Chung sống 2 năm, hot girl kém Khánh Đơn 8 tuổi hé lộ "bản hợp đồng" bất ngờ

Ông xã hoạt động trong lĩnh vực giải trí, hay gặp gỡ và đóng cùng nhiều người đẹp. Hỏi thật là chị có ghen không?

Về vấn đề này rất nhiều bạn muốn biết lắm.Mình cũng xin trả lời thật là mình chưa bao giờ ghen luôn đấy. Đúng là khi yêu ai cũng có sự ghen tuông trong người, nhưng sự nhận thức về cái ghen của mình rất cao.

Mình hiểu được đấy là công việc và mình nên ủng hộ chồng để anh ấy có thể an tâm làm việc hơn là ghen tuông không kiểm soát. Tuy nhiên từ phía chồng thì cũng rất là khoảng cách để tạo sự an toàn cho vợ mình an tâm.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của chị là gì?

Bí quyết của mình trong hôn nhân là khi mình không rõ vấn đề gì mình có thể hỏi rõ đối phương bằng cách nhẹ nhàng nhất. Vấn đề nào nhạy cảm quá thì mình có thể viết thư thay vì dùng lời nói. Thứ 2 là phải biết chăm sóc chồng con, làm đẹp bản thân và lễ phép với tất cả những mối quan hệ của chồng như cách mình tôn trọng chồng.

Cám ơn chị về những chia sẻ!