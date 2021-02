Các nước Đông Nam Á đón Tết khác nhau như thế nào?

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 01:00 AM (GMT+7)

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập khắp đường phố là dấu hiệu của Tết Nguyên đán - một ngày lễ đánh dấu sự bắt đầu của năm mới theo Âm lịch. Ngày lễ này đặc biệt quan trọng ở nhiều quốc gia châu Á. Hãy xem họ đón Tết có gì đặc biệt và khác nhau như thế nào.

Malaysia

Với gần 1/4 dân số Malaysia là người gốc Hoa nên Tết Nguyên đán ở đây rất hoành tráng và sôi động. Vào những ngày này, cam được bày bán rộng rãi tại Penang Esplanade ở George Town. Nhiều người mua cam để ném xuống biển, viết về một điều ước hoặc thậm chí tên và số điện thoại của họ trên trái cây. Đôi khi, các cuộc thi được tổ chức trong đó các chàng trai lên thuyền vớt được nhiều cam nhất có thể để giành được giải thưởng.

Cộng đồng người Hoa ở Philippines

Khu Binondo nhộn nhịp ở Manila là khu phố Tàu lâu đời nhất trên thế giới. Ngay cả trước khi nó chính thức được thành lập vào năm 1594, nhiều thế hệ người định cư Trung Quốc đã sinh sống, xây dựng cơ nghiệp ở đây. Không có gì ngạc nhiên khi các lễ kỷ niệm năm mới lớn nhất ở Philippines được tổ chức tại khu phố lịch sử này.

Tết Nguyên đán đón thêm hàng nghìn người háo hức tham gia các lễ hội. Trong dịp Tết Nguyên đán, bầu không khí của Binondo sôi động hẳn lên: đám đông vây quanh những người múa sư tử và rồng, trong khi những chiếc xe trang trí lộng lẫy chở các chính trị gia và người nổi tiếng địa phương đến tặng kẹo miễn phí hoặc đồ trang sức may mắn. Tiếng trống rộn ràng khắp mọi nơi, những người bán hàng dọc các con phố với những bàn đồ ăn, đồ chơi bằng nhựa và những chiếc bùa may mắn hứa hẹn sẽ mang lại sự thịnh vượng cho năm mới.

Indonesia

Vào ngày 15 và ngày cuối cùng của Imlek (Tết Nguyên đán theo cách gọi của người Indonesia), Singkawang tổ chức lễ Cap Go Meh theo một trong những cách thú vị và độc đáo nhất có thể. Hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ thắp sáng thành phố, cuộc diễu hành Tatung là sự kết hợp văn hóa của người Hoa trong khu vực và người Dayak của Borneo.

Tatung là vật trung gian, được cho là do thần linh hoặc linh hồn sở hữu, tuân theo các quy tắc và nghi lễ có thể có khả năng phi thường. Trong đám rước Cap Go Meh, hàng trăm người Tatung cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em đi bộ trên đường phố Singkawang với những thanh thép sắc nhọn xuyên qua mặt, ngồi trên ngai vàng và giẫm lên kiếm. Họ nhìn chằm chằm vào đám đông hoặc nhìn lên trời, không có dấu hiệu đau đớn hay chảy máu. Sự thể hiện sức mạnh và quyền lực này được cho là sẽ xua đuổi tà ma, giữ cho thành phố an toàn.

Thái Lan

Thái Lan được cho là có số lượng người Hoa lớn nhất thế giới, với tới 40% dân số có dấu vết của tổ tiên Trung Quốc. Ngay cả khi cộng đồng người Hoa đã hòa nhập tốt vào xã hội Thái Lan, văn hóa Trung Quốc vẫn được tôn vinh rộng rãi. Tết Nguyên đán là một trong 3 lễ kỷ niệm năm mới lớn nhất ở Thái Lan.

Bangkok tổ chức các lễ hội ở Khu phố Tàu Yaowarat rộng lớn, nơi một thành viên của hoàng gia Thái Lan, thường là một trong các công chúa sẽ xuất hiện và tham gia cuộc vui. Ở huyện Pak Nam Pho, người dân tôn vinh các thần hộ mệnh của tỉnh họ như một phần của lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán, tạo ra một lễ hội kéo dài 12 ngày được gọi là Tết Nguyên đán Pak Nam Pho.

Cộng đồng người Hoa ở Campuchia

Dân số gốc Hoa của Campuchia chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng dân số của đất nước. Mặc dù các lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán vẫn được tổ chức trên khắp đất nước những rất ít có những đám đông khổng lồ và các cuộc diễu hành xa hoa.

Vào ngày Tết, người Campuchia gốc Hoa trang trí nhà cửa, họp mặt gia đình trong các bữa ăn truyền thống và viếng thăm các ngôi chùa dân gian Trung Quốc để tỏ lòng thành kính với tổ tiên.

