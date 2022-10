Cát-xê cho vai diễn 3 phút trong ‘Harry Potter’

Thứ Năm, ngày 27/10/2022 09:18 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ xuất hiện khoảng 3 phút trong phần hai của “Harry Potter”, bà Miriam Margolyes nhận thù lao 60.000 bảng Anh. Tuy nhiên, nữ diễn viên 81 tuổi vẫn bực bội vì cho rằng quá ít so với dàn sao chính.

Trong cuộc phỏng vấn với Metro ngày 24/10, bà Miriam Margolyes lần đầu hé lộ cát-xê cho vai diễn trong “bom tấn” Harry Potter sau 20 năm.

Nữ diễn viên gạo cội Miriam Margolyes. Ảnh: PA.

Nữ diễn viên 81 tuổi cho biết nhận được 60.000 bảng Anh (hơn 1,7 tỷ đồng theo mệnh giá hiện nay) khi thủ vai Giáo sư Sprout, chủ nhiệm nhà Hufflepuff, trong phần 2 Harry Potter và Phòng chứa bí mật năm 2002. Đây là mức thù lao ấn tượng cho vai diễn chỉ xuất hiện trong khoảng 3 phút trong tiết học Thảo dược của các phù thủy nhỏ. Tuy nhiên, bà Margolyes không hài lòng vì cho rằng quá ít so với con số mà dàn diễn viên chính nhận được.

“Tôi chưa bao giờ kiếm được hàng triệu USD trong Harry Potter. Tôi nghĩ ba hoặc bốn diễn viên chính làm được điều đó và họ xứng đáng, nhưng nhân vật của tôi thì không. Tôi chỉ tham gia phần 2, nhận được 60.000 bảng Anh để trở thành Giáo sư Sprout. Bây giờ tôi không phiền lòng về điều đó nhưng thời đó thì có. Nhưng dù sao, phim đã khiến tôi nổi tiếng”, bà Margolyes nói.

Theo CBS, Daniel Radcliffe, đóng vai chính Harry Potter, kiếm được gần 100 triệu USD (gần 2.500 tỷ đồng) sau khi phim kết thúc. Rupert Grint (vai Ron Weasley) “bỏ túi” khoảng 70 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng), còn Emma Watson (vai Hermione Granger) thu về khoảng 60 triệu USD (gần 1.500 tỷ đồng) cho cả 8 tập phim.

Ngoài phần 2, Giáo sư Sprout của bà Margolyes cũng góp mặt trong Harry Potter và Bảo bối Tử thần - tập 2 năm 2011. Ngôi sao gạo cội không đề cập đến cát-xê trong lần trở lại này.

Năm 2021, bà Margolyes nói với Daily Mail vai Giáo sư Sprout tạo ra sự khác biệt lớn cho sự nghiệp của bà, giúp bà trở nên nổi tiếng hơn cả những gì bà từng nghĩ.

“Ngay cả bây giờ, tôi vẫn phải in ảnh để ký và gửi cho những người hâm mộ Harry Potter. Nhưng phải thú nhận, tôi ngủ quên trong cả hai buổi ra mắt phim có tôi tham gia”, bà chia sẻ.

Vai Giáo sư Sprout giúp bà Margolyes nổi tiếng chưa từng. Ảnh: Warner Bros.

Nữ diễn viên 81 tuổi thú nhận dù nổi tiếng trong cộng đồng fan của Harry Potter, bà không hứng thú với cả phim lẫn sách. Theo bà Miriam Margolyes, chưa xem một bộ phim nào hay đọc sách về Harry Potter.

Điều này cũng được bà Margolyes nhắc trên trong video giao lưu người hâm mộ: “Tôi không chống lại nó, tôi chỉ là không quan tâm. Tôi chỉ nhận tiền để diễn xuất và tôi biết ơn vì nó. Tôi nghĩ rằng JK Rowling là nhà văn xuất sắc. Tôi chắc chắn thế giới của Harry Potter tốt đẹp. Nhưng đó không phải là thế giới của tôi”.

Miriam Margolyes (SN 1941) là nữ diễn viên điện ảnh kiêm người lồng tiếng gốc Anh. Bà từng thắng giải BAFTA, được ví là Oscar nước Anh, ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Age of Innocence năm 1993. Năm 2004, bà đóng vai Peg Sellers trong bộ phim truyền hình đoạt giải Quả cầu vàng The Life And Death Of Peter Sellers.

Nguồn: https://tienphong.vn/cat-xe-cho-vai-dien-3-phut-trong-harry-potter-post1481480.tpoNguồn: https://tienphong.vn/cat-xe-cho-vai-dien-3-phut-trong-harry-potter-post1481480.tpo