Vì sao Trấn Thành xóa bài đăng đầu tiên công khai 100 trang sao kê từ thiện?

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 04:04 AM (GMT+7)

Nam MC có ngay động thái sau khi có những bình luận thắc mắc về hình ảnh chụp từng trang sao kê với chất lượng thấp.

Sau những ngày im lặng khi bị réo tên trong ồn ào yêu cầu sao kê từ thiện, cuối cùng MC Trấn Thành đã bất ngờ tung ra bản sao kê 100 trang đầu tiên trong số hơn 1000 trang sao kê.

Ngay lập tức, status này đã nhận được tương tác “khủng” từ cộng đồng mạng. Chỉ trong vòng hơn 40 phút đã nhận về gần 250 nghìn lượt like. Nam MC chia sẻ hình ảnh chụp 100 trang sao kê cùng lời chú thích ngắn gọn súc tích: “Bảng sao kê này dài hơn 1000 trang. Trấn Thành xin chia thành hơn 10 post để đăng. Đây là trang 1-100.”

Status đầu tiên công khai 100 trang sao kê từ thiện của Trấn Thành

Ngay dưới status, hàng nghìn bình luận sôi nổi về bản sao kê của Trấn Thành. Thậm chí tình trạng quá đông người truy cập và bình luận ở bài đăng này khiến trang Fanpage của nam MC gặp lỗi trong một thời gian ngắn.

Trong khi cư dân mạng vẫn đang bình luận thì status về bài đăng 100 tờ sao kê đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, việc Trấn Thành xóa bỏ status này không phải là hành động né tránh. Bởi thực tế anh đã thay thế status ngắn gọn kia bằng việc đăng đàn chi tiết cụ thể hơn về toàn bộ quá trình kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Trấn Thành đưa ra thông báo trong phần bình luận

Nói về lý do thay thế status cũ bằng một bài đăng mới, Trấn Thành đưa ra giải đáp: “Vì 1000 trang sao kê nên Page không cho Trấn Thành up (đăng) 1 lần. Mà up 10 post thì khó cho quý vị theo dõi quá nên tôi đang cho up lên link Google Drive 1000 tờ sao kê đó. Quý vị chờ up xong tôi sẽ cập nhật đầy đủ. Xin cám ơn”.

Trấn Thành cũng khẳng định việc đăng tải hơn 1000 trang sao kê vào đường link của Google Drive để khán giả xem dễ dàng

Vì thuật toán của Facebook, Trấn Thành chỉ có thể chia sẻ 100 file ảnh trong số 1000 trang sao kê. Vì vậy, việc cập nhật vào một đường link của Google Drive (Kho dữ liệu) là điều dễ hiểu, giúp khán giả nắm bắt được tổng hợp và cụ thể, chi tiết hơn. Tính tới 20h ngày 7/9 đã có 350 trang sao kê được phía Trấn Thành đăng tải.

Sau hơn 1 tiếng đăng đàn, bài viết của Trấn Thành đã thu hút tới gần 1 triệu lượt like, đủ thấy độ quan tâm lớn của cư dân mạng tới vấn đề nghệ sĩ làm từ thiện.

Sau khi ông xã đăng đàn, Hari Won cũng có động thái mới. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh đã chuyển khoản thành công số tiền 10 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lời giải thích: "Nãy chồng em bảo lát sẽ chuyển khoản số tiền còn dư. Mà con số đó chưa tới 10 triệu. Em nói, thôi gửi tròn luôn chứ đừng làm vậy. Xong em tự lấy số tài khoản của em, tiền của em gửi luôn! Mà ổng nói... Thôi anh muốn gửi số tiền kia và chụp màn hình cho khỏi ai nghi nữa. Nên coi như... Dạ em gửi thêm 10 triệu".

Hari Won chuyển tiếp 10 triệu đồng vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đông đảo khán giả và các đồng nghiệp ủng hộ việc làm của vợ chồng Trấn Thành. Dẫu đã công khai sao kê, Trấn Thành vẫn phải hứng chịu những bình luận tiêu cực từ anti-fan.

Nguồn: http://danviet.vn/vi-sao-tran-thanh-xoa-bai-dang-dau-tien-cong-khai-100-trang-sao-ke-tu-thien-50...Nguồn: http://danviet.vn/vi-sao-tran-thanh-xoa-bai-dang-dau-tien-cong-khai-100-trang-sao-ke-tu-thien-50202189424859.htm