Hội Disney đóng cảnh nóng thất bại, chưa sốc bằng cô nàng hóa "bom sex" rồi mất sự nghiệp

Thứ Hai, ngày 10/01/2022 04:10 AM (GMT+7)

Hội mỹ nhân Hollywood tuy nỗ lực hết mình nhưng lại hơi kém may mắn, khiến người hâm mộ bất ngờ vì phá tan hình ảnh tốt đẹp ban đầu.

Selena Gomez và Vanessa Hudgens

Selena Gomez và Vanessa Hudgens đã cùng trưởng thành và gắn liền với hình ảnh nữ nhi trong sáng. Nếu như Vanessa Hudgens ghi dấu gái ngoan trong High School Musical, thì Selena Gomez lại đáng yêu hết mình qua Wizards of Waverly Place.

Và để lột xác khỏi hình tượng quen thuộc thì cả 2 cô nàng đã rủ nhau tham gia. Spring Breakers - bộ phim gây tranh cãi nhất năm 2012 vì yếu tố 18+. Trong phim, Selena Gomez và Vanessa Hudgens hóa thân thành “gái hư” tội phạm - không chỉ tự do dùng ma túy, cầm súng giết người mà còn quan hệ tình dục tập thể. Bởi vậy mà 2 “công chúa Disney” bị chỉ trích lên xuống, mất đi lượng lớn người hâm mộ ở thời điểm đó.

Được biết, Selena Gomez nổi tiếng từ vai diễn cô phù thủy nhỏ trên kênh truyền hình Disney. Sau đó, khi trưởng thành cô quyết định đầu tư cho sự nghiệp ca hát và gặt hái được nhiều thành công từ các album For You, Slowdown, Rate,... Bên cạnh đó, cô được biết đến qua chuyện tình cảm gắn bó lâu bền với hoàng tử nhạc Pop - Justin Bieber. Tuy nhiên sau đó, cả hai quyết định chia tay và đi theo hướng đi riêng. Thời điểm hiện tại, Selena tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc bản thân.

Cũng giống Selena Gomez, Vanessa Hudgens nhanh chóng trở thành gương mặt nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất tại thị trường phim ảnh Mỹ. Loạt phim Powerless, Chiến binh gợi cảm… có cô tham gia luôn đạt tỉ suất bạn xem đài cao. Ngoài ra, Vanessa Hudgens còn thử sức ở lĩnh vực ca hát và phát hành 2 album nhạc nhưng không mấy thành công.

Bella Thorne

Bella Thorne lại gây thất vọng bởi một loạt scandal lớn, trong đó có giai đoạn đóng phim khiêu dâm khét tiếng. Sau này, Bella Thorne trở lại điện ảnh nhưng cũng không mấy thành công. Trong phim Midnight Sun, cô vào vai thiếu nữ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng thiếu hẳn kỹ năng diễn xuất.

Với nhiều tai tiếng trong quá khứ, rất khó để Bella Thorne tái xuất. Hiện tại, nhiều khán giả so sánh cô với Lindsay Lohan - một trong những nữ thần phim teen nhưng lại bị lu mờ dần vì scandal xấu.

Bella Thorne được biết đến là một người đẹp nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng ở Hollywood. Tham gia đóng phim, làm mẫu, ca hát từ năm 6 tuổi, cô nàng từng đình đám với vai trò là công chúa thế hệ mới của Disney. Bella Thorne đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai người Ý - Benjamin Mascolo vào tháng 3/2021 sau hai năm bên nhau. “Cảm ơn em vì luôn là một cô gái tuyệt vời, anh yêu em rất nhiều. Chúng ta sẽ kết hôn, tổ chức đám cưới ở cả Ý và Mỹ”, Benjamin hào hứng nói trong một video

Rebel Wilson

Nhờ màn trình diễn hài hước trong Pitch Perfect, Rebel Wilson đã đạt được thành công vang dội khi vào vai Amy “béo”. Tuy nhiên, cô lại mắc kẹt trong khuôn mẫu nhất định, chỉ phù hợp với vai phụ.

Trong phim hài Bachelorette, Rebel Wilson lần đầu phá bỏ khuôn mẫu trên khi đảm nhận vai chính Becky. Thế nhưng, nhân vật của cô lại bị vây quanh bởi nhiều nhân vật thú vị. Nếu không tình tiết hài quen thuộc thì Rebel Wilson mờ nhạt hoàn toàn trong bối cảnh và lượng nhân vật phong phú. Bản thân vai diễn này cũng bị khán giả chê bai kịch liệt vì chẳng khác gì coi thường nạn “body shaming”.

Rebel được đánh giá là một nữ nghệ sĩ đa tài vì vừa có khả năng diễn xuất, biên kịch và làm nhà sản xuất. Năm 2009, cô nhận giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc cho vai diễn trong phim ngắn Bargain. Sau này, Rebel tới Mỹ lập nghiệp và xuất hiện trong một bộ phim ăn khách như: Bridesmaids, A Few Best Men, What to Expect When You're Expecting, Bachelorette...

Elizabeth Berkley

Thời mới vào nghề, Elizabeth Berkley từng gây ấn tượng qua series Saved By The Bell - nơi cô thể hiện vai diễn thông minh, tốt bụng mà mọi đối tượng khán giả đều yêu mến. Thế nhưng, Elizabeth Berkley vô tình vướng vào tai tiếng chỉ vì chọn nhầm kịch bản, tham gia phim 18+ Showgirls với nhiều cảnh khỏa thân nóng bỏng mắt. Từ đây, danh xưng “bom sex” ảnh hưởng đến sự nghiệp vốn được kỳ vọng, làm người hâm mộ tiếc nuối.

Hollywood thập niên 1990 luôn là bệ phóng cho hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng, trong đó có Elizabeth Berkley, người sở hữu nhan sắc ấn tượng cùng khả năng diễn xuất tốt. Tuy nhiên, vì chọn lầm vai diễn mà sự nghiệp của ngọc nữ này mãi không phát triển được dù cô từng được đánh giá cao hơn cả Charlize Theron và Angelina Jolie.

Cô tham gia nhiều phim truyền hình và chương trình thực tế, xong cũng chỉ là vai phụ mờ nhạt hoặc ít gây chú ý. Trong một buổi phỏng vấn với Variety vào năm 2013, Elizabeth Berkley thừa nhận: "Tôi thực sự tin rằng mọi thứ chúng ta trải qua đều là một bài học. Có khó khăn và đau đớn không? Có chứ. Nhưng tôi đã trở nên sáng suốt hơn về những lựa chọn của mình và muốn cảm thấy an toàn trở lại. Tôi đã phải tự mình mở ra cánh cửa mới". Sau những thăng trầm sự nghiệp thì Elizabeth Berkley hiện giờ đã lập gia đình với diễn viên Greg Lauren và có một con trai.

Nguồn: http://danviet.vn/hoi-disney-dong-canh-nong-that-bai-chua-soc-bang-co-nang-hoa-bom-sex-roi-mat-su-nghiep-5020221014105968.htm