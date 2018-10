Ghé An Giang mùa nước nổi đẹp mê hồn, thưởng thức món gà đốt trứ danh

An Giang không chỉ nổi tiếng là nơi sở hữu nhiều cảnh sắc tươi đẹp, nhiều điểm du lịch hấp dẫn dễ làm say đắm lòng người mà nơi đây còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, lạ bạn không nên bỏ qua.

Nói đến miền tây, miền quê sông nước, người ta nghĩ ngay đến những chợ nổi tấp nập xuồng ghe, những vườn cây trái trĩu quả, những cánh đồng thẳng cánh cò bay…. Nhưng với An Giang không chỉ có vậy; An Giang có một rừng tràm xanh mướt, một tuyệt tình cốc đẹp mê hồn, có những rặng thốt nốt nghiêng mình bên bờ ruộng xanh đầy thơ mộng..., tất cả tạo nên một An Giang cuốn hút đến nao lòng.

An Giang là điểm đến hấp dẫn miền Tây Nam Bộ

Thời điểm du lịch An Giang

An Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tây nam Bộ), có khí hậu mát mẻ với 2 mùa rõ rệt là mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4). Nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 21 độ đến 28 độ. Mùa nước nổi được tính từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Bạn có thể lựa chọn du lịch An Giang bất kể thời điểm nào trong năm với hành trang đầy đủ gồm kem chống nắng, áo, găng tay, mũ chống nắng. Nếu đi vào mùa mưa, mùa nước nổi đừng quên chuẩn bị thêm áo mưa.

Rừng tràm giữa tiết trời thu xanh mát

Phương tiện di chuyển

Từ Cần Thơ hay Sài Gòn bạn có thể di chuyển đến An Giang bằng xe khách với giá vé 100.000đ (xuất phát từ Cần Thơ) 150.000đ (đi từ Sài Gòn) hoặc phượt bằng xe máy.

Phương tiện chủ yếu du lịch tại đây là xe máy

Du lịch An Giang rất rẻ nhưng lại tốn khá nhiều công để tìm đến các điểm du lịch nổi tiếng vì hầu hết các điểm có thể nằm cách xa nhau cả chục km. Bên cạnh đó còn có đoạn đường hẹp, dốc và gồ ghề toàn sỏi đá. Vì vậy, phương tiện du lịch thuận tiện nhất vẫn là xe máy hoặc xe ôm. Bạn có thể thuê xe tại nhà nghỉ với giá 150.000đ/xe số/ngày, 200.000đ/xe ga/ngày. Tại An Giang cũng có nhiều xe ôm, bạn có thể thỏa thuận với các bác xe ôm để chốt giá hợp lý cho hành trình khám phá của mình.

Đường xá nơi đây rất dễ đi

Nhà nghỉ

Ở Châu Đốc có rất nhiều nhà nghỉ hiện đại, tiện nghi giá bình dân với khoảng 150.000đ/đêm (dọc đường Tôn Đức Thắng có nhiều nhà nghỉ như vậy). Bạn có thể chọn đặt phòng trước tại các web đặt phòng như: traveloka, booking, mytour…

Victoria là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng nhất tại An Giang

Điểm tập trung nhiều nhà nghỉ là ở khu vực núi Sam và thành phố Châu Đốc.

Gợi ý 10 điểm checkin cho du lịch 2 ngày tại An Giang

1. Núi Sam

Núi Sam - ngọn núi biểu tượng của An Giang

Nhắc đến An Giang, không thể không nhắc đến núi Sam - một ngọn núi thuộc xã Vĩnh Tế, nay thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây được xem là biểu tượng của An Giang.Núi cao 284m, đường lên đỉnh núi khúc khuỷu, uốn lượn gồ ghề sỏi đá. Dọc đường có rất nhiều đền, chùa, am, miếu nằm rải rác từ chân núi lên sườn núi và cả đỉnh núi.

Trên đỉnh núi Sam sương mờ giăng lối hư hư ảo ảo

Dọc từ chân núi lên tới đỉnh núi Sam có rất nhiều đền, chùa, am, miếu

2. Chùa Hang

Chùa Hang hay còn gọi là Phước Điền Tự trên triền núi Sam

Chùa Hang có tên chữ là Phước Điền Tự, tọa lạc ở triền núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chùa có không gian thanh tịnh, thoáng đạt, mát mẻ, kiến trúc tinh xảo với những đường nét chạm trổ tỉ mỉ từ lan can hành lang cho tới mái chùa, mang hơi hướng của kiến trúc Trung hoa.

Kiến trúc tinh hoa mang hơi hướng của văn hóa Trung Hoa

Không gian khoáng đạt, thanh tịnh

Khoảng sân lát gạch màu xanh ngọc bích tại chùa

Du khách sẽ phải vượt qua 300 bậc thang đá từ cổng chùa để lên tới chùa. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh ngắt, những mái nhà san sát và cả những con đường uốn lượn len lỏi giữa đồng xanh.

Để tới chùa du khách sẽ phải vượt qua 300 bậc thang bằng đá

3. Miếu Bà Chúa Xứ

Tâm điểm của núi Sam chính là Miếu bà chúa Xứ - một di tích lịch sử, tâm linh quan trọng của cả tỉnh và cả khu vực.

Bà Chúa Xứ nằm yên nghỉ trên đỉnh núi Sam. Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, sương mù mờ ảo che phủ nơi đây khiến không gian như vừa hư ảo, vừa thực.

Lễ vía Bà Chúa Xứ vào 23 - 27 tháng 4 âm lịch thu hút đông đảo du khách hành hương về đây

Ở sườn núi, Miếu bà chúa Xứ đẹp với lối kiến trúc ấn tượng dạng hoa sen nở, mái tam cấp 3 tầng lầu được lợp ngói màu xanh. Về đêm miếu bà chúa Xứ càng lung linh huyền ảo với vạn ánh đèn chạy dọc dưới các mái ngói, trên tường, hành lang từ tầng thấp tới tầng chóp.

4. Rừng Tràm Trà Sư

Rừng Tràm Trà Sư đẹp ngút ngàn

Rừng Tràm Trà Sư thuộc địa phận xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của An Giang và cũng là điểm du lịch tiêu biểu của miền tây mỗi khi vào mùa nước nổi.

Du khách sẽ tham quan rừng tràm bằng ghe, xuồng máy

Rừng Tràm Trà Sư là cánh rừng tràm ngập nước có hệ động thực vật phong phú. Du khách sẽ được tham quan khu rừng tràm này bằng ghe, được hòa mình vào giữa thiên nhiên thanh mát, trong lành, được len lỏi qua rặng rừng tràm cao vút, xanh ngắt. Rẽ sóng qua những thảm bèo tây lềnh bềnh mặt nước, ngắm nhìn từng đàn cò, vạc tung cánh bay trên màn nước xanh.

Toàn cảnh rừng tràm từ tầm nhìn trên đỉnh đài quan sát

Giá vé tham quan rừng tràm được phân cấp theo số lượng người trong đoàn với các mức giá: 130.000đ/người cho khách đi lẻ 1 mình; 75.000đ/người cho nhóm khách có 2 người; 60.000đ/người cho nhóm khách có từ 3 - 6 người; 55.000đ/người cho đoàn khách có từ 7 người trở lên.

Nếu đến An Giang mà không một lần ghé qua thăm rừng tràm Trà Sư nổi tiếng một vùng này thì hẳn đó sẽ là một thiếu sót lớn trong hành trình về miền tây sông nước của bạn.

5. Thốt Nốt Trái Tim

Một điểm du lịch độc đáo được đông đáo, có 1 không 2 ở miền đất này chính là Thốt nốt trái tim.

Thốt nốt được xem là một đặc sản độc đáo của miền tây. Thốt nốt trồng nhiều nhất là ở Huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên của An Giang.

Thốt nốt trái tim nằm gần ủy ban nhân dân xã An Tức, Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, thực chất là một tụm cây gồm 5 cây thốt nốt đơn lẻ đứng cạnh nhau, tán lá xòe rộng xếp lại tạo thành hình dáng giống với trái tim tại một góc nhìn nhất định và trở thành điểm HOT thu hút nhiều du khách từ thập phương đổ về.

Tụm 5 cây thốt nốt tạo nên hình dáng giống trái tim ở góc nhìn này

6. Cánh đồng trên huyện Tri Tôn

Ngoài điểm độc đáo trên, dọc đường đi trên huyện Tri Tôn hướng về Tịnh Biên, giữ các cánh đồng, thốt nốt với dáng thân giống cây dừa, lá tựa lá cọ vươn mình thẳng đứng, xòe tán lá rộng tròn oai vệ giữa cánh đồng bát ngát đã tạo nên một bức trang phong cảnh đẹp đến nao lòng. Vừa dân dã thanh bình, vừa mộc mạc gần gũi.

Trên đường đi bạn có thể bắt gặp hình ảnh đẹp này ở bất kì đâu

Những cây thốt nốt đã góp phần không nhỏ tạo nên những hỉnh ảnh đẹp này

7. Hồ Ô Thum

Hồ Ô thum thanh bình, yên ả

Hồ Ô Thum không chỉ là nơi sở hữu món gà đốt trứ danh, mà Ô Thum còn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, tinh khiết.

Điểm sống ảo không thể bỏ qua khi tới An Giang

Hồ Ô Thum nằm dưới chân núi Phụng Hoàng, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn. Nơi này khá vắng vẻ người qua lại, khiến không gian nơi đây càng bình lặng, yên ả góp phần tạo nên một sức hấp dẫn kì lạ mỗi khi ghé qua.

8. Tà Pạ

Hồ Tà Pạ nằm trên đỉnh núi Tà Pạ, cách rừng Tràm Trà Sư hơn 20km.

Hồ Tà Pạ được mệnh danh là tuyệt tình cốc của miền tây

Hồ Tà Pạ được ví như tuyệt tình cốc của miền tây và được nhiều người yêu thích tìm đến.

Nước hồ trong vắt in bóng mây trời

Bao quanh hồ núi đá sần sùi, nhiều màu sắc

Ở mọi góc nhìn, bạn cũng có thể tạo nên những shoot hình đẹp thần sầu

Hồ Tà Pạ xanh ngắt màu ngọc bích, nước hồ trong vắt, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương in hình mọi cảnh sắc trời mây xuống đáy hồ, núi đá bao quanh tạo khung cảnh hữu tình giữa núi non hùng vĩ và lôi cuốn đến lạ kì.

Toàn cảnh cánh đồng được view từ đỉnh núi Tà Pạ

Ở đây, bạn cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh cánh đồng Tà Pạ đẹp như tranh vẽ.

9. Đồi Tức Dụp

Đồi Tức Dụp nằm dưới chân núi Cô Tô là một điểm du lịch nổi tiếng của An Giang, gắn liền với các di tích lịch sử oai hùng của dân tộc.

Lối đi trên đồi Tức Dụp

Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu mang tính lịch sử trọng đại

Đồi Tức Dụp là quần thể du lịch gồm; tham hiểm thiên nhiên, các hoạt động vui chơi giải trí và sống lại những giây phút lịch sử hào hùng của dân tộc qua các hình ảnh, các tư liệu, các hiện vật còn được lưu giữ và trưng bày tại đây.

Hoạt động giải trí tại đồi Tức Dụp - cho cá sấu ăn

Đồi Tức Dụp cũng là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích nhiếp ảnh và ưa sống ảo. Mỗi con đường, mỗi góc công viên, mỗi tảng đá đều có thể trở thành background đáng giá cho mỗi shoot hình “để đời”.

Vách đá trên sườn đồi Tức Dụp cũng có thể trở thành background đẹp cho những ai ưa sống ảo

Vé vào tham quan là 20.000đ/người.

10. Hồ Soài So

Hồ Soài So nằm ở sườn núi Cô Tô là một hồ nước nhân tạo lớn nhất An Giang. Vẻ đẹp hoang sơ, sơn thủy hữu tình, mặt nước phẳng lặng sáng như gương in trời mây xuống bóng nước đã khiến nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách đến đây.

Hồ nhân tạo Soài So nằm trên sườn núi Cô Tô

Hồ Soài So mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu, một khung cảnh thiên nhiên đầy màu sắc.

Một số điểm du lịch hấp dẫn khác tại An Giang bạn có thể ghé qua như: du lịch Núi Cấm, nhà mồ Ba Chúc, hồ Latina, di chỉ Óc Eo, Núi Sập, Búng Bình Thiên..

Ăn gì ở An Giang?

Đến với An Giang, đừng quên thưởng thức món ăn trứ danh nơi đây, đó chính là món Gà đốt.

Thưởng thức món gà đốt trứ danh

Món gà đốt là món ăn có nguồn gốc từ Campuchia - nước giáp liền với phía bắc và tây bắc An Giang. Món ăn này cũng là món đặc trưng của người Khmer An Giang. Gà đốt có vị thơm của gà lẫn với các gia vị ướp cùng, vị ngọt của thịt. Thịt gà được ăn kèm với dưa góp bắp cải và chấm với nước chấm sánh làm từ lá trúc tạo nên một hương vị đặc trưng, ngon khó cưỡng.

Thực khách có thể tìm ăn món gà đốt tại khu vực ven hồ Ô Thum với giá 200.000đ - 300.000đ/con (tùy vào cân nặng của gà).

Các sản phẩm làm từ quả thốt nốt là đặc sản của vùng đất An Giang

An Giang cũng là vùng đất của Thốt Nốt, dọc đường và tại các quán ăn bạn sẽ gặp rất nhiều người chào bán các sản phẩm liên quan Thốt Nốt như: nước thốt nốt, chè thốt nốt, bánh bò thốt nốt, đường thốt nốt…

Ngoài ra còn một vài đặc sản khác có thể kể đến như: cháo bò Tri Tôn, cốm dẹp An Giang, bún cá Long Xuyên, bánh canh bò viên...