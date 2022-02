Mỹ nữ đóng cảnh tắm nude 100% sống sang chảnh, không lo thiếu tiền

Dù không đóng phim nhưng người đẹp này vẫn có cuộc sống rất sung túc, giàu có chẳng bận tâm việc kiếm tiền.

Dịp Tết Nguyên đán 2022, diễn viên Chung Thái Hi (Iris Chung) gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trang trí nhà cửa. Trang HK01 cho biết, người đẹp 9X có cuộc sống sung túc, giàu có ở Hong Kong dù những năm qua không đóng phim.

Qua những hình ảnh cô đăng tải, có thể thấy diễn viên sinh năm 1990 có cuộc sống rất thoải mái, không bận tâm chuyện tiền bạc. Theo Sohu, Chung Thái Hi vốn sinh ra ở Anh trong một gia đình giàu có, vô lo vô nghĩ. Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa, không thiếu tiền bạc. Sau này, nữ diễn viên trở về Hong Kong sinh sống và định cư tại đây cùng gia đình. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô bắt đầu đóng phim và gia nhập showbiz.

Năm 2013, Chung Thái Hi gây "chấn động" showbiz khi đóng cảnh tắm nude 100% trong Mr and Mrs Player (2013). Nhờ bộ phim này, Chung Thái Hi được cư dân mạng đặt cho biệt danh "mỹ nữ tắm trần nóng bỏng" nhất màn ảnh. Trong phim, nhân vật của cô có cảnh tắm trần gợi cảm, những điểm nhạy cảm được che chắn bằng những khoảng hoa văn trên tấm kính phòng tắm. Nói về cảnh quay khỏa thân 100%, Chung Thái Hi cho biết, cô khá lúng túng và xấu hổ dù ngoài đời theo đuổi hình tượng sexy.

Ngoài cảnh tắm, cô đào 9X còn có cảnh khỏa thân quay chung với Đỗ Vấn Trạch. Đây là lần đầu tiên người mẫu bốc lửa Hong Kong đóng vai lả lơi thế này trên màn ảnh. Đóng phim của Vương Tinh, tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng nổi tiếng và được liệt vào danh sách những "Tinh nữ lang" gợi cảm nhất.

Năm 2017, cô tiếp tục tham gia một vai phụ trong phim Ván bài định mệnh cũng do Vương Tinh sản xuất. Sự xuất hiện của Chung Thái Hi được Sohu đánh giá là lấn át cả nữ chính Xa Thi Mạn vì quá nóng bỏng.

Vài năm gần đây, Chung Thái Hi ít đóng phim. Cô tận hưởng thời gian độc thân và đi du lịch. Nữ diễn viên có cuộc sống giàu có, không quá bận tâm chuyện tiền bạc và đóng phim vì sở thích.

Trước đó, Chung Thái Hy thừa nhận đã chia tay bạn trai lâu năm. Tháng 10.2020, truyền thông Hong Kong đưa tin Chung Thái Hi bất ngờ hủy đám cưới với bạn trai. Được biết, nữ diễn viên đã đăng ký kết hôn vào tháng 8.2020. Trên giấy tờ ghi rõ tên thật của cô là Chung Vĩnh Tuệ, vị hôn phu là Trương Hiển Sâm (Adrian), 34 tuổi. Trả lời truyền thông, Chung Thái Hi không nhắc đến việc đã đăng ký kết hôn nhưng thừa nhận cả hai đã "đường ai nấy đi".

Không gian sống xa hoa của nữ diễn viên 9X. Ở tuổi 32, nữ diễn viên được khen trông vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Sau chuyện tình đổ vỡ, Chung Thái Hi hiện chưa có ý định kết hôn. Chuyện tình cảm cô sẽ thuận theo lẽ tự nhiên.

Cuối năm 2021, Chung Thái Hi được bạn bè tổ chức cho một bữa tiệc nhỏ tại không gian sang trọng.

Do tình hình dịch bệnh, nữ diễn viên không đi du lịch nước ngoài mà chỉ đi thăm thú những địa danh nổi tiếng ở Hong Kong, check-in ở khách sạn 5 sao hay cùng nhóm bạn đi du thuyền ngắm cảnh thành phố.

