phương cũng không nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng khi thấy cơ thể có sự thay đổi, chị dùng que thử thì bất ngờ phát hiện mình có thai. Cả hai vợ chồng vừa mừng vừa sợ vì biết đâu đứa bé sinh ra lại khiếm khuyết như chị. May mắn là em bé phát triển bình thường và không gặp phải dị tật nào. Tuy nhiên, do thể chất yếu nên trong thai kì em bé không đủ dưỡng chất, không phát triển được như các bé bình thường khác khiến em bị sinh non khoảng hơn một tháng, chỉ nặng tầm 1,3kg.