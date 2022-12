Trương Mạn Ngọc: Tình duyên truân chuyên nhưng vẫn sống ổn ở tuổi 58

Sở hữu hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá từ Đông sang Tây như Berlin, Cannes, Kim Tượng, Kim Mã…, Trương Mạn Ngọc xứng đáng được mệnh danh là huyền thoại điện ảnh Hoa ngữ.

Về mặt tình cảm, dù có những tiếc nuối, nhưng Trương Mạn Ngọc luôn dũng cảm sống hết mình BAIDU

Ở tuổi 57, Trương Mạn Ngọc khiến nhiều người càng thêm yêu mến từ lối sống chân thật, yêu ghét đều thể hiện rõ nét. Năm 1985, Trương Mạn Ngọc chuyển từ TVB sang Công ty điện ảnh Gia Hòa, được Thành Long nâng đỡ, đảm nhận vai nữ chính trong phim Câu chuyện cảnh sát. Một tháng sau, Trương Mạn Ngọc gặp nhà tạo mẫu tóc Markkim.

Markkim dí dỏm hài hước, không chỉ biết làm tóc, còn biết nhiều chiêu trò lấy lòng phụ nữ, khiến Trương Mạn Ngọc rất vui. Nhưng trong thời gian hẹn hò, hai người thường xuyên cãi nhau và cuối cùng nói lời chia tay. Mỗi khi Trương Mạn Ngọc nhớ bạn trai lại viết thư tình cho anh. Thư tình gửi đi, gương vỡ lại lành. Tái hợp lại chia tay, lại viết thư tình… Sau vài lần như thế, bạn trai đã biết "công thức" của Trương Mạn Ngọc.

Trương Mạn Ngọc thích người đàn ông “biết làm tóc”, đây là bí mật mở trong ngành, ai ai cũng biết WEIBO NV

Năm 1987, Trương Mạn Ngọc và Markkim chia tay lần thứ ba, sau đó không tái hợp nữa. Vì lần này, Trương Mạn Ngọc gặp được Nhĩ Đông Thăng.

Nhĩ Đông Thăng lớn hơn Trương Mạn Ngọc 7 tuổi, hai người thật sự là một đôi oan gia hoan hỷ. Trương Mạn Ngọc xuất thân là Á hậu từ cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Với vai trò giám khảo, Nhĩ Đông Thăng từng chê bai nhan sắc của Trương Mạn Ngọc: "Xấu như vậy mà cũng có thể vào vòng chung kết". Không ngờ, nhiều năm sau, cô gái từng bị Nhĩ Đông Thăng chê xấu, lại trở thành bạn gái của anh.

Thật bất ngờ bởi lý do Nhĩ Đông Thăng chia tay Trương Mạn Ngọc chỉ vì việc cô làm răng CHỤP MÀN HÌNH ON.CC

Nhiều năm sau, Nhĩ Đông Thăng khi nhớ lại mối tình với Trương Mạn Ngọc, anh đã nói thế này: “Khi tôi mới quen Trương Mạn Ngọc, cô ấy là cô gái có hai chiếc răng khểnh trong phim Câu chuyện cảnh sát. Sau đó cô ấy vì tôi mà làm răng, trong lòng tôi đã quyết định phải chia tay với cô ấy. Khi một người phụ nữ yêu đến bi lụy như thế, ai sẽ dám yêu?".

Khi mới gia nhập làng giải trí, Trương Mạn Ngọc vốn có hai chiếc răng khểnh đáng yêu CHỤP MÀN HÌNH ON.CC

Năm 1991, Trương Mạn Ngọc quen bạn trai người Mỹ tên Hank khi quay phim Song thành cố sự, ngờ đâu sau khi chia tay Hank lại công bố hàng chục bức thư tình của Trương Mạn Ngọc. Trong thư cô gọi yêu đối phương là “lợn chết”, tự xưng là “cá chết”. Thư vừa được công khai, cả Hồng Kông đều cười nhạo Trương Mạn Ngọc viết sai chính tả, đạo diễn Vương Tinh còn lấy chuyện này viết kịch bản phim Love in the days of entertainment ngầm chế giễu Trương Mạn Ngọc.

Sau khi chia tay, bạn trai Hank đã công khai những bức thư tình của Trương Mạn Ngọc, khiến cô bị cười nhạo WEIBO

Lúc đó, rất nhiều người lo lắng Trương Mạn Ngọc sẽ suy sụp tinh thần, nhưng cô lại nói: "Người có lỗi thật sự là người đã tiết lộ các bức thư, tôi yêu quang minh chính đại, tôi có gì sai?".

Sau khi chia tay, cô nhanh chóng lao vào một mối tình mới, cô đón nhận sự theo đuổi của Tống Học Kỳ mà không ngờ đến mối tình này là một cú lừa.

Ban đầu Tống Học Kỳ đối với Trương Mạn Ngọc rất nồng nhiệt, chăm sóc tận tình chu đáo. Sau đó anh liền lấy cớ gầy dựng lại sự nghiệp, mượn Trương Mạn Ngọc 10 triệu đô la Hồng Kông, sau đó ôm tiền biến mất. Sau khi người đẹp biết mình bị lừa, thì đã không thể làm gì được.

Năm 1998, Trương Mạn Ngọc và đạo diễn người Pháp Olivier Assayas đăng ký kết hôn, có lẽ vì cả hai đều không quan tâm đến những thứ mang tính nghi thức. Năm 2002 hai người vì gặp ít xa nhiều mà thỏa thuận ly hôn.

Cuộc hôn nhân 4 năm với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas đã giúp Trương Mạn Ngọc nghiệm ra rằng bản thân cô không cần hôn nhân WEIBO

Sau khi ly hôn, Trương Mạn Ngọc được nhiều đàn ông theo đuổi, cô dần thoát khỏi ám ảnh hôn nhân. Trong một lần hợp tác đóng phim, cô phải lòng Lương Triều Vỹ, có điều vào thời điểm đó, nam diễn viên và Lưu Gia Linh mới kết hôn không lâu. Lương Triều Vỹ có tình cảm với Trương Mạn Ngọc không? Câu trả lời là có, người đàn ông nào có thể "tỉnh như không" trước người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp như thế, nhưng Lương Triều Vỹ thừa biết, trong lòng anh Lưu Gia Linh quan trọng hơn.

Một điều không thể phủ nhận là Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ đều dành tình cảm đặc biệt cho đối phương, chỉ tiếc là cả hai đã yêu sai thời điểm WEIBO

Còn Lương Triều Vỹ trong hoạt động quảng bá bộ phim Thương thành khi được hỏi: "Trong các cột mốc thời gian của cuộc đời, anh muốn dừng lại ở khoảng thời gian nào nhất?". Anh đáp: "Dừng lại ở năm 38 tuổi". Năm 38 tuổi, là khi Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc đóng phim Tâm trạng khi yêu.

Mối quan hệ giữa Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ, tuy nói có chút mập mờ không rõ ràng, nhưng họ đều là người có đạo đức, dù có tình cảm với nhau nhưng từ đầu đến cuối đều không nói ra, cũng không làm những việc quá giới hạn.

Lưu Gia Linh sau khi biết chuyện giữa Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ, cô không khóc lóc đòi sống đòi chết, ngược lại chỉ im lặng ở bên cạnh Lương Triều Vỹ. Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ tương tác thân mật như thế nào, Lưu Gia Linh cũng không làm ầm ĩ, chỉ len lén khóc thầm. Thật ra những việc này Lương Triều Vỹ đều nhìn thấy hết, thời gian trôi qua, anh cảm thấy có lỗi với Lưu Gia Linh, thế là anh chủ động giãn cách với Trương Mạn Ngọc, quay lại vòng tay của Lưu Gia Linh.

Tuy thường bị mang ra so sánh, nhưng Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc chưa bao giờ cạch mặt nhau BAIDU

Đây chính là điểm khác biệt giữa Trương Mạn Ngọc và Lưu Gia Linh. Trương Mạn Ngọc quanh năm suốt tháng ở nước ngoài, cô biết rõ cách chữa trị tốt nhất cho bệnh thất tình là bắt đầu một cuộc tình mới, càng hiểu rõ, chỉ cần cô muốn, việc đối phương đã kết hôn hay chưa không quan trọng. Còn Lưu Gia Linh thì khác, cô chỉ yêu Lương Triều Vỹ, chỉ dựa vào mỗi mình anh, anh là tất cả đối với cô. Đàn ông mà, đều theo chủ nghĩa đàn ông, đều muốn người phụ nữ của mình, xem mình là cả bầu trời, như vậy anh ta mới chủ động chăm sóc người phụ nữ đó. Lưu Gia Linh đã làm việc này thành công hơn Trương Mạn Ngọc.

Năm 2007, trong buổi tiệc sinh nhật bạn bè, Trương Mạn Ngọc và nhà kiến trúc sư người Đức - Ole Scheeren đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên. Năm đó Trương Mạn Ngọc đã 43 tuổi, Ole Scheeren kém cô 7 tuổi.

Trong số các cuộc tình của Trương Mạn Ngọc, mối quan hệ tình cảm giữa cô và Ole Scheeren được xem là ổn định và kéo dài nhất - 5 năm, hai người từng dọn đến Bắc Kinh ( Trung Quốc ) xây tổ ấm. Thế nhưng, vào thời điểm tháng 6.2012, Trương Mạn Ngọc bất ngờ tuyên bố hai người chia tay trong hòa bình.

Từ khi ly hôn, Trương Mạn Ngọc tuy vẫn hẹn hò, nhưng không kết hôn nữa, vì đối với cô ly hôn thật sự quá đau đớn. Bên ngoài đồn đại cô trải qua rất nhiều mối tình, nói cô đa tình, nhưng cô không nghĩ vậy. Cô nói: "Mỗi lần hẹn hò, tôi đều rất nghiêm túc, không phụ lòng đối phương".

Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ về châm ngôn tình yêu: “Yêu là phải yêu hết mình, vì một khi có quá nhiều tạp niệm, tính toán, thì tình yêu sẽ không còn niềm vui nữa. Yêu là phải chân thật, như vậy mới có thể yêu một cách cuồng si, yêu một cách mê đắm” WEIBO

Giải nghệ 13 năm, Trương Mạn Ngọc hiện không còn tham gia đóng phim nữa, cô dành phần lớn thời gian làm những việc mình thích, cũng học được làm một số việc đột phá, cô nói không thích Trương Mạn Ngọc chỉ có một mặt, cuộc sống có rất nhiều mặt, cô không muốn chỉ sống trong một mặt. Ở tuổi 57, cuộc sống của cô vẫn còn sự can đảm và cơ hội để làm lại từ đầu.

“Cứng rắn, thẳng thắn, chân thành”, đó là những lời miêu tả Trương Mạn Ngọc dành cho bản thân WEIBO

Trương Mạn Ngọc: 'Tôi sống rất ổn'

Minh tinh Hong Kong Trương Mạn Ngọc lần đầu dùng mạng xã hội, nói cuộc sống rất tốt, sau các tin đồn "cô độc, tàn tạ".

Theo trang On, hôm 22/11, diễn viên 58 tuổi khiến nhiều fan bất ngờ khi sử dụng Douyin (Tiktok bản nội địa Trung Quốc). Mạn Ngọc cho biết mỗi ngày trôi qua vui vẻ. Gần đây, cô dọn dẹp các file trong máy tính, phát hiện có nhiều video cũ.

Nữ diễn viên viết cảm thấy xúc động, bồi hồi: "Xem những đoạn phim đó, tôi chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh. Tôi thấy có chút lạ lẫm khi nhìn bản thân gần 20 năm trước. Cuộc sống khi đó và trải nghiệm hiện tại của tôi rất khác biệt".

Nữ diễn viên nhận ra "hóa ra quãng thời gian đó tôi cũng rất vui, cuộc sống phong phú". Mạn Ngọc lập tài khoản mạng xã hội để chia sẻ với fan về công việc, cuộc sống của cô.

Trương Mạn Ngọc ở ẩn từ khi ngừng đóng phim năm 2012. 10 năm qua, cô chỉ xuất hiện công khai đôi ba lần, không tiết lộ đời tư. Thi thoảng, paparazzi ghi hình ảnh đời thường của Trương Mạn Ngọc, dấy nhiều bàn tán. Một số blogger nói diễn viên sống đơn độc, buồn bã và tàn tạ.

Theo Mingpao, không còn đóng phim song Trương Mạn Ngọc bận rộn với những kế hoạch học tập, rèn luyện riêng. Cô rèn kỹ năng thanh nhạc, tập gym, học cách làm nến, xà phòng thân thiện môi trường để tặng bạn bè.

Nữ diễn viên từng nói trên tờ Famous: "Tôi nghĩ cuộc đời mình không nên chỉ có đóng phim, ngày ngày trên trường quay, bên ngoài xảy ra gì cũng không hay biết, như một kẻ ngẩn ngơ. Đã đến lúc tôi dừng lại để đi cảm nhận cuộc sống một cách chân thực nhất, làm tâm hồn phong phú hơn... Tôi muốn thử những cái mới để cảm nhận được thế giới rộng lớn". Mạn Ngọc cho biết trước đây không tiêu xài hoang phí. Cô tích cóp đủ để nghỉ hưu, làm điều mình thích.

Mạn Ngọc tại sự kiện ở Hong Kong hồi tháng 6. Ảnh: Mings Fashion

Trong diễn xuất, Mạn Ngọc gặt hái thành tựu rực rỡ. Cô gia nhập đài TVB năm 1983 sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong. Cùng năm, Mạn Ngọc thi Miss World và lọt vào top 15. Ở TVB, người đẹp lưu dấu ấn qua Cảnh sát mới ra trường (Police Cadet), Võ lâm thế gia...

Trang Mtime nhận xét trong mảng điện ảnh, Trương Mạn Ngọc xây dựng nhiều hình tượng nghệ thuật đặc sắc ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại như Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean... Cô từng đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2004, nhờ phim Clean.

