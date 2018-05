Loạt bom tấn “nhất định phải xem” trong tháng 5 và 6

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 08:00 AM (GMT+7)

Nếu như tháng 5, 6 là thời gian cao điểm của mùa phim ngoài rạp, thì trên sóng truyền hình cũng tràn ngập những bộ phim hấp dẫn và đa dạng thể loại đang chờ đợi khán giả khám phá.

Đặc sản phim Việt từ rạp về nhà

Khán giả yêu điện ảnh Việt ắt hẳn đã quen thuộc với khung 20h00 thứ Sáu cuối mỗi tháng trên kênh K+1, với đặc sản là những bộ phim điện ảnh Việt mới và ăn khách nhất sẽ được phát sóng sớm, phục vụ các khán giả chưa có dịp xem tại rạp.

Tháng 5 này, bộ phim Mẹ Chồng từng để lại dấu ấn đậm nét tại rạp sẽ lần đầu ra mắt khán giả truyền hình, tiếp nối danh sách hơn 30 bộ phim điện ảnh Việt đã và đang được phát sóng trên K+. Khai thác chủ đề mẹ chồng nàng dâu gây sốt trong năm vừa qua, Mẹ Chồng của đạo diễn Lý Minh Thắng có cách thể hiện rất mới lạ, kịch tính, thông qua bi kịch gia đình của gia tộc họ Huỳnh và cuộc đời, số phận những nàng dâu. Tất cả đều xuất phát từ những quan niệm và tư tưởng phong kiến khắt khe đối với người phụ nữ.

Vẻ đẹp sắc lạnh của Thanh Hằng khiến khán giả tò mò về bộ phim sẽ lên sóng trên kênh K+1 trong khung giờ phim Việt ngày 25/5

Trong vai Ba Trân – người con dâu sau này cũng trở thành mẹ chồng, Thanh Hằng tiếp tục tỏa sáng với thần thái lạnh lùng, ánh mắt dữ dằn để che giấu phần nội tâm cô đơn, tủi phận của nhân vật. Đảm nhiệm vai Tuyết Mai – cô gái mới lớn phải chịu cảnh làm lẽ để giúp gia đình gánh nợ, Midu có phần thể hiện xuất thần diễn biến tâm trạng phức tạp. Đây cũng là vai diễn để đời của hot girl học đường một thời khi vừa giúp cô mang về giải Bông Sen danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc hồi tháng 4.

Với sự góp mặt của dàn sao khủng Lan Khuê, Diễm My 6x, Ngọc Quyên, Midu, Lâm Vinh Hải…, bộ phim không chỉ thu hút khán giả bởi diễn xuất, danh tiếng các nghệ sĩ mà còn lay động người xem nhờ khắc họa diễn biến tâm lý của người phụ nữ, tạo nên những cao trào và sự bùng nổ về cảm xúc. Không khí hoài cổ và những góc quay tuyệt đẹp về làng quê Việt Nam trong phim cũng là một điểm nhấn duy mỹ để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Cuộc đổ bộ của phim bom tấn Mỹ và châu Á

Bên cạnh các bộ phim bom tấn Hollywood, điện ảnh Châu Á có sức hút lớn với khán giả Việt vì cùng chung thị hiếu, nhưng lại ít được phát sóng trên truyền hình nên chưa tiếp cận được nhiều khán giả. Nắm bắt nhu cầu này, K+ mua bản quyền kho phim chọn lọc đồ sộ, từ phim hành động, viễn tưởng, hài, tâm lý đến kinh dị… và chia khung giờ phát sóng lúc 20h00 hàng ngày trên kênh K+1.

Tháng 6 trên truyền hình không thể thiếu những bộ phim hoạt hình nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Bộ phim Giải Cứu Gà Tây - Free Bird sẽ được phát sóng đúng ngày 1/6, lúc 20h như một món quà dễ thương dành tặng khán giả nhí. Không chỉ vậy, từ 1-5/6, khán giả nhí của K+ sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim hoạt hình khác vào lúc 18h30 trên kênh K+1.

Nếu như đã từng mê tít Phi Đội Gà Bay, chắc chắn các em nhỏ sẽ có những tràng cười sảng khoái với chuyến phiêu lưu du hành thời gian của “đệ nhất gà tây” Reggie trên kênh K+1

Với khán giả nữ, những bộ phim tâm lý tình cảm như Thợ May Hoàng Gia - The Royal Tailor (8/6) hay Chuyện Tình 911 - Love 911 ((22/6) sẽ là những gia vị hấp dẫn cho mùa hè này. Thợ May Hoàng Gia là câu chuyện về tình yêu và những âm mưu quyền lực, lòng đố kị ghen ghét trong bối cảnh cổ trang ở triều đại Joseon, Chuyện Tình 911 lại là những thước phim cảm động về mối tình của chàng lính cứu hỏa sau khi vượt qua nỗi đau mất đi người vợ yêu thương trong một trận hỏa hoạn.

Mùa hè, các bộ phim hành động hài luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Diễn viên gạo cội Thành Long sẽ tái ngộ khán giả K+ trong bộ phim Gián Điệp Vú Em - The Spy Next Door (15/6).

Là một điệp viên CIA về hưu, nhưng Thành Long sẽ phải làm vú em cho 3 đứa trẻ và bảo vệ chúng khỏi những tên tội phạm nguy hiểm đang muốn phanh phui bí mật quốc gia

Không chỉ có các bộ phim điện ảnh “bom tấn”, K+ cũng lựa chọn phát sóng các series phim truyền hình Châu Á ăn khách. Tháng 6 này, series phim mới sẽ lên sóng, mỗi bộ phim là một phong cách khác nhau, phục vụ gu giải trí đa dạng của khán giả.

Liên Minh Quân Sư – The Advisor Alliance là series vô cùng ăn khách, hội tụ đủ yếu tố: dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm (Lý Thần, Lưu Đào, Ngô Tú Ba, Trương Quân Ninh…), kịch bản hấp dẫn tái hiện cuộc đời của Tư Mã Ý thời kỳ hậu anh hùng Tam quốc đầy sóng gió, với nhiều chi tiết kịch tính xoay quanh cuộc tranh chấp quyền lực thời phong kiến, cũng như khía cạnh tình cảm của các nhân vật được lồng ghép khéo léo. Tư Mã Ý cũng là nhân vật được xem là đối thủ xứng tầm duy nhất của Gia Cát Lượng, đồng thời là người đã lật đổ triều đại gia đình Tào Tháo. Sự yêu thích dành cho bộ phim và nhân vật này đã vượt khỏi biên giới quốc gia và lan ra khắp châu Á.

Phim Liên Minh Quân Sư sẽ lên sóng lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 11/6, lúc 20h thứ 2-6 hàng tuần trên kênh K+NS

Ngày 15/6, series phim truyền hình tâm lý tình cảm mang tên Mùa Hè Của Hồ Ly cũng sẽ được phát sóng trong khung 20h từ thứ 2 đến thứ 6. Thuê bao K+ yêu thích các bộ phim tình cảm sâu lắng không thể bỏ qua những tình tiết lãng mạn, nhẹ nhàng của bộ phim này.

Giải trí bất tận với chi phí chỉ từ 125.000 đồng

Nếu như với các "đấng mày râu", thể thao là món ăn tinh thần không thể thiếu, thì những phút giây quây quần cùng thưởng thức phim lại là cách giải trí vô cùng lý tưởng cho cả gia đình. Với kho phim ảnh chất lượng được chọn lọc kỹ lưỡng, K+ luôn đồng hành cùng các gia đình để có những khoảnh khắc thật ý nghĩa.

Thời gian qua, dịch vụ truyền hình K+ ngày càng thu hút được sự yêu mến của khán giả, bởi việc không ngừng nâng cao chất lượng chương trình cùng nhiều phương thức xem thuận tiện.

Với mức thuê bao chỉ từ 125.000VND/tháng, khán giả có thể đăng ký lắp đặt gói Premium+ để tận hưởng không giới hạn các chương trình giải trí hấp dẫn trên 130 kênh trong nước và quốc tế, đồng thời được truy cập ứng dụng myK+ miễn phí để xem truyền hình trên các thiết bị cầm tay có kết nối Internet. Ngoài ra, đăng ký sử dụng ứng dụng myK+ bằng cách mua thẻ cào hoặc mua gói 4 kênh K+ trên VTVcab, SCTV, FPT, FPT Play, Viettel, HTVC, MyTV là hai lựa chọn tiện lợi dành cho các khách hàng yêu nội dung hay trên K+ nhưng không thuận tiện lắp đặt bộ đầu thu.

