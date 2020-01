"Hot boy cover triệu view" Quân A.P được fan nữ "thả thính" và cái kết khó ngờ

Thời gian gần đây, Quân A.P là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo giới trẻ. Là một hiện tượng mạng xã hội, Quân A.P nổi lên với danh xưng "hot boy cover triệu view" và liên tục gây ấn tượng với những bản cover mới mẻ khoe chất giọng ấm áp đặc trưng. Giữa năm 2019, Quân A.P quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng như Ai là người thương em, Còn gì đau hơn chữ đã từng, You are my crush...

Việc sở hữu loạt hit cá nhân thành công đã giúp anh thoát mác "hiện tượng mạng" và trở thành tân binh của làng nhạc Việt. Sau nhiều nỗ lực, Quân A.P vượt qua nhiều tên tuổi khác và nhận được giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm. Nhận giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật khiến Quân A.P không khỏi xúc động. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ anh trong suốt một năm qua.