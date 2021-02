10 địa danh du lịch không chỉ đẹp, hấp dẫn mà còn rẻ nhất thế giới

Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Không chỉ những điểm đến đắt tiền mới đủ hấp dẫn, việc đi du lịch đến các quốc gia giá rẻ cũng có sức hút riêng đầy quyến rũ của nó.

Khu vực Bắc Âu: Đan Mạch

Các quốc gia Scandinavia (một tiểu vùng ở khu vực Bắc Âu) nổi tiếng là điểm đến đắt đỏ nhất ở châu Âu - nhưng nếu bạn muốn, có nhiều cách để tới đây du lịch mà không tốn quá nhiều tiền. Trong tất cả các nước Scandinavia, Đan Mạch là nước rẻ nhất, mặc dù vẫn khá đắt khi so sánh với các khu vực khác của Châu Âu. Để thực sự tiết kiệm tiền cho chuyến đi này, bạn sẽ phải bỏ qua thời điểm mùa hè đông đúc và có thể là cả mùa xuân, vì thời tiết ấm áp dễ chịu nên rất nhiều khách du lịch và giá cả cao hơn. Tuy nhiên, giá vé máy bay và chỗ ở rẻ hơn tới 40% trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, ngay sau kỳ nghỉ hè và trước khi thời tiết gió lạnh ập đến.

Đan Mạch cũng là nơi giúp du khách tiết kiệm tiền ăn khá nhiều nhờ các tiệm bánh. Không cần một bữa ăn xa xỉ trong khách sạn hay nhà hàng lớn, các tiệm bánh có những món bánh với giá rẻ tuyệt vời: Wienerbrød hay bánh ngọt Đan Mạch là những loại bánh ngọt xốp với nhân mứt hoặc kem sữa trứng. Ngoài ra, nhiều điểm tham quan nổi tiếng nhất của Đan Mạch miễn phí hoặc vé vào cửa rất rẻ như lâu đài Amalienborg, mộ của Hans Christian Andersen tại nghĩa trang Assistens, hoặc đi bộ trong khu vườn của lâu đài Rosenberg.

Khu vực Đông Âu: Bulgaria

Bulgaria là một quốc gia nhỏ bé nhưng có rất nhiều điều tuyệt vời dành cho du khách. Vào mùa hè, khách du lịch từ các quốc gia láng giềng đổ đến Bulgaria để tận hưởng Biển Đen. Nhưng những ngày còn lại trong năm, rất ít du khách đến đây, do vậy bạn có thể du lịch quốc gia này với chi phí không quá cao.

Trên thực tế, những điểm đến thú vị nhất của Bulgaria sẽ không khiến bạn tốn một xu. Sofia, thủ đô của Bulgaria là một thành phố cổ rất hấp dẫn. Nhưng nét quyến rũ thực sự của đất nước này chính là ở các vùng nông thôn, với những ngôi làng nhỏ cổ kính nằm cạnh lâu đài sừng sững trên đỉnh núi. Cuối mùa xuân và đầu mùa thu là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm đất nước này.

Khu vực Đông Nam Á: Campuchia

Campuchia được biết đến nhiều nhất với Angkor Wat, di tích tôn giáo lớn nhất thế giới. Ngay cả điểm đến nổi tiếng thế giới này cũng có giá vé tham quan vô cùng hợp lý. Bạn có thể bắt xe tuk-tuk để đến các điểm yêu thích, mua vé vào cổng và khám phá thoải mái, người lái xe tuk-tuk sẽ đợi và đưa bạn đến ngôi đền tiếp theo.

Nhưng Campuchia còn nhiều điều mang lại cho du khách hơn là những ngôi đền cổ kính tuyệt đẹp. Thủ đô Phnôm Pênh tràn ngập kiến ​​trúc thuộc địa Pháp ấn tượng, các tiệm bánh Pháp giá rẻ (hoàn hảo để chọn bữa sáng hoặc đồ ăn nhẹ khi đang di chuyển) và rất nhiều ngôi đền miễn phí vé tham quan.

Khu vực Nam Á: Nepal

Trừ khi bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi có hướng dẫn đầy đủ để lên đỉnh Everest, nếu không thì du lịch ở Nepal rẻ đến khó tin. Tuyệt vời hơn nữa, bạn vẫn có thể tận hưởng nhiều chuyến đi bộ xuyên rừng và thậm chí là leo núi mà không tốn tiền.

Khu vực Bắc Phi: Maroc

Maroc là một trong những quốc gia có thể khiến bạn tốn rất nhiều tiền hoặc rẻ đến khó tin, tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Ví dụ, ghé thăm chợ Marrakesh nổi tiếng có thể khá đắt đỏ, đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm những tấm thảm dệt tay hoặc kính sơn. Nhưng nếu học cách mặc cả, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá tiền. Đi tàu hạng nhất giữa các thành phố ở Maroc có giá chỉ tương đương với tiền vé cho một chuyến tàu điện ngầm ở phương Tây. Tuyệt vời hơn nữa, bạn không cần phải trả tiền cho hướng dẫn viên tại bất kỳ điểm tham quan chính nào, chẳng hạn như lăng mộ hoàng gia Saadien hoặc vườn Menara thế kỷ 12, vì phí hướng dẫn viên được bao gồm trong giá vé.

Đối với việc ăn uống giá rẻ, không gì có thể đánh bại các món đặc sản địa phương chẳng hạn như kaab el ghzal, một loại bánh quy hình lưỡi liềm được nhồi với hạnh nhân, tagine hầm kiểu Maroc, hoặc rượu hầm được phục vụ ở nhiều dạng khác nhau. Các nhà hàng thường có giá cao hơn, nhưng ăn thức ăn đường phố hoặc các món ăn ở một quán trà, quán cà phê địa phương sẽ mang lại cho bạn hương vị Maroc thực sự và đồng thời giúp bạn tiết kiệm chi phí.

Khu vực Tây Âu: Bồ Đào Nha

Với nhiều phương tiện đa dạng như xe buýt, tàu điện và xe lửa, thật dễ dàng để đi du lịch vòng quanh Bồ Đào Nha mà không tốn nhiều chi phí. Ở Lisbon, chi phí có thể đắt hơn một chút, nhưng ăn uống và giải trí ở mọi nơi khác trong nước đều rất hợp với túi tiền, ngay cả những điểm đến nổi tiếng nổi tiếng như bãi biển Camilo ở Algarve, bạn cũng có thể ghé thăm với chi phí không hề cao.

Mùa cao điểm thực sự ở Bồ Đào Nha chỉ kéo dài 2 tháng (tháng 6 và tháng 7), vì vậy, đi du lịch ngoài những thời điểm đó sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn nữa. Mùa đông cũng là thời điểm tuyệt vời để tới du lịch nhờ rất nhiều chương trình giảm giá "khủng" và thời tiết Bồ Đào Nha không thực sự quá lạnh. Hầu hết các điểm tham quan không thể bỏ qua của Bồ Đào Nha là ở Lisbon và Sintra, với tháp Belem phòng thủ thời trung cổ, tu viện Gothic Jerónimos, và quảng trường công cộng Praça do Comércio. Tất cả đều được vào cửa miễn phí hoặc chi phí rất thấp, và được bao quanh bởi các cửa hàng và quán cà phê.

Khu vực Nam Mỹ: Bolivia

Bolivia, đất nước nằm ở trung tâm của dãy núi Andes này có một bộ sưu tập điểm tham quan ấn tượng để khám phá với một hệ sinh thái đa dạng từ sa mạc llanos đến các vùng núi ở phía tây Andes. Nhiều thắng cảnh nổi tiếng nhất của Bolivia được tham quan miễn phí bao gồm hồ Titicaca ở biên giới Bolivia và Peru (hồ lớn nhất ở Nam Mỹ), một số địa điểm khảo cổ thời Tiền Colombia, hồ muối Laguna Verde dưới chân núi lửa và Salar de Uyuni, vựa muối lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, thực phẩm, phương tiện đi lại và chỗ ở tại Bolivia có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá ở các quốc gia Nam Mỹ khác, và giá thậm chí còn rẻ hơn trong các tháng 4 và tháng 5, trước khi mùa cao điểm du lịch bắt đầu.

Rừng rậm Châu Phi: Uganda

Uganda là một quốc gia an toàn và ổn định với nhiều loài động vật to lớn để du khách khám phá, cộng thêm một điểm đặc biệt nữa, đây là nơi cuối cùng trên thế giới mà bạn có thể nhìn thấy những quần thể khỉ đột sống tự do trên những ngọn núi lớn. Để có được mức giá tốt, hãy đến quốc gia này vào giữa tháng 3 và tháng 5 hoặc trong các tháng 10 và 11. Đây là những tháng ẩm ướt nhất, vì vậy các chuyến đi khó và trơn hơn, nhưng giá cả cũng rẻ hơn nhiều.

Khu vực Caribe: Cộng hòa Dominica

Nhiều hoạt động thú vị ở Cộng hòa Dominica là miễn phí, như đi bộ xung quanh để chiêm ngưỡng các kiến ​​trúc thuộc địa và tham quan bảo tàng chocolate ở Santo Domingo. Punta Cana's Playa Blanca (Bãi biển Trắng) là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm lặn ống thở với mức giá vô cùng rẻ.

Dành cho những người yêu thích lịch sử: Ai Cập

Đối với những người quan tâm đến các nền văn minh cổ đại, hãy đến Ai Cập để khám phá các kim tự tháp, thung lũng các vị vua, Đại nhân sư Giza và đền Abu Simbel có từ thế kỷ 13 trước Công nguyên... Ngay cả khi ngân sách eo hẹp, bạn cũng có thể tận hưởng một chặng đường dài ở Ai Cập. Ở đây, chỉ với mức giá bằng 1 vé xem phim, bạn có thể vào đền thờ Abu Simbel cổ đại hay ghé qua Thung lũng các vị vua, hoặc chi tiêu một số tiền không quá đắt đỏ để thưởng thức đồ uống nóng và đồ ngọt tuyệt vời của địa phương tại một trong nhiều quán trà ở Cairo.

