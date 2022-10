Cao thủ võ thuật Chân Tử Đan, Ngô Kinh cũng có lúc bị chê tơi tả thế này đây

Bên cạnh vai trò là ngôi sao dòng phim võ thuật, Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo và Ngô Kinh cũng từng làm đạo diễn lừng danh.

Chân Tử Đan

Ngày 10/10, Sohu đưa tin doanh thu sau 7 ngày công chiếu của bộ phim Giải cứu do Chân Tử Đan làm đạo diễn và diễn viên chính chỉ đạt 15 triệu NDT (2 triệu USD). Phim bị chê nội dung cũ kỹ, cốt truyện khiên cưỡng. Cách xây dựng nhân vật cũng bị đánh giá không tốt.

Bộ phim võ thuật Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện có sự xuất hiện của Chân Tử Đan được khán giả kỳ vọng là một tác phẩm có sức hút và nhiều đột phá. Tuy nhiên, những hình ảnh mới lộ ra gần đây, đặc biệt là tạo hình của Kiều Phong không được dư luận ủng hộ.

Theo On, trong những hình ảnh hậu trường, Chân Tử Đan không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh thường xuyên ngồi thất thần sau các cảnh quay võ thuật cường độ cao. Dư luận cũng thường xuyên so sánh với các hình ảnh Kiều Phong cũ là hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ, bề ngoài của anh.

Năm 2011, Chân Tử Đan cũng từng bị khán giả phản ứng gay gắt với vai Quan Vũ trong phim điện ảnh Quan Vân Trường. Nam diễn viên gây ấn tượng với khả năng dùng đao đẹp mắt, điêu luyện. Dù vậy, tạo hình của anh không làm hài lòng công chúng. Chân Tử Đan bị chê thiếu khí phách, ngoại hình thấp bé khi vào vai vị tướng tài nhà Thục Hán.

Ở độ tuổi 59, tài tử Diệp Vấn không còn trực tiếp thực hiện 100% cảnh quay như trước. Theo On, Chân Tử Đan suy giảm thể lực nhanh chóng, đuối sức khi quay cảnh đánh nhau trong thời gian dài. Để đảm bảo tiến độ ghi hình và sức khỏe của nam diễn viên, đoàn làm phim quyết định dùng người đóng thế trong những cảnh quay xa, không thấy mặt.

Chân Tử Đan theo học võ thuật từ nhỏ. Nam diễn viên trở thành ngôi sao phim hành động những năm 1990, bên cạnh đó anh cũng thử sức với vai trò đạo diễn. Tên tuổi của anh nổi tiếng tại Châu Á qua nhiều phim hành động võ thuật. Tới khi tham gia Ip Man - Diệp Vấn, Chân Tử Đan lại càng nổi tiếng trên toàn thế giới. Anh là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á.

Hồng Kim Bảo

Vài năm trở lại đây, Hồng Kim Bảo sa sút sức khỏe nghiêm trọng với diện mạo già nua, gầy đi trông thấy. Tài tử 70 tuổi nhận nhiều chú ý khi ra mắt Luyện công - một trong bảy phần của phim Septet: The Story of Hong Kong. Ông vừa đạo diễn vừa biên kịch câu chuyện về những cậu bé khổ luyện võ thuật thập niên 1950.

Thế nhưng, bộ phim nhận về nhiều bình luận trái chiều: "Hồng Kim Bảo già rồi, bất lực rồi, không nhanh nhạy như xưa nữa". Theo diễn viên, khán giả có quyền tự do bình luận, tuy nhiên những nhận xét trên là không tôn trọng người khác. Ông nói: "Già là lẽ thường, không nên vì một người già đi mà chê họ yếu, không làm được như thời trẻ, như thế rất kỳ cục".

Hồng Kim Bảo là cao thủ làng phim võ thuật Hương cảng, bắt đầu tham gia đóng thế trong các tác phẩm điện ảnh. Tên tuổi của nam diễn viên nổi tiếng nhờ các vai diễn trong Ngũ Phúc Tinh, Rồng bất tử, Thất Tiểu Phúc… Khả năng diễn xuất của Hồng Kim Bảo cũng khiến nhiều đồng nghiệp và hậu bối phải nể phục. Trong hơn 50 năm tham gia làng điện ảnh Hồng Kông, ông đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có cả Kim Tượng và Kim Mã.

Gần đây, Hồng Kim Bảo mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao. Năm 2017, nghệ sĩ phẫu thuật ở đầu gối, bác sĩ yêu cầu ông ít vận động. Từ đó, nam diễn viên thường phải dùng xe lăn.

Tài tử kết hôn vào năm 1991 cùng Cao Lệ Hồng - Miss Hong Kong 1984, cho đến nay cặp đôi vẫn không có con. Trước đó, ông trải qua một đời vợ và có bốn người con. Trên On, Hồng Kim Bảo từng nói luôn cảm thấy biết ơn vì Cao Lệ Hồng chăm sóc chu đáo các con riêng của ông, vun vén để gia đình hòa thuận.

Ngô Kinh

Từ Chiến Lang 1,2, Lưu lạc địa cầu đến Hồ Trường Tân, các bộ phim của Ngô Kinh đều xây dựng nhân vật rắn rỏi, chính trực. Bộ phim Chiến lang 2 do Ngô Kinh biên kịch kiêm đạo diễn trở thành phim ăn khách nhất ở Trung Quốc. Nhiều khán giả lại đánh giá kịch bản của nam diễn viên không có sự mới lạ, tính đa dạng, chỉ xoay quanh lòng ca ngợi dân tộc.

Một số nhà phê bình Mỹ đánh giá phim Chiến Lang 2 có chất lượng kỹ thuật tốt, hành động ấn tượng, tuy nhiên phô trương tinh thần Đại Hán và thực tế là không hề khác gì so với loạt phim hàng động hạng B Rambo của Sylvester Stallone thời thập niên 1980.

Theo HK01, Ngô Kinh thường tham gia các tác phẩm có kinh phí lớn, bối cảnh đồ sộ. Vì vậy, anh thiếu những phim có ý nghĩa hiện thực, phản ánh các vấn đề đang tồn tại trong xã hội.

Ỏ độ tuổi 47, sự lựa chọn kịch bản của nam diễn viên không nhiều. Với ngoại hình rắn rỏi, anh thường phù hợp với các vai quân nhân, những nhân vật có tính cách nghiêm túc, mạnh mẽ.

Ngô Kinh cũng là một nghệ sĩ có tâm và hết lòng cho những vai diễn. Anh không bao giờ sử dụng người đóng thế cho nhân vật của mình. Do vậy, ngôi sao Chiến lang nhiều lần bị chấn thương nặng và phải nhập viện. Năm 2014, trên phim trường Sát phá lang 2 và Chiến lang, nam diễn viên tự mình thực hiện các cảnh mạo hiểm, không dùng người đóng thế. Hậu quả, anh bị thương nặng ở cả hai chân và phải phẫu thuật.

Với hơn 2 thập niên trong nghề, Ngô Kinh nổi tiếng là ngôi sao không vướng bất cứ ồn ào đời tư nào. Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ là MC Tạ Nam. Ngôi sao võ thuật luôn cảm ơn bạn đời vì sự ủng hộ hết mình của cô trong sự nghiệp. Suốt những năm tháng hẹn hò và ngay cả khi đã kết hôn, Ngô Kinh liên tục gặp chấn thương và không ít lần liều lĩnh đầu tư cho sự nghiệp.

