'Đảo độc đắc' có Tiểu Vy - phim dài dòng, lê thê

Đảo độc đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái là dự án phim kinh dị do Lê Bình Giang đạo diễn. Dự án gây chú ý khi quy tụ dàn sao gồm Hoa hậu Tiểu Vy, Sam, Trần Phong, Trần Nghĩa... Đây cũng là phần hậu truyện của Thiên linh cái - Thất Sơn tâm linh (2019) – tác phẩm từng thắng lớn tại phòng vé, thu về hơn 47 tỷ đồng khi ra mắt.

Ý tưởng chưa khai thác tốt

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần trước nhưng tuyến nhân vật chính thay đổi. Sau khi chồng chết, Sỏi (Hoàng Yến Chibi) cùng cha rời đến một hòn đảo vắng người để bắt đầu lại cuộc sống. Song, nhân vật vẫn không nguôi ý định luyện bùa ngải, tiếp tục lao vào con đường tội lỗi. Kết quả, toàn bộ dân làng bị thế lực tâm linh kết liễu tàn bạo.

Tiếp đó, bối cảnh phim dời về thành phố hiện đại 20 năm sau, đúng vào dịp sinh nhật Linh (Sam). Cô là con trưởng trong một gia đình giàu có nhưng cha không may qua đời vì tai nạn. Để ăn mừng sinh nhật, Linh được nhóm bạn thân rủ đến một hòn đảo biệt lập. Trên chuyến đi cũng có em gái Kim (Tiểu Vy) và hai người cùng yêu cô.

Bi kịch ập đến khi nhóm bạn đến một hòn đảo để vui chơi.

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân lên đảo thì biến cố ập đến. Nhóm bạn liên tục xảy ra tranh cãi, đồng thời gặp những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ. Càng về cuối, họ dần phát hiện ra bí mật đằng sau hòn đảo có liên quan đến bùa chú Tử Mẫu Thiên Linh Cái.

Kịch bản đơn giản nhưng có nhiều ý tưởng khá hấp dẫn. Ngay từ đầu phim, ê-kíp đã cài cắm câu chuyện về người cá bị cưỡng bức, tạo nên lời nguyền khủng khiếp từ xưa. Biên kịch cũng biết cách lồng ghép tình tiết để tạo sự kết nối giữa hai phần. Khi kết thúc, số phận các nhân vật có liên quan với nhau, ít nhiều giải đáp thắc mắc của khán giả.

Bối cảnh hòn đảo hoang là điểm nhấn giúp tác phẩm nổi bật so với nhiều phim Việt. Các khung hình bắt trọn thiên nhiên hoang dã, rừng sâu nước độc tạo được cảm giác mới mẻ ở nửa đầu phim. Tuy nhiên, bối cảnh bị lặp lại nên không còn hiệu quả ở nửa sau. Chưa kể, phần lớn cảnh quay thực hiện vào ban đêm, ánh sáng xử lý chưa tốt nên nhiều khung hình bị tối, không nhìn rõ mặt diễn viên.

Nhiều cảnh trong phim bị tối quá mức vì ánh sáng xử lý chưa tốt.

Đạo diễn Lê Bình Giang khai thác nỗi sợ bằng cách pha trộn hai tiểu thể loại phổ biến của dòng kinh dị là slasher (chém giết) và supernatural (tâm linh). Tuy nhiên, cách dẫn dắt câu chuyện còn thiếu sự mượt mà. Các phân đoạn trong phim chưa tạo được sự hồi hộp hay rùng rợn cần thiết. Nhà làm phim cũng chưa xử lý hợp lý những cú twist nên không gây được bất ngờ cho người xem.

Phần lớn thời lượng phim xoay quanh việc nhóm ban tranh cãi, ẩu đả với nhau. Đến khi có sự kiện bất ngờ xảy ra, đạo diễn mất sự kiểm soát về nhịp điệu khiến phim trở nên dài dòng, lê thê. Ngoài ra, bùa chú Tử Mẫu Thiên Linh Cái là nội dung chính của phim nhưng chưa được khai thác sâu.

Vai diễn đầu tiên của Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những yếu tố giúp phim hút khách. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô trên màn ảnh rộng nên càng được nhiều khán giả trông đợi. Đáng tiếc, nàng hậu chưa thực sự tỏa sáng ở lần chào sân. Nhân vật của cô khá đơn giản, không đòi hỏi phải lột tả diễn biến nội tâm. Đôi lúc, Tiểu Vy đọc thoại như đang trả bài, không tạo được cảm xúc với người xem.

Đảm nhận vai chính, Sam có nhiều đất diễn hơn cả trong vai chị gái Linh. Song, cô chưa cố gắng thay đổi trong hình ảnh hay cách xử lý nhân vật. Nữ diễn viên vẫn trung thành với nhân vật ngọt ngào, mong manh quen thuộc trong nhiều dự án trước nên không tạo được bất ngờ hay thú vị.

Hoa hậu Tiểu Vy (phải) và Sam chưa tạo được nhiều cảm xúc trong vai chị em.

Hai diễn viên hài Minh Dự và Phương Lan ở mức tròn vai. Họ luôn tạo được tiếng cười mỗi lần xuất hiện. Điều này giúp đảm bảo được tính giải trí nhưng lại giảm nhẹ không khí căng thẳng, hồi hộp của phim.

Trong các diễn viên, Trần Nghĩa là người duy nhất có nỗ lực thay đổi. Anh xóa bỏ hình ảnh thư sinh quen thuộc trong Mắt biếc (2019) để vào vai Long – bạn học của Linh. Ngay từ khi xuất hiện, diễn viên gây bất ngờ với mái tóc xoăn tròn, nhuộm vàng hoe. Tính cách nhân vật cũng có chút kỳ lạ, vừa hài hước vừa bí hiểm, lại thích làm trò ảo thuật trêu chọc các bạn.

Nhìn chung, Đảo độc đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái là phim kinh dị có nhiều ý tưởng và nguyên liệu hấp dẫn để khai thác. Sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng cũng là điểm thuận lợi cho dự án. Đáng tiếc, cách ê-kíp khai thác câu chuyện còn thiếu thuyết phục nên không gây ấn tượng với người xem.

Khi ra rạp, dự án chịu sự cạnh tranh từ bom tấn Avatar: The Way of Water và Thanh Sói (Ngô Thanh Vân đạo diễn). Sau 5 ngày ra mắt, tác phẩm thu về hơn 7 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam – đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập. Đây là con số khá thấp so với mặt bằng chung của phim Việt, đáng thất vọng với một dự án quy tụ dàn sao và thành công của phần trước.

