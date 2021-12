"Hoa hậu nhí Nam Định" ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thứ Sáu, ngày 10/09/2021 17:42 PM (GMT+7)

Gia đình thí sinh đến từ Nam Định đã ủng hộ 100 bộ đồ bảo hộ tất cả tình cảm trân quý.

Super Idol Kids là chương trình truyền hình thực tế dành cho các tài năng nhí từ 4 - 15 tuổi, nhằm tìm kiếm, phát triển khả năng thiên bẩm của các bé, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm 2021 trên kênh VTV9. Tại vòng casting online, nhiều gương mặt thí sinh nhí triển vọng từ khắp các tỉnh, thành trong nước. Mới đây, đặc biệt được chú ý là thí sinh nhí Bảo An - cô bạn được mệnh danh Hoa hậu nhí xứ Nam Định dù chỉ mới 5 tuổi.

Do ảnh hưởng của dịch Covid nên cùng với các thí sinh nhí khác, Bảo An phải tạm hoãn kế hoạch biểu diễn và thi tài. Điều này ban đầu khiến cô bé không khỏi hụt hẫng và cảm thấy buồn. Tuy nhiên, khi được nhà sản xuất Super Idol Kids - cô Rita Đặng thông báo về hoạt động kêu gọi ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu đang làm việc trong vùng dịch từ kênh VTV9 đài truyền hình Việt Nam, Bảo An đã vô cùng hào hứng. Gia đình thí sinh đến từ Nam Định đã ủng hộ 100 bộ đồ bảo hộ tất cả tình cảm trân quý.

Chị Đoàn Thị Hường - mẹ của Bảo An chia sẻ, mỗi ngày xem chương trình bản tin thời sự, con gái đều hỏi thăm các bạn nhỏ cùng trang lứa. Ánh mắt ngây thơ của con trẻ khi nhắc đến cách khắc phục của các học sinh tiểu học giữa mùa dịch khiến cha mẹ không khỏi xúc động.

Bảo An tâm sự với mẹ nhiều ước mơ, trong đó có những ý tưởng táo bạo như đi diễn và thăm hỏi thiếu nhi đang điều trị ở khu cách ly... Khi được giải thích về quy định phòng chống dịch, cô bé ngậm ngùi tiếc nuối và đưa ra ý kiến sẽ chăm chỉ học tập để sau này có nhiều cơ hội đi diễn, tiết kiệm thêm nhiều tiền để đóng góp từ thiện cùng các hoạt động xã hội.

Bảo An là con út trong một gia đình có hai anh em. Ngay từ khi còn rất nhỏ Bảo An đã tỏ ra rất tự lập. Quãng đường từ quê hương Nam Định đến Hà Nội khoảng hơn 100km khá xa xôi nhưng mỗi khi có chương trình biểu diễn Bảo An đều không muốn bị bỏ lỡ cơ hội thể hiện. Trở về sau chương trình cô bạn chưa một lần trách hay kêu mệt với bố mẹ. Cô bạn luôn hào hứng, thậm chí còn khoe các thành tích đạt được tiếp thêm động lực để gia đình ủng hộ cho con thỏa mãn niềm đam mê.

Nhờ những năng khiếu đặc biệt đó, Bảo An xuất sắc đạt nhiều giải thưởng tài năng nhí như Huy chương đồng tại giải khiêu vũ Thái Bình 2019, giải tư Mẫu nhí tài năng Đất Việt, giải nhất cuộc thi Mẫu nhí đêm giáng sinh, giải tư Tài năng đất Việt mùa 2, Top 100 Gương mặt mẫu nhí xuất sắc Beauty Family…

Ngoài ra, Nguyễn Bảo An còn tham gia nhiều chương trình khác như: Chương trình Vầng Trăng cổ tích do đài VTC tổ chức, chương trình Áo Dài xưa và nay kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, chương trình Gala chào Xuân 2021 của đài truyền hình VTV Go tổ chức, chương trình Lễ hội di sản văn hóa Hoàng Thành Thăng Long… Và hiện tại cô bé đang là một trong số các thí sinh triển vọng của cuộc thi Super Idol Kids 2021.

