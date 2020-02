Mỹ nhân Việt bỏ làm gái ngoan, tung ảnh nude táo bạo khiến fan nam đứng ngồi không yên là ai?

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 18:16 PM (GMT+7)

Không ít người khen ngợi nữ diễn viên sinh năm 1997 ngày càng lột xác theo phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn.

Mới đây, nữ diễn viên Khả Ngân vừa tung trọn bộ ảnh bán nude khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đi kèm với bức ảnh, Khả Ngân đăng tải dòng trạng thái: "Hello. How are you?"

Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi của người đẹp, fan đồng loạt trả lời không ổn trước bức ảnh cực sexy của cô: "Em rất ổn cho đến khi nhìn thấy bức ảnh này của chị", "Tim tôi không ổn khi xem hình chị",...

Bộ ảnh bán nude được Khả Ngân thực hiện từ trước Tết để lưu giữ nét đẹp tuổi thanh xuân: "Trước Tết muốn chụp một bộ hình để giữ lại thanh xuân tuổi 22 để về già còn nhìn lại, ngỏ lời một cái là ekip phóng qua chụp xong bộ hình. Chào 2020, chào những điều tươi mới", Khả Ngân viết.

Trong bộ ảnh bán nude, Khả Ngân khi thì táo bạo trong chiếc áo sơ mi dáng rộng không nội y

Có khi, Khả Ngân lại mạnh dạn chỉ mặc mỗi chiếc bralette mỏng manh. Dù vòng 1 của nữ diễn viên không mấy lý tưởng nhưng vẫn đủ gợi cảm, khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Đặc biệt là góc nghiêng thần thánh của nữ diễn viên sinh năm 1997 nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Cuối tháng 11/2019 vừa qua, Khả Ngân trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TCCAsia bình chọn. Vì thế, không hề quá lời khi khen ngợi vẻ đẹp trong trẻo của diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" bản Việt.

Thời gian gần đây, Khả Ngân có phần táo bạo khi thường xuyên diện những bộ trang phục "thiếu vải" khoe da thịt. Đặc biệt, người đẹp rất thích chụp hình bán nude khoe lưng ong cùng vòng 2 nhỏ nhắn. Trong chuyến thăm Nhật Bản, Khả Ngân cũng đã chụp lại khoảnh khắc bán nude ở phòng tắm.

"View phòng tắm đẹp như 1 bức tranh, người đàn ông cảm thấy cần phải biến thành phụ nữ 1 chút để chụp 1 tấm hình kỉ niệm", Khả Ngân chia sẻ hình ảnh chụp trong chuyến ghé thăm Nhật Bản.

Không những thế, Khả Ngân cũng tận dụng phong cách áo yếm hở lưng trần để khoe bờ vai gợi cảm.

Khả Ngân sinh năm 1997 và nổi lên từ hình tượng boxing girl sexy, rắn rỏi. Ngoài ra, cô nổi tiếng hơn sau vai chính bác sĩ Phương trong phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt. Cô sở hữu khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao.

Từ trước đến nay, Khả Ngân thường lựa chọn trang phục gợi cảm vừa phải chứ chưa bao giờ vượt quá ranh giới an toàn. Thế nên việc nữ diễn viên quyết định tung bộ ảnh bán nude và thường xuyên cập nhật ảnh gợi cảm lên trang cá nhân khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Nhiều người nhận xét, Khả Ngân ngày càng trưởng thành và sexy hơn.

Khả Ngân khoe cơ thể không chút mỡ thừa. Năm 2020, Khả Ngân hy vọng có sự phát triển cả về hình ảnh lẫn sự nghiệp diễn xuất.

