BTS thắng lớn

Ngày 15/11, BTS tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Kpop khi giành ba giải thưởng trong đêm trao giải thứ hai của MMA 2026, gồm Nghệ sĩ của năm, Top 10 và Nhóm nhạc nam xuất sắc.

Trước đó, trong đêm đầu tiên diễn ra ngày 14/11, nhóm đã nhận ba giải Album của năm, Sân khấu của năm và Global Top 10.

Với tổng cộng sáu giải thưởng, BTS trở thành nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất tại lễ trao giải năm nay. Theo The Korea JoongAng Daily, đây là lần thứ tư nhóm giành giải Nghệ sĩ của năm tại MMA.

Album Arirang, phát hành tháng 3/2026, là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của BTS sau ba năm chín tháng kể từ album phòng thu trước đó.

Ca khúc chủ đề Swim nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Melon Top 100 chỉ sau một giờ phát hành. Cả 14 ca khúc trong album đều lọt vào bảng xếp hạng này. Trên thị trường quốc tế, album và đĩa đơn chủ đề cũng lần lượt đứng đầu Billboard 200 và Billboard Hot 100 của Mỹ.

Do đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới, cả bảy thành viên không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải. Nhóm gửi lời cảm ơn người hâm mộ thông qua video ghi hình trước.

Suga chia sẻ năm 2026 sẽ là khoảng thời gian không thể quên đối với BTS và cộng đồng Army. Trong khi đó, Jimin nhắc lại niềm vui khi nhóm được gặp gỡ khán giả sau thời gian dài gián đoạn hoạt động chung. Jungkook cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với người hâm mộ.

Bên cạnh BTS, nhiều nghệ sĩ khác cũng ghi dấu ấn tại MMA 2026. Nhóm nhạc nữ IVE giành năm giải thưởng, trong đó có Daesang Bài hát của năm với ca khúc Bang Bang. Đây là sản phẩm phát hành trước album phòng thu thứ hai Revive+. Nhóm nhạc nam Cortis nhận Daesang Bản thu âm của năm, cùng hai giải Top 10 và Global Top 10. Đây là lần đầu Cortis giành giải Daesang tại MMA.

Trong khi đó, aespa trở thành chủ nhân đầu tiên của giải Nghệ sĩ Global-K của năm, hạng mục mới được đưa vào hệ thống giải thưởng năm nay nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng của nghệ sĩ Kpop tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

IVE, Cortis và aespa đều giành chiến thắng tại MMA 2026.

MMA 2026 là lần thứ 18 lễ trao giải được tổ chức và cũng là năm đầu tiên chương trình kéo dài hai ngày, diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome ở Seoul. Theo The Korea Herald, sự kiện quy tụ 26 nghệ sĩ, nhóm nhạc biểu diễn, trao giải ở 29 hạng mục và thu hút khoảng 36.000 khán giả trong hai ngày.

Việc BTS giành hai giải Daesang quan trọng cho thấy sức hút của nhóm vẫn được duy trì mạnh mẽ sau thời gian tạm ngừng hoạt động tập thể. Đặc biệt, chiến thắng tại MMA 2026 tiếp tục củng cố vị thế của Arirang trong bức tranh âm nhạc Kpop năm nay, đồng thời đánh dấu chương mới trong hành trình trở lại của nhóm nhạc bảy thành viên.