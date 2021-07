Tin nóng EURO trưa 2/7: Mourinho dự đoán đội thắng trận Bỉ gặp Italia

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 05:29 AM (GMT+7)

Jose Mourinho vừa đưa ra dự đoán về trận đấu “chung kết sớm” giữa Bỉ và Italia ở tứ kết EURO 2020

Mourinho dự đoán trận Bỉ gặp Italia

Tân HLV của Roma, Jose Mourinho vừa đưa ra dự đoán về trận đấu “chung kết sớm” giữa Bỉ và Italia ở tứ kết EURO 2020. Theo đó, “Người đặc biệt” chọn Italia sẽ là đội giành chiến thắng nhưng kèm theo câu nói hài hước: “Tôi phải nói như vậy, nếu không họ sẽ giết tôi ngay khi tôi hạ cánh xuống Italia”.

Bỉ đại chiến Italia vòng tứ kết EURO

Mbappe mâu thuẫn với Griezmann

Theo tờ L'Équipe của Pháp, việc Karim Benzema trở lại ĐT Pháp có một phần được Kylian Mbappe tác động lên HLV Deschamps. Tiền đạo của PSG muốn tăng vây cánh để giảm sự ảnh hưởng của Antoine Griezmann trong đội. Nguồn tin này còn cho biết việc Mbappe có vấn đề với Griezmann đã xảy ra từ World Cup 2018 xuất phát từ việc phân chia thực hiện các quả đá phạt.

Morata lên tiếng đáp trả chỉ trích

Trước trận Tây Ban Nha gặp Thụy Sĩ ở vòng tứ kết, Morata nói với nói với Deportes Cuatro: “Tôi biết lý do tại sao các CĐV liên tục la ó tôi. Tôi hoàn toàn biết điều đó và nó không quá khó hiểu. Khi EURO kết thúc, nếu mọi thứ suôn sẻ, tôi sẽ nói ra sự thật. Tôi không có vấn đề gì”.

Chiellini đánh giá cao Lukaku

Nhận xét về Lukaku, trung vệ Giorgio Chiellini cho biết: “Chúng tôi rất tôn trọng Lukaku vì cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Inter. Cả mùa giải vừa qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​cậu ấy đã trở thành một cầu thủ quan trọng và giành chiến thắng.

Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng mọi đường tấn công của Bỉ đều hướng đến Lukaku vì họ có những cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí. Chúng tôi sẽ chuẩn bị như mọi khi, để mắt đến Lukaku và những cầu thủ hàng đầu khác của họ”.

Anh khuyên CĐV ra ngoài xem trận gặp ở Ukraine

Người đứng đầu Bộ Y tế Anh, bà Yvonne Doyle nói: “Nhiều người trong chúng tôi sẽ tụ tập cùng bạn bè và gia đình để xem trận đội tuyển Anh gặp Ukraine vào cuối tuần này. Nhưng hãy làm theo các hướng dẫn tại chỗ để giảm thiểu rủi ro nhiễm Covid-19 và tận hưởng trận đấu một cách an toàn: xem trận đấu bên ngoài sẽ luôn an toàn hơn so với tập trung trong nhà”.

HLV Bỉ “đặt cược” cho Lukaku và De Bruyne

Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Roberto Martinez của ĐT Bỉ chia sẻ khá hào hứng khi được hỏi nếu có trong tay 100 euro, ông có đặt cược cho Romelu Lukaku giành Quả bóng vàng không. HLV Martinez đáp: "Tôi sẽ chia 50 euro cho Romelu Lukaku và 50 euro cho Kevin de Bruyne. Tôi nghĩ cả hai cầu thủ này, ở vị trí của mình, họ đều là những người giỏi nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Vì vậy, tôi hy vọng rằng họ có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng".

Shevchenko không sợ sức mạnh của ĐT Anh

HLV Andriy Shevchenko tự tin Ukraine có thể đánh bại Anh tại tứ kết và tiếp tục làm nên lịch sử tại EURO 2020. "Anh là một đội tuyển tuyệt vời. Họ sở hữu đội hình có chiều sâu với những cầu thủ đẳng cấp trên băng ghế dự bị, một ban huấn luyện xuất sắc. Chúng tôi biết trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Tôi đã xem cả ba trận vòng bảng của Anh, nhưng lại không thể xem trận họ thắng Đức ở vòng 1/8 vì bận chuẩn bị cho trận đấu với Thụy Điển", Shevchenko nói.

"Thật khó để ghi bàn vào lưới của tuyển Anh nhưng sức mạnh của họ không khiến chúng tôi sợ hãi. Điều đó thậm chí còn tạo động lực cho chúng tôi bởi mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá cũng như trong cuộc sống. Ukraine sẽ chiến đấu hết mình để mang đến cho người hâm mộ của mình nhiều niềm vui hơn nữa", cựu tiền đạo của Milan và Chelsea nhấn mạnh.

Jorginho biết điểm yếu của ĐT Bỉ

Tiền vệ Jorginho tin Italia sẽ tạo ra bất ngờ vào đánh bại Bỉ ở tứ kết EURO 2021. "Italia rất tôn trọng Bỉ. Họ là đội bóng số một thế giới hiện tại. Tuy nhiên, đội bóng nào cũng có điểm yếu", Jorginho nói. "HLV Mancini không hỏi tôi về cách ngăn chặn Kevin. Rất khó để kèm cậu ấy, bởi Kevin có nhãn quan sắc sảo và luôn tìm được khoảng trống phù hợp. Italia sẽ cố gắng phong tỏa cậu ấy, bởi Kevin có thể tạt bóng vào vị trí giữa thủ môn và các hậu vệ", Jorginho nhấn mạnh.

Huyền thoại chê ĐT Đức đá như say rượu

Theo các cựu tuyển thủ Michael Ballack và Lukas Podolski, ĐT Đức đáng bị loại khi thể hiện bộ mặt bạc nhược và thiếu sức sống ở vòng 1/8 EURO 2020. "Các cầu thủ thi đấu như say rượu, thiếu tỉnh táo. Hiệp một, Đức không đưa ra câu trả lời đanh thép nào. Các cầu thủ lùi sâu một cách không cần thiết. Tôi cũng không hiểu vì sao Joachim Low lại thay người muộn như vậy", Ballack - cựu tiền vệ cùng Đức giành ngôi Á quân World Cup 2002 và EURO 2006 nói trên MagentaTV.

