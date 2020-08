Karik bất ngờ công khai bạn gái có "gương mặt thiên thần, thân hình gợi cảm"

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 11:36 AM (GMT+7)

Nam Rapper bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên một cô gái, cùng lời bày tỏ ngọt ngào khiến cộng đồng mạng "điên đảo".

Là một trong những Rapper đình đám của showbiz Việt, sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai cùng một loạt các bài hit như Người lạ ơi, Anh không đòi quà, …, chuyện tình cảm của Karik cũng được đông đảo công chúng quan tâm. Sau nhiều ngày lẻ bóng, mới đây Karik bất ngờ công khai hình ảnh tình tứ bên một cô gái cùng lời chú thích ngọt ngào khiến dân tình mất ngủ.

Hình ảnh được Karik công bố trên trang cá nhân

“They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me”. (Tạm dịch: Người ta nói rằng chỉ cần có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc sống của bạn không hề lãng phí. Vì vậy, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, và em muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng em còn có anh ở bên).

Bài đăng của Karik khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", lập tức gửi lời chúc mừng tới nam Rapper đồng thời “săn lùng” thông tin của cô gái này. Dù không tiết lộ thông tin bạn gái nhưng fan nhanh chóng nhận ra, Instagram của Karik chỉ theo dõi 2 tài khoản, 1 của quản lý và 1 chính là cô gái trong hình. Cô cũng vừa đổi ảnh đại diện thành hình Karik vừa đăng, như ngầm khẳng định mối quan hệ của hai người.

Thông tin bạn gái Karik nhanh chóng được tìm ra

Bạn gái Karik tên thật là Uyên Phan, thường gọi Bella, hiện đang công tác tại một phòng khám nha khoa thẩm mĩ. Bella là một hot girl có gương mặt xinh như búp bê, body nóng bỏng và gu thời trang sành điệu, cô sở hữu lượng theo dõi trên mạng xã hội không hề thua kém bạn trai.

Bella hiện đang làm việc tại phòng khám nha khoa thẩm mĩ

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên cập nhật những hình ảnh cá tính của bản thân cùng những chuyến du lịch sang chảnh trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều bài viết được Karik thả tim và để lại bình luận.

Bạn gái Karik có gương mặt thiên thần, thân hình gợi cảm khiến cánh mày râu xao xuyến

Bella được bạn bè nhận xét là có gương mặt thiên thần nhưng thân hình “ma quỷ”, khiến cánh mày râu không thể rời mắt. Những bức hình của người đẹp trên facebook thường đi kèm với nhiều châm ngôn hay và ý nghĩa, viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Người đẹp thường đăng tải hình ảnh những chuyến du lịch xa xỉ trên trang cá nhân

Karik sinh năm 1989, là một nam Rapper đắt giá của Vbiz, sở hữu gu âm nhạc cá tính và lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, đường tình duyên của Rapper 8X khá lận đận, anh từng hẹn hò với Trang Pilla năm 2014, nhưng cả hai đường ai nấy đi sau 3 năm khiến đông đảo fan tiếc nuối. Đầu năm 2017, Karik công khai nắm tay MC/VJ Đàm Phương Linh, tuy nhiên mối tình này cũng chỉ kéo dài 3 tháng.

Sau hai người bạn gái chính thức này, Karik từng vướng tin đồn với người đẹp Huyền Thương, diễn viên Thùy Anh nhưng anh đều phủ nhận và khẳng định giữa họ chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Karik tuy trẻ tuổi nhưng có sự nghiệp và khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Gần đây, Karik gây bão ở chương trinh Rap Việt với nhiều nhận xét thẳng thắn và những màn giao lưu hài hước, đây là một gameshow được đông đảo khán giả theo dõi, liên tục nằm trong top thịnh hành ở Việt Nam. Dù mới hơn 30 tuổi, nhưng nam Rapper đã sở hữu vị trí nhất định trong làng giải trí, là chủ một quán cà phê và tụ điểm giải trí lớn ở Đà Nẵng, có xế hộp đắt đỏ và biệt thự rộng rãi, sang trọng. Hiện tại, Karik có sự nghiệp thăng hoa, tình yêu nở rộ, khiến đồng nghiệp và bạn bè ngưỡng mộ và mơ ước.

Nguồn: http://danviet.vn/karik-bat-ngo-cong-khai-ban-gai-co-guong-mat-thien-than-than-hinh-goi-cam-5020...Nguồn: http://danviet.vn/karik-bat-ngo-cong-khai-ban-gai-co-guong-mat-thien-than-than-hinh-goi-cam-50202024811351728.htm