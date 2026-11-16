Cuộc sống giản dị ở tuổi 90 của 'Dung ma ma ác nhất màn ảnh'

Nhắc đến Lý Minh Khải, khán giả sẽ nhớ đến Dung ma ma - nhân vật phản diện nổi tiếng trong Hoàn Châu cách cách. Vai diễn của bà người từng trở thành “nỗi ám ảnh tuổi thơ” của nhiều thế hệ. Trái ngược hình ảnh tàn ác trên màn ảnh, Lý Minh Khải ngoài đời được khán giả nhận xét là thân thiện, hòa nhã và phúc hậu.

Từng bị ném trứng, taxi từ chối chở vì vai diễn

Lý Minh Khải sinh năm 1936 ở Đan Đông, Liêu Ninh. Năm 11 tuổi, cha qua đời, bà là con gái lớn trong gia đình nên phải nghỉ học để gánh bớt trách nhiệm với mẹ. Nhờ có giọng hát tốt, Lý Minh Khải được tuyển vào đội tuyên truyền của ngành đường sắt. Năm 18 tuổi, bà chuyển tới Bắc Kinh, gia nhập đoàn văn công đường sắt.

Năm 1960, bà tham gia bộ phim 12 lần tàu, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Sau đó, Lý Minh Khải trải qua nhiều năm hoạt động sân khấu trước khi gây tiếng vang với vai Dung ma ma trong Hoàn Châu cách cách.

Cảnh Dung ma ma cầm kim hành hạ Tử Vy trở thành phân đoạn ám ảnh của “Hoàn Châu cách cách”.

Nhân vật này mưu mô, tàn ác nhưng trung thành với chủ, được nữ nghệ sĩ thể hiện chân thực đến mức khiến nhiều khán giả ghét cả nhân vật lẫn người đóng.

Theo China News, sau khi Hoàn Châu cách cách phát sóng, Lý Minh Khải từng gặp những tình huống khó xử khi ra ngoài. Bà kể có lúc đi chợ mua thức ăn, bà bị tiểu thương ném trứng, đi xe buýt thì bị người khác gây khó dễ.

Đáng nhớ nhất là câu chuyện xảy ra vào năm 2000 khi Lý Minh Khải ngồi taxi tới một sự kiện, tài xế nhận ra bà là người đóng Dung ma ma. Theo lời nữ diễn viên kể, người lái xe nói: “Biết trước là bà, tôi nhất định không chở.” Người đàn ông thậm chí còn kể vì quá tức nhân vật này mà từng suýt đập ti vi.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ xem đây là những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Theo bà, niềm vui của người làm nghệ thuật là được khán giả nhớ đến.

Tạo hình Dung ma ma với ánh mắt sắc lạnh, độc ác và cay nghiệt của Lý Minh Khải.

Ngoài Hoàn Châu cách cách, Lý Minh Khải còn tham gia nhiều tác phẩm như Thủy Hử, Thần điêu đại hiệp (2006) và một số bộ phim truyền hình khác. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng bà yêu nghề diễn và muốn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật khi còn minh mẫn, khỏe mạnh.

Tuổi 90 vẫn minh mẫn, sống giản dị

Những năm qua, Lý Minh Khải chọn rời xa ánh đèn sân khấu. Thỉnh thoảng, bà nhận tham gia đóng vai khách mời trong các phim như Mãn thương tiến thành, Giang thành cảnh sự, Cuộc sống tràn ngập ánh sáng...

Tuổi thơ khó khăn cũng hình thành ở Lý Minh Khải lối sống tiết kiệm, giản dị và thói quen chia sẻ với những người xung quanh. Dù đã có sự nghiệp thành công, bà vẫn duy trì cuộc sống khá bình dị, thường sử dụng phương tiện công cộng và tích cực chăm sóc động vật.

Bà vẫn tự mình đi mua sắm, lựa chọn thực phẩm cho gia đình và trò chuyện thân thiện với những người nhận ra mình. Lý Minh Khải tự nhận mình “chỉ là một người bình thường, sống những ngày tháng bình thường”.

Bà được biết đến là người giản dị, có tấm lòng nhân hậu và yêu thương động vật.

Hiện tại, Lý Minh Khải sống cùng chồng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Bà gặp chồng, một giáo viên trung học, vào thập niên 1960. Ngay lần đầu gặp, Lý Minh Khải từng thẳng thắn chia sẻ với bạn trai về gia cảnh khốn khó của mình.

Tuy nhiên, ông không nản lòng mà quyết tâm cùng bà xây dựng tổ ấm nhỏ. Chính điều này khiến nữ diễn viên xúc động, muốn gắn bó với ông trọn đời. Hai người có một con trai và một con gái, đều không theo nghiệp nghệ thuật. Con trai bà làm việc trong lĩnh vực luật và giảng dạy tại một trường đại học.

Ở tuổi 90, Lý Minh Khải vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, tinh thần lạc quan và tình yêu dành cho nghệ thuật. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Chỉ cần điều kiện sức khỏe cho phép, tôi vẫn muốn được theo đuổi đam mê”.