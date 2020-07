Kiếm hơn 1 triệu USD cho một bài đăng quảng cáo trên MXH, sao nam này giàu có cỡ nào

Nổi đình nổi đám khắp thế giới, ngôi sao "Quá nhanh quá nguy hiểm" "cá kiếm" khoản tiền khủng hàng năm khiến ai cũng nể phục.

Mới đây, trang tổng hợp thu nhập của người nổi tiếng là Hopper HQ vừa công bố danh sách những ngôi sao kiếm tiền quảng cáo giỏi nhất trên mạng xã hội Instagram. Người đứng Top 1 không ai khác chính là nam diễn viên, cựu đô vật Mỹ Dwayne "The Rock" Johnson. Theo Hopper HQ, "The Rock" được trả hơn 1 triệu USD trên một bài đăng quảng cáo cho một thương hiệu hay nhãn hàng nào đó.

"The Rock" đứng đầu danh sách nghệ sĩ có giá cát-xê quảng cáo trên mạng xã hội cao nhất thế giới

Hiện tại, "The Rock" có hơn 189 lượt theo dõi trên Instagram. Không những thế, "The Rock" cũng thường xuyên chia sẻ những bài đăng tích cực, truyền tải năng lượng cuộc sống đến người hâm mộ. Bởi thế nên nhiều nhãn hàng sẵn sàng chi cả triệu đô cho một bài đăng trên trang Instagram của "The Rock".

Đứng thứ 2 trong danh sách này chính là Kylie Jenner, "bà hoàng" của đế chế mỹ phẩm Kylie Cosmetics khi cô có trên 183 triệu người theo dõi, được trả 986 ngàn USD trên mỗi bài đăng quảng cáo.

"The Rock" cũng là nam diễn viên lọt top có cát-xê cao ở kinh đô điện ảnh Hollywood

Kiếm hơn 1 triệu USD cho một bài đăng trên mạng xã hội, "The Rock" đích thực là ngôi sao cá kiếm nhất nhì thế giới. Hiện tại, anh đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 320 triệu USD. Anh cũng là một trong những nam nghệ sĩ được trả cát-xê hậu hĩnh ở kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.

Theo Forbes, "The Rock" là diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2019 với 89,4 triệu USD. Các tác phẩm của "The Rock" như Rampage (2018 - 430 triệu USD), Jumanji: Welcome to the Jungle (2017 - 962 triệu USD) và The Fate of the Furious (2017 - 1,24 tỷ USD). Bộ phim gần đây nhất của anh là Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Đến nay, phim đã thu về 437 triệu USD trên toàn thế giới.

Không chỉ có thu nhập cao từ cát-xê phim và quảng cáo, "The Rock" còn mở thương hiệu thời trang riêng chủ yếu là quần áo và giày dép.

Ngoài các hoạt động giải trí, "The Rock" còn thành lập hãng thời trang riêng, kinh doanh bất động sản, mở công ty sản xuất phim

"The Rock" cũng điều hành Seven Bucks Productions cùng với vợ cũ Dany Garcia từ năm 2012. Họ cùng nhau cho ra mắt nhiều phim nổi tiếng như Ballers hay Jungle Cruise.

"The Rock" cũng tham gia vào thị trường bất động sản. Anh sở hữu một vài biệt thự trị giá hàng triệu USD. Theo Zillo, nam diễn viên đã bán ít nhất 10 căn nhà từ năm 2006 đến 2016, chỉ riêng ở Florida.

Anh di chuyển trên máy bay tư nhân đắt đỏ

Năm 2006, nam diễn viên thành lập Quỹ Dwayne Johnson Rock, một tổ chức từ thiện giúp đỡ những trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nan y.

Biệt thự mới 9 triệu USD của Dwayne Johnson gồm bể bơi, trang trại, 8 phòng ngủ, 9 phòng tắm...

