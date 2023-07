Khu vực sân Mỹ Đình mưa to trước đêm nhạc BlackPink

Khoảng 17h20, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình bắt đầu nổi gió và có mưa.

Người hâm mộ sau nhiều giờ chịu đựng nắng nóng gay gắt, tiếp tục phải đối phó với mưa dông ngay trước giờ diễn ra concert.

Tuy nhiên, chút khó khăn đó không khiến người hâm mộ nao lòng. Dường như xem trước dự báo thời tiết, nhiều người mua sẵn áo mưa tiện lợi, mang theo ô. Số khác tìm chỗ trú ở các lều dựng tạm. Có người không ngại dính chút mưa.

Fan mang theo áo mưa tiện lợi để sẵn sàng xếp hàng dưới mưa. Ảnh: Hà Trang.

Thu Trang và Mỹ Hạnh bắt xe khách từ Nam Định lên Hà Nội từ buổi sáng. Hai cô gái vui vẻ tuyên bố sẽ dầm mưa để “đu thần tượng”.

“Thời tiết không ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng tôi khi xem show BlackPink. Chúng tôi sẽ chơi hết mình, bất chấp trời mưa”, Thu Trang nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia , do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm nay (29/7) đến ngày 31/7, thành phố Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi lớn hơn. Ban ngày, Hà Nội có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 35 độ C.

Như vậy, nhiều khả năng trong hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội vào 29-30/7, người hâm mộ BlackPink phải xem diễn dưới trời mưa.

Tại sân Mỹ Đình, mưa bắt đầu nặng hạt. Fan không tìm chỗ trú mà mua áo mưa tiện lợi ngồi chờ tới giờ diễn.

Có người mang sẵn ô, còn theo đúng màu sắc của nhóm nhạc yêu thích.

Tuy nhiên, không ít người chịu cảnh dầm mưa.

Nhiều fan không ngần ngại tuyên bố sẽ dầm mưa xem show. Ảnh: Nga Vũ.

Mưa ngày càng nặng hạt, áo mưa tiện lợi dường như không đủ dày để che chắn cho người hâm mộ. Nhiều người tìm chỗ trú dưới tán ô dựng tạm.

Gió và mưa to khiến bàn ghế, biển quán hàng đổ ngã la liệt.

Nhiều người lo lắng mưa to ảnh hưởng đến show diễn.

Áo mưa tiện lợi trở thành mặt hàng bán chạy, với giá dao động 15-20.000 đồng.

Các em nhỏ bán hàng chịu ướt che chắn cho những thùng đồ uống.

