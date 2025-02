7 điểm đến bốc mùi kỳ lạ nhất thế giới

Bảo tàng cống ngầm Paris, Pháp: Nhiều người nghĩ đến Paris với mùi bánh sừng bò mới nướng, nước hoa hay khói thuốc. Tuy nhiên, dưới những con phố của kinh đô nước Pháp là một thế giới kỳ lạ - hệ thống cống ngầm từng được Victor Hugo miêu tả "hôi thối, hoang dã, dữ dội". Bảo tàng Musée des Egouts cho phép du khách tham quan và cảm nhận mùi đặc trưng của hệ thống cống ngầm này. Nếu có ý định ghé thăm, du khách nên đi vào mùa lạnh vì mùa hè mùi ở đây nồng nặc hơn.

Công viên Wadi Dawkah, Oman: Khu vực này nổi tiếng với những cây trầm hương mọc giữa sa mạc, tiết ra nhựa thơm quý - gọi là nhũ hương. Mùi loại nhựa này giống thông khô, thoảng vị chanh nhẹ, thường thấy trong các nhà thờ Công giáo. Wadi Dawkah từng là một điểm dừng quan trọng trên Con đường nhũ hương cổ đại - nơi các thương nhân buôn bán hương liệu suốt hàng nghìn năm. Ảnh: Wadi Dawkah

Suối nước nóng Sulphur, Saint Lucia: Suối nằm trong khu vực núi lửa Sulphur Springs - đã tắt và hiện chỉ còn hoạt động địa nhiệt. Du khách có thể quan sát những miệng phun hơi nước và hồ nước sôi từ một số khu vực quan sát an toàn. Nhiệt độ suối dao động 63-69 độ C nhưng một số miệng phun có nhiệt độ tới 171 độ C. Hơi nước bốc lên mang theo khí hydro sunfua, tạo ra mùi trứng thối đặc trưng. Ảnh: Expedia

Surat Thani, Thái Lan: Hoa Rafflesia khổng lồ, một trong những bông hoa lớn nhất thế giới, có thể đạt đường kính lên đến hơn 1 m. Cánh hoa đỏ thẫm bốc mùi hôi thối như xác chết, thu hút các loài ruồi ăn xác đến thụ phấn. Rafflesia có thể tìm thấy khắp Đông Nam Á, nhưng loài lớn nhất là Rafflesia arnoldii, được công nhận là biểu tượng chính thức của tỉnh Surat Thani, Thái Lan. Ảnh: Khao Sod

Phòng trưng bày The New York Earth Room, Mỹ: Căn phòng rộng hơn 330 m2 này được phủ một lớp đất dày 56 cm. Tác phẩm nghệ thuật do Walter De Maria tạo ra năm 1977 đã trở thành một nơi yên tĩnh, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của New York. Không còn đủ thứ mùi của thành phố, nơi đây chỉ có mùi đất ẩm đặc trưng. Ảnh: Public Delivery

Bảo tàng Ẩm thực kinh dị, Thụy Điển: Dù vị giác và khứu giác là hai giác quan riêng biệt, trải nghiệm ẩm thực vẫn phụ thuộc vào cả hai. Bảo tàng Ẩm thực kinh dị kêu gọi du khách thử thách khẩu vị và bỏ qua định kiến về mùi hương. Mỗi món ăn ở đây được trưng bày kèm theo thông tin về cách chế biến và văn hóa nơi nó xuất hiện.

Ví dụ, root beer - thức uống được yêu thích ở Mỹ và Canada - bị nhiều người châu Âu chê có mùi giống kem đánh răng. Trong khi đó, món cá trích lên men của Thụy Điển lại bị so sánh với mùi trứng thối. Du khách có thể trực tiếp ngửi và nếm thử các món ăn để kiểm chứng mức độ kinh dị của chúng. Ảnh: SfGate

Suối nước nóng Marobo, Timor Leste: Suối nước nóng là tàn tích của một khu nghỉ dưỡng từng rất nổi tiếng, hiện chỉ còn một tòa nhà bằng đá, các tầng thác nước và suối khoáng nóng giữa khung cảnh thiên nhiên xanh tươi. Dòng suối chảy ra gần 2.000 lít nước mỗi phút, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc cùng hàm lượng natri, canxi cao.