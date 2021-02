5 lễ hội Tết thú vị nhất Việt Nam xuất hiện trên báo Tây

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

Một cái Tết ở Việt Nam, đất nước hình chữ S vô cùng độc đáo và khác biệt. Du khách nước ngoài luôn tỏ ra thích thú với những lễ hội độc đáo, nhất là của các dân tộc thiểu số.

Tục gọi hồn của người Thái

Gọi hồn là một hoạt động đặc trưng không thể thiếu của người Thái trong dịp Tết Nguyên đán. Diễn ra vào tối ngày cuối cùng của Tết Nguyên đán, mỗi gia đình chuẩn bị hai con gà luộc để cúng vong linh người chết, một dành cho tổ tiên và một dành cho các linh hồn bị coi là luẩn quẩn trong gia đình để xua đuổi những hồn ma ám ảnh.

Tục gọi hồn của người Thái

Thi hát với gà trống của Pu Péo

Một truyền thống kỳ lạ của người Pu Péo là thi hát với gà trống. Vào những ngày Tết, khi những chú gà trống vừa cất tiếng gáy. Người Pu Péo ném pháo vào chuồng khiến chúng giật mình, nhảy dựng và gáy. Do đó, mọi người bắt đầu hát càng to càng tốt để át tiếng gáy. Người ta tin rằng ai hát to nhất sẽ gặp may mắn. cuộc sống hạnh phúc trong năm mới.

Khi người Pu Péo hát - Thật tuyệt vời và hấp dẫn

“Tiếng gọi trâu” của người Cao Răm

Gia đình Mường ở Cao Răm có tục gọi trâu về ăn tết sau nghi lễ giao thừa. Đó được coi là cách để trả ơn cho vật nuôi trung thành vì sự vất vả của nó. Họ cũng treo một món ăn địa phương gọi là bánh ong trên các dụng cụ cày cấy như cày, bừa… để mời những người bạn đồng hành cùng gia đình nghỉ lễ.

Một trong nhiều lễ hội của người Mường khi Tết đến

Thờ một cái bát nước

Trong dịp Tết. Người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang luôn đặt một bát nước ngọt trên bàn thờ để cúng. Chậu nước này được duy trì và luôn đầy quanh năm.

“Đá lửa” - lễ hội kỳ lạ của người Pa Then ở Việt Nam

Tục vỗ mông của người Mông

Năm nào cũng vậy, tết ​​đến xuân về, nam thanh nữ tú đông vui lắm

Vào ngày Tết, thanh niên người Mông thường tụ tập dưới chân đồi để vui xuân. Khi chàng trai thích một cô gái, anh ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ mông và nắm tay cô ấy rồi đi tìm một nơi bí mật, nói chuyện thân mật thâu đêm.

