Trương Vũ Kỳ lộ mặt nhọn hoắt sau khi tái hôn "đại gia rởm"

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 12:27 PM (GMT+7)

Sau chuỗi scandal nợ hàng chục tỉ đồng, chồng Trương Vũ Kỳ bị dân mạng Trung Quốc gán với biệt danh "đại gia rởm".

Gương mặt thanh tú, thân hình nóng bỏng, Trương Vũ Kỳ không chỉ được xem là "nàng thơ" quyến rũ bậc nhất của Châu Tinh Trì mà còn là hình mẫu trong mơ của quý ông Trung Quốc. Cô từng được coi là "Song Hye Kyo của Trung Quốc" và được ca tụng trên các diễn đàn. Tuy nhiên trong bức ảnh Sina đăng tải mới đây, fan rất sửng sốt với ngoại hình khác lạ của cô.

Hình ảnh mới của Trương Vũ Kỳ khiến fan sửng sốt

Sau khi hạ sinh cặp sinh đôi, Trương Vũ Kỳ tái xuất với khuôn mặt nhọn hoắt "tam giác ngược". Nhiều ý kiến của dân mạng để lại dưới bài viết, cho rằng người đẹp đã gọt cằm để chạy theo xu hướng Vline. Một số blogger thạo tin Cbiz thì khẳng định Trương Vũ Kỳ vì quá áp lực lấy lại vóc dáng và nhan sắc sau khi sinh con nên đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Hiện tại, "mỹ nhân ngư" chưa lên tiếng phản hồi tin đồn trên. Đại diện của cô chỉ tiết lộ, Trương Vũ Kỳ sẽ sớm tái xuất showbiz với nhiều hoạt động giải trí và thương mại.

Gương mặt cuốn hút của người đẹp khi chưa tái hôn

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1986, Cô bắt đầu được biết tới từ năm 2010 khi góp mặt trong bộ phim Siêu uyển thần thông hay Đội bóng Thiếu Lâm, Mỹ Nhân Ngư...Ngay từ khi khởi nghiệp, Trương Vũ Kỳ đã bị so sánh với "đàn chị" Trương Bá Chi và được kỳ vọng thay thế được nữ diễn viên này trong làng giải trí. Giai đoạn này, Trương Bá Chi tạm rời xa điện ảnh để tập trung chăm sóc gia đình.

Thán 7.2017, Trương Vũ Kỳ bất ngờ tung ảnh cưới khi đang mang bầu với Viên Bá Nguyên. Cô tiết lộ, hai người hẹn hò sau 10 ngày gặp gỡ. 70 ngày sau đó, cặp đôi đăng ký kết hôn.

Theo thông tin từ Phượng Hoàng, Viên Bá Nguyên từng có một đời vợ và đã có con. Ông xã của Trương Vũ Kỳ là một doanh nhân ở Thượng Hải, tài sản không hoành tráng như nhiều người tưởng tượng. Một số công ty của anh đang ngập trong nợ nần.

Tháng 9.2017, Sina đưa tin, Viên Ba Nguyên lộ công hàm đòi nợ từ chủ sòng bạc ở Singapore với món tiền khổng lồ tại đảo quốc sư tử. Cụ thể, anh nợ tiền lương nhân viên công ty thời trang và lương kỹ thuật khoảng 4 triệu NDT (14 tỉ đồng). Trước đó, dù đang nợ ngập đầu nhưng anh chàng vẫn sử dụng phi cơ riêng đến các sòng bạc ở Singapore tiêu khiển và nợ khoản tiền 2 triệu SGD (33 tỉ đồng). Sau chuỗi scandal này, chồng Trương Vũ Kỳ bị dân mạng Trung Quốc gán với biệt danh "đại gia rởm".

Đạo diễn từng giành giải Gấu bạc tại LHP Berlin Vương Toàn An và Trương Vũ Kỳ "nên duyên" sau khi hợp tác sản xuất phim "Bạch lộc nguyên"

Trong khi đó, Trương Vũ Kỳ từng có một đời chồng. Cô kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An cũng chỉ sau 70 ngày tìm hiểu. Cuộc hôn nhân này sớm kết thúc vào năm 2014 khi Vương Toàn An bị bắt vì tội mua dâm tập thể. Thời điểm Vương Toàn An bị bắt Trương Vũ Kỳ vẫn đang ở nước ngoài tham gia sự kiện thời trang. Nhiều người cảm thấy bất bình thay cho nữ diễn viên nổi tiếng và cảm thấy khó hiểu khi Vương Toàn An có một người vợ bốc lửa như vậy vẫn muốn "ăn chả".