“MC giàu nhất Việt Nam” tiết lộ lấy tiền của vợ đi giúp người nghèo

“MC Quốc dân”; “MC của người nghèo”… là những cái tên quen thuộc mà khán giả gọi khi nhắc đến MC Quyền Linh.

Từ ngày rẽ hướng sang làm MC, Quyền Linh đã đồng hành cùng hàng trăm gia đình trên con đường xóa nợ trong chương trình “Vượt lên chính mình”. Tôn vinh và kết nối cảm xúc cho những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong show “Hát cho ngày mai”. Hiện anh đồng hành cùng chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, chia sẻ tình yêu thương với những em nhỏ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước.

Trong hậu trường buổi ghi hình “Mái ấm gia đình Việt” mới đây, Quyền Linh cho biết, bản thân được là một người kết nối tốt là đủ.

“Tôi luôn tự nhận mình là một người kết nối, luôn thích kết nối với những điều hạnh phúc trong cuộc sống và chia sẻ cho những người thiếu thốn những điều đó. Mọi người nói tôi là nghệ sĩ quốc dân hay gì đó, nhưng tôi chỉ muốn mình là một người kết nối tốt. Càng kết nối tốt thì những mảnh đời khó khăn càng nhận được nhiều sự thuận lợi hơn để thay đổi cuộc sống”, Quyền Linh bộc bạch.

Nhắc lại hành trình hơn 20 năm thực hiện các chương trình thiện nguyện, Quyền Linh nói dường như thời gian anh dành chủ yếu cho người nghèo. Thậm chí, ngày sinh nhật của mình anh vẫn bỏ qua, đội nắng đội mưa miệt mài ghi hình.

“Từ Vượt lên chính mình, mỗi lần như vậy tôi đi tận mấy tháng, từ Nam đến Bắc. Mà lúc đó tôi còn có rất nhiều chương trình thiện nguyện, các hoạt động xã hội khác như mổ tim, mổ mắt, mổ hàm ếch, xây cầu, xây nhà hay các chương trình trong bệnh viện.

Trong suốt chặng đường mà các con lớn lên gần như tôi rất ít có mặt ở nhà. Thậm chí, vì đi quá nhiều, khi về các con không nhận ra bố.

Về nhà mỗi lần chơi với con là con khóc, nó nhìn hoài, chắc nghĩ ông nào lạ quá vì mặt đen thui. Có lần con hỏi vì sao tôi cứ đi hoài, về gương mặt đen thui các con không thích. Hay mỗi lần tôi đi xa là các con sợ tôi bị bệnh. Vì tôi đi mấy tháng ngoài nắng, ngoài mưa, ngoài gió. Tôi dễ bị bệnh lắm. Có lần đi về tôi bị sốt rét nên các con lo, con có kêu là bố đừng đi nữa”, Quyền Linh kể.

MC Quyền Linh khóc khi người chơi vượt qua thử thách

Sao phim “Đồng tiền xương máu” mong muốn khi các con lớn lên sẽ hiểu được tính chất công việc của cha, vì cộng đồng mà bỏ qua những hạnh phúc cá nhân.

“Tôi luôn nói với con điều đó, con không có gì phải buồn cha cả mà phải vui, phải hạnh phúc bởi vì cha không có đi chơi. Cha đang đi đến những vùng sâu vùng xa, đi để đồng cảm với những mảnh đời khó khăn nhất trong cuộc sống này. Chính vì thế con phải hạnh phúc nhiều hơn nữa vì cha đi nhiều như vậy”, anh bày tỏ.

Để có một “MC của người nghèo” như Quyền Linh thì không thể không nhắc đến bà xã anh, người hậu phương vững chắc để anh thực hiện các hoạt động cộng đồng. Vợ chồng MC Quyền Linh là một trong những cặp đôi có hôn nhân được ngưỡng mộ nhất nhì ở showbiz Việt. Đến nay, họ bên nhau gần 20 năm và có hai con gái.

Chia sẻ về bà xã, Quyền Linh nói: “Tôi có một hậu phương rất tốt, cô ấy luôn lo chu toàn cho các con, không chỉ thế mà còn lo cho tôi về tất cả mọi thứ. Tôi muốn gọn nên đi công tác là cứ lấy đồ cho vào ba lô xách đi thôi. Ở nhà toàn bộ bà xã lo hết, gần như là con cái và cả kinh tế gia đình. Tôi cũng làm ra tiền nhưng đôi khi tôi còn lấy tiền bà xã đi thiện nguyện nữa. Vì vậy mà tôi luôn cảm giác mình đang rất an toàn, và trên bước đường làm các chương trình thiện nguyện cũng an tâm lắm bởi đã có một hậu phương vững chắc là bà xã. Cảm ơn bà xã rất nhiều vì những điều đó”.

Khi được hỏi rằng việc thường xuyên đội nắng, đội mưa quay hình khiến vẻ ngoài đen hơn có bị bà xã chê không. Quyền Linh bật cười đáp: “Còn chỗ nào nữa đâu mà chê, những lần đi miền Trung về, hay có khi đi 2 tháng về là cái mặt tôi đen lắm hoặc bị dị ứng sưng hết mặt nhưng bà xã cũng chưa bao giờ chê mà chỉ xót cho tôi thôi”. Anh cho biết, bây giờ sức khỏe đã yếu hơn ngày trẻ, không đi nhiều như trước nữa nên vợ con cũng an tâm hơn.

MC Quyền Linh bên vợ và 2 con gái

Trong giới giải trí Việt, MC Quyền Linh được mệnh danh là "MC giàu nhất Việt Nam". Anh sở hữu căn biệt thự rộng lớn trị giá 21 tỷ toạ lạc ở quận 7, TP. HCM. Ngoài ra, vợ chồng Quyền Linh còn nắm trong tay nhiều bất động sản và xế hộp đắt đỏ. Anh và bà xã cũng đầu tư cho 2 cô con gái học tập ở môi trường quốc tế hàng đầu với mức học phí 276 triệu đồng/năm.

Tuy giàu có nhưng Quyền Linh lại nổi tiếng giản dị, hòa đồng. Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp nam MC đi dép tổ ong, chạy xe máy đi làm hoặc dùng bữa đơn giản chỉ có cơm nguội, dưa leo và chao.

Đối với các con, Quyền Linh cũng hướng cho các bé tính tự lập, yêu thương mọi người từ nhỏ. Ở tuổi 52, "MC quốc dân" khiến công chúng ngưỡng mộ khi có một mái ấm hạnh phúc, sự nghiệp thành công cùng tấm lòng thiện lương, nhân hậu.

Trước danh xưng “MC giàu nhất Việt Nam” thì Quyền Linh bác bỏ. Anh khẳng định cát-xê của mình chỉ được một phần rất nhỏ so với những ngôi sao nổi tiếng khác. Anh trải lòng: "Tin đồn thôi. Bạn không tưởng tượng được thù lao tôi nhận được so với những ngôi sao mà các bạn biết đâu. Tôi chỉ được nhận một phần rất nhỏ so với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia một chương trình. Điều tôi nhắm đến là qua chương trình đó, mình làm được gì cho mọi người. Ở tuổi này, tiền tài, danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lúc còn trẻ, tôi từng đau đáu làm gì để kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ già rồi, làm gì có ý nghĩa mới là điều tôi quan tâm".

