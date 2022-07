“Bạn gái tin đồn” của Đoàn Văn Hậu “đá sân” làm MC, nhan sắc thế nào mà được khen nức nở?

Thứ Tư, ngày 06/07/2022 11:40 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sự xuất hiện của người đẹp Doãn Hải My trên sóng truyền hình VTV thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi nhìn thấy Doãn Hải My làm MC dẫn chương trình “S Việt Nam”, phát sóng vào lúc 20h ngày 5.7 trên kênh truyền hình VTV1. Cô và MC Ngọc Thịnh cùng trò chuyện với người dân địa phương và trải nghiệm ẩm thực, du lịch ở hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội)

Doãn Hải My lần đầu trải nghiệm làm MC dẫn chương trình

Lần đầu làm MC, top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và giọng nói trong trẻo, tự tin. Doãn Hải My diện váy hồng có tay bồng nữ tính, phối cùng sneaker năng động để thuận tiện cho việc đi lại. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2001 đăng tải loạt ảnh chụp bên hồ sen và gửi lời cảm ơn đến ê-kíp đã giúp cô có cơ hội xuất hiện trong chương trình. Dưới bình luận là hàng loạt lời khen ngợi nhan sắc của Doãn Hải My: “Xinh ngất ngây rồi em mình ơi”, “Đẹp hơn hoa sen luôn”, “Xỉu trước nhan sắc này”...

Doãn Hải My trong ảnh tự đăng

Nhan sắc người đẹp sinh năm 2001 trên sóng truyền hình

Trên truyền hình, người đẹp xuất hiện với gương mặt trang điểm nhẹ và nụ cười tươi. Nhan sắc trong veo của cô nhận được phản ứng tích cực từ khán giả xem đài. Doãn Hải My cũng tiết lộ, cô phải ghi hình dưới cái nắng gắt 40 độ C. Trước Doãn Hải My, nhiều người đẹp xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng dấn thân sang lĩnh vực MC truyền hình như Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Huyền My, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga...

Dù rất hào hứng khi lần đầu xuất hiện trong một chương trình về du lịch, nhưng Doãn Hải My vẫn chưa có chia sẻ về chuyện sẽ theo đuổi con đường MC chuyên nghiệp. Hiện tại, “Người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020” đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội.

Nổi tiếng từ cuộc thi nhan sắc, Doãn Hải My thuận lợi bước chân vào showbiz và trở thành người mẫu đắt show, được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang ưu ái. Bên cạnh đó, cô vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

Doãn Hải My chuộng gu thời trang nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm

Nguyên tắc “hở 1 điểm” luôn được Hải My tận dụng triệt để

Nhiều người hâm mộ hi vọng Doãn Hải My và Đoàn Văn hậu sớm thông báo tin vui

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ban-gai-tin-don-cua-doan-van-hau-da-san-lam-mc-nhan-sac-the-nao-ma-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ban-gai-tin-don-cua-doan-van-hau-da-san-lam-mc-nhan-sac-the-nao-ma-duoc-khen-nuc-no-c47a6858.html