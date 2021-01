"Cô gái thời tiết" VTV bỏ nhà Đài đi làm Youtuber "không công" là ai?

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 17:29 PM (GMT+7)

Đồng Thu chia sẻ, cô làm tất cả vì đam mê và nhiệt huyết, nên dù không có lương vẫn bằng lòng.

Cách đây đúng 1 năm, tháng 12/2019, video đầu tiên về cúc họa mi - hình ảnh đặc trưng của Hà Nội và chỉ ở Hà Nội mới có - được up lên kênh quảng bá văn hóa Sunny Vietnam. Thật ngạc nhiên, dù là số đầu tiên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, song như một món ăn lạ thanh tao giữa một bàn thức ăn toàn đạm, cúc họa mi đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Hình ảnh Đồng Thu trong clip đầu tiên của "Sunny Vietnam"

Host của kênh Sunny Vietnam hiện do nữ MC Đồng Thu đảm nhiệm. “Cô gái thời tiết” của đài VTV thời đầu tiên này từng nổi đình đám MXH nhờ gương mặt đẹp, giọng nói truyền cảm. Vì những lý do cá nhân, Đồng Thu dừng công việc ở nhà đài, bắt đầu chuẩn bị cho những ý tưởng đột phá hơn. Khi ấy sự lựa chọn của Thu đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng giờ đây nhìn lại, Thu nói chưa bao giờ cô thấy hối hận về quyết định táo bạo này.

Nữ BTV thời tiết nghe bạn thân "rủ rê" nên quyết định làm Youtuber

Đang loay hoay tìm hướng đi mới, Đồng Thu may mắn gặp “cạ cứng” - cũng là cô bạn gái thân - Facebooker đình đám Dube Nguyễn. Chung máu liều, lại được thỏa mãn đam mê đi đây đi đó, nhất là được trổ tài khéo tay hay làm sở trường, Thu gật đầu tham gia. Vậy là kênh youtube riêng của hai người bạn thân, cũng là kênh youtube đầu tiên tại Việt Nam được tư nhân đầu tư vốn từ những clip ngô nghê ban đầu, giờ đã có tới hàng chục video sản xuất chất lượng, được nhiều người yêu mến.

Kênh Youtube chủ yếu quảng bá văn hóa đặc trưng các vùng miền của Việt Nam

Bằng cách truyền tải nội dung theo thể loại truyền hình thực tế với thời lượng 15 phút mỗi tập, Sunny Vietnam mang lại cho những người yêu thích tìm hiểu văn hóa đặc trưng từng quốc gia cái nhìn chi tiết nhất về ý nghĩa mỗi biểu tượng của quốc gia đó. Cách làm ấy, tại Việt Nam cho tới thời điểm này, hầu như chưa kênh youtube tư nhân nào làm được.

Đồng Thu đi nhiều nơi với mức thù lao 0 đồng

Suốt 1 năm qua, host Đồng Thu cùng nhà sản xuất Dube Nguyễn cùng nhau di chuyển trên nhiều cung đường Việt Nam. 1 năm miệt mài góp sức với cát-xê 0 đồng, điều đó chẳng là gì so với niềm vui mà Đồng Thu có được ở Sunny Vietnam. May mắn trời không phụ lòng người, tháng 9/2020, kênh Sunny Vietnam vinh dự đoạt giải 3 Cuộc thi clip giới thiệu du lịch Việt Nam với chủ đề “Vietnam NOW” do Tổng cục Du lịch tổ chức.

“Những gì tôi đang làm hoàn toàn là vì đam mê, và vì tôi tin vào bản lĩnh, vào tầm nhìn xa của cả ê-kip. Nếu vẫn được tiếp tục trải nghiệm và nếu vẫn không có lương, tôi vẫn bằng lòng”, Đồng Thu chia sẻ

Đồng Thu chia sẻ, cô làm việc vì đam mê nên sẵn sàng không cần thù lao

Kể về những kỷ niệm trong quá trình thực hiện các clip quảng bá văn hóa Việt Nam, Đồng Thu nói cô cũng phải vượt qua nhiều thử thách với chính bản thân mình. Khảm trai Phú Xuyên nhìn đẹp là thế, tưởng dễ thực hiện là thế… ấy vậy mà khi được tự tay cầm dụng cụ khảm, Đồng Thu mới biết khó khăn đến thế nào. Tay rướm máu mà sản phẩm vẫn hỏng là chuyện bình thường.

Càng ngày, các video càng được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng hình ảnh

“Càng đi, tôi càng mong muốn làm thật nhiều thước phim, kỹ lưỡng từng chút một về những tinh túy văn hóa mà người Việt chúng ta đang sở hữu. Tôi tin bạn bè quốc tế sẽ rất mong chờ được tìm hiểu những kiến thức này”, nữ MC xinh đẹp chia sẻ.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-thoi-tiet-vtv-bo-nha-dai-di-lam-youtuber-khong-cong-la-ai-5020212011730...Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-thoi-tiet-vtv-bo-nha-dai-di-lam-youtuber-khong-cong-la-ai-50202120117304284.htm