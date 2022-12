‘Barbie sống’ là nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022

Margot Robbie là nữ diễn viên được trả lương cao nhất vào năm 2022 nhờ vai diễn trong bộ phim Barbie. Cô kiếm được tương đương bạn diễn Ryan Gosling, nhưng còn thua xa nam diễn viên được trả lương cao nhất Tom Cruise.

Một thực tế đáng buồn là khi Variety thống kê “Những diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022”, Margot Robbie - người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trong danh sách xếp sau 17 cái tên nam giới.

Mặc dù khoản cát-xê 12,5 triệu USD cho vai diễn trong bộ phim Barbie được xem là ổn theo tiêu chuẩn ngành, tương đương với bạn diễn Ryan Gosling, nhưng so với con số 100 triệu của Tom Cruise – nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022 – thực sự không đáng nhắc đến.

Dẫu biết có nhiều yếu tố để quyết định mức lương của diễn viên như mức độ nổi tiếng, thỏa thuận ban đầu hay thành công của phim, tuy nhiên thực trạng bất bình đẳng giữa nam và nữ ở Hollywood nói riêng và giới giải trí thế giới nói chung đã tồn tại từ lâu. Nhiều minh tinh hàng đầu như Jessica Chastain, Jennifer Lawrence và Charlize Theron... đều lên tiếng đấu tranh để được trả lương công bằng nhưng vẫn chưa giải pháp nào được đưa ra.

Dưới đây là danh sách 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022:

10. Anya Taylor-Joy – 1,8 triệu USD: Anya Taylor-Joy nổi tiếng chỉ sau một đêm khi đóng vai chính trong loạt phim ăn khách The Queen's Gambit (2020). Nhờ đó, cô được chọn vào các vai diễn nặng ký trong The Northman và Amsterdam, đồng thời giá trị thương mại cũng được nâng cao hơn nhiều. Năm 2024, cô tái xuất với dự án Furiosa, phần tiền truyện của Mad Max: Fury Road, đóng cùng tài tử Thor Chris Hemsworth. Cát-xê của Anya cho vai diễn này là 1,8 triệu USD, giúp cô giữ hạng 10 trong danh sách. Ảnh: Tiffany & Co.

9. Jamie Lee Curtis – 3,5 triệu USD: Đầu năm 2022, Jamie Lee Curtis góp mặt trong bộ phim ăn khách Everything Everywhere All at Once, đóng cùng Dương Tử Quỳnh. Màn thể hiện của bà nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Sắp tới, minh tinh 64 tuổi trở lại màn ảnh với Halloween Ends, phần cuối cùng của bộ ba phim kinh dị. Bà được trả 3,5 triệu USD để đóng lại nhân vật Laurie Strode. Ảnh: IG.

8. Emily Blunt – 4 triệu USD: Vai diễn mới nhất của nữ diễn viên Anh Emily Blunt là trong bộ phim chiến tranh Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan. Cô được trả 4 triệu USD để hóa thân thành Katherine Oppenheimer, hợp tác cùng Cillian Murphy, Florence Pugh và Robert Downey Jr. Ảnh: IG.

7. Gal Gadot – 5 triệu USD: Gal Gadot đạt bước tiến lớn trong nghề nghiệp nhờ vai chính trong Wonder Woman của DC Comics. Theo Showbiz Galore, 2022 là năm bội thu đối với nữ diễn viên 37 tuổi khi kiếm được 5 triệu USD từ bộ phim lấy cảm hứng từ nhà văn trinh thám người Anh Agatha Christie, Death on the Nile. Cô là ngôi sao được trả lương cao nhất trong phim. Ảnh: IG.

6. Jennifer Lopez – 8,5 triệu USD: 2022 là năm bận rộn với Jennifer Lopez. Bên cạnh kết hôn với người chồng thứ tư Ben Affleck vào tháng 7, nữ ca sĩ kiêm diễn viên 53 tuổi kiếm được 8,5 triệu USD nhờ đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn Marry Me. Phim kể về ngôi sao ca nhạc kết hôn với khán giả trong buổi biểu diễn. Ảnh: IG.

5. Lady Gaga – 10 triệu USD: Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc bùng nổ, Lady Gaga còn có chỗ đứng trong ngành phim ảnh với những tác phẩm bom tấn như A Star is Born và House of Gucci... Ngôi sao sinh năm 1986 sớm trở lại màn ảnh rộng để đóng vai Harley Quinn trong Joker 2 hay Joker: Folie à Deux, kết đôi với Joaquin Phoenix. Nhà sản xuất đưa ra con số 10 triệu USD để mời Lady Gaga gia nhập đoàn phim. Ảnh: IG.

4. Millie Bobby Brown – 10 triệu USD: Mới 18 tuổi, Millie Bobby Brown là cái tên trẻ nhất trong danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood. Bên cạnh đóng vai chính trong loạt phim Stranger Things, Brown cũng kiếm được khoản tiền khổng lồ 10 triệu USD khi đóng vai chính trong Enola Holmes 2 cùng với nam chính Superman Henry Cavill. Ảnh: IG.

3. Zendaya – 10 triệu USD: Cựu ngôi sao Disney Zendaya đã tìm thấy thành công và tình yêu trong Spider-Man: No Way Home. Kể từ đó, cô tham gia nhiều bộ phim ăn khách khác bao gồm Dune và Euphoria... Sắp tới đây, người hâm mộ sẽ được thấy bạn gái Người Nhện trong tác phẩm về đề tài quần vợt Challengers. Theo The Hollywood Reporter, cô gái 26 tuổi nhận lương 10 triệu USD trong phim mới. Ảnh: Bulgari.

2. Sandra Bullock – 10 triệu USD: Sự nghiệp lâu năm trong ngành giúp Sandra Bullock có được giá trị không nhỏ. Theo Showbiz Galore, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar kiếm được 10 triệu USD Mỹ khi đóng vai chính trong The Lost City. Ảnh: EPA-EFE.

1. Margot Robbie – 12,5 triệu USD: Nữ diễn viên người Australia trở thành nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022, nhờ cát-xê 12,5 triệu USD cho vai chính trong Barbie – bộ phim phiên bản người thật của búp bê Barbie. Ảnh: IG.

