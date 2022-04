Mỹ nam "mặt học sinh body phụ huynh": Thư ký quá sexy nhưng đến người này mới bất ngờ

Những nam thần này có gương mặt ngây thơ nhưng thân hình của họ lại vô cùng nóng bỏng.

Kim Min Kyu

Trợ lý Cha Sung Hoon của "tổng tài" Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Gyu khiến khán giả mê mệt vì ngoại hình không thua kém nam chính. Khi cởi áo ra, mỹ nam lại lộ cơ bắp cuồn cuộn, body nóng bỏng. Ngay cả nữ phụ Seol In Ah (Jin Young Seo) cũng khen thân hình Kim Min Kyu đẹp lắm.

Năm 2013, Kim Min Kyu ra mắt với vai khách mời trong bộ phim ca nhạc Monster. Trước Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu từng được khán giả biết đến với loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng của xứ kim chi như Signal, School 2015 (Học đường 2015), Perfume (Mùi hương bí ẩn), gần nhất là Snowdrop...

Song song sự nghiệp diễn xuất, Kim Min Kyu góp mặt trong MV của các ngôi sao: Crazy của Kim Jeong Hee, Run của Younha. Anh còn thu âm các bài hát nhạc phim Special Law on Romance, Drunk in Good Taste của tvN.

Không chỉ có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, Kim Min Kyu có giọng hát truyền cảm. Anh từng gây sốt với chất giọng ngọt ngào khi tham gia chương trình I Can See Your Voice 4, năm 2017.

Nhờ thành công của Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu đang là cái tên gây chú ý của làng giải trí xứ Hàn và được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng trong tương lai.

Song Joong Ki

Mỹ nam Hậu Duệ Mặt Trời có gương mặt không tuổi và cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi cùng vòng ngực rắn chắc. Hình ảnh Song Joong Ki xuất hiện trong bộ phim truyền hình Hậu duệ mặt trời đã khiến khán giả khắp châu Á mê mẩn.

Mới đây, Song Joong Ki lại khoe khéo body săn chắc trong một cảnh tắm của bộ phim Vincenzo. Loạt hình ảnh khoe body này được khán giả không ngừng chia sẻ. Nhờ sức hút của nam diễn viên, bộ phim nhanh chóng hot trên mạng xã hội với mức rating khá tốt.

Thậm chí, phim được đánh giá có lượng người xem đông và phổ biến hơn cả bom tấn Hậu duệ mặt trời. Chia sẻ về thành công này, Song Joong Ki cho biết: “Tôi luôn mong chờ về tỉ suất người xem và phản ứng của khán giả. Thành công của Hậu duệ mặt trời và Vincenzo thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi”.

Về đời tư, năm 2017, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố kết hôn vào ngày 31/10 cùng nữ diễn viên Song Hye Kyo, người đã hợp tác với anh trong siêu phẩm Hậu duệ mặt trời. Hai năm sau, hai vợ chồng hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 7 năm 2019.

Song Kang

Nếu chỉ nhìn mặt, nhiều người sẽ nghĩ Song Kang là thiếu niên mới lớn. Thực chất, Song Kang từng là vận động viên thể dục dụng cụ có thân hình như tượng tạc. Khi anh chàng mặc đồ vũ công ballet trong Navillera, người xem không khỏi bất ngờ trước body của nam diễn viên.

Song Kang sinh năm 1994, lớn lên ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc, bắt đầu tham gia diễn xuất khá muộn so với nhiều diễn viên khác. Suốt những năm đại học, Song Kang vẫn chưa tham gia diễn xuất, cho đến năm 2017, Song Kang mới góp mặt vào vai phụ trong bộ phim The liar and his lover.

Được đánh giá có tiềm năng trong diễn xuất, anh đã góp mặt trong một số tác phẩm nổi tiếng như Love alarm, Beautiful vampire, The liar and his lover, Sweet home,.. Gần đây nhất là Nevertheless - bộ phim đang gây sốt trong cộng đồng mạng vì có nhiều cảnh nóng của anh và nữ diễn viên Han So Hee.

Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn xuất hiện trên các sàn diễn và trang bìa tạp chí, quảng cáo. Tham gia chương trình thực tế cùng MC quốc dân Yoo Jae Suk, Jennie (BLACKPINK),... anh được nhận xét là khá nhút nhát, dễ gần, khác hẳn trên phim.

Hiện, Song Kang đang dần xây dựng được hình tượng là một diễn viên thực lực trong lòng khán giả. Năm 2021, Song Kang liên tục được mời tham gia nhiều dự án mới, trong đó có Cruel story of office romance cùng "cô thư ký" Park Min Young. Với tần suất xuất hiện dày đặc, khán giả nhận định rằng nam diễn viên sẽ có chỗ đứng nhất định trong nền điện ảnh Hàn Quốc.

