Tình tin đồn CR7 vừa chia tay "đế vương Atlantis" vẫn vô tư khoe ảnh sexy thế này đây

Người đẹp nóng bỏng của "Fast and Furious" chia tay Jason Momoa chỉ sau 4 tháng.

Eiza González và ngôi sao của Đế vương Atlantis (Aquaman) là Jason Momoa bắt đầu công bố hẹn hò vào tháng hai năm nay. Một nguồn tin cho biết, hai người có tình cảm sâu sắc và đã có nhiều cuộc gặp gỡ kín đáo trước khi công bố với truyền thông, dù cuộc sống của họ rất khác nhau. Ban đầu cặp đôi gặp gỡ và giữ liên lạc thông qua một số mối quan hệ chung.

Jason Momoa và Eiza González bắt đầu hẹn hò vào tháng 2/2022, sau khi nam diễn viên ly hôn với vợ cũ vào tháng 1.

Tuy nhiên, lịch trình dày đặc của cả hai diễn viên đã khiến họ không có đủ thời gian dành cho nhau. Jason Momoa đang cực kỳ bận rộn với phần 2 của Aquaman hay Fast and Furious phần dự kiến lên sóng 2023. Eiza González cũng đang có hai phim truyền hình trong thời gian sản xuất. Mối quan hệ còn bị đánh giá là gặp nhiều trở ngại vì Jason Momoa chỉ vừa ly hôn vợ cũ, anh vẫn rất quan tâm đến con cái và tôn trọng vợ cũ.

Jason Momoa và Eiza González cuối cùng công bố chia tay sau bốn tháng hẹn hò. Một người quen biết cặp đôi đã chia sẻ với tạp chí People lý do hai diễn viên "mỗi người một ngả": "Họ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau".

Dường như việc chia tay không quá ảnh hưởng đến tinh thần của người đẹp Mexico. Cô vẫn thường xuyên đăng ảnh trên trang cá nhân, chia sẻ với fan cả những bức ảnh gợi cảm đời thường và ảnh chụp cho tạp chí.

Eiza González vẫn đều đặn chia sẻ các bức ảnh với người hâm mộ trên instagram.

Mỹ nhân Mexico được biết đến với phong cách gợi cảm từ trong phim ra ngoài đời

Eiza González và bạn diễn Dwayne Johnson trong "Fast and Furious: Hobbs and Shaw". Cô còn góp mặt trong các phim có tiếng tăm khác như Quái xế (Driver baby), Từ hoàng hôn tới hừng đông (From dusk till dawn - phim truyền hình), Xe cấp cứu (Ambulance).

Trước "đế vương Atlantis", Eiza González đã có quan hệ tình cảm với nhiều người nổi tiếng khác. Năm 2021, người đẹp sinh năm 1990 gây xôn xao khi lộ ảnh hôn tình trẻ Timothee Chalamet, diễn viên thủ vai chính trong Hành tinh cát (Dune), phim đoạt 6 giải Oscar năm 2022. Jason Momoa, bạn trai gần nhất của người đẹp cũng đóng một vai phụ trong siêu phẩm này.

Danh sách tình ái của người đẹp còn bao gồm các diễn viên tiếng tăm như Liam Hemsworth, Calvin Harris, Josh Duhamel và cả siêu sao Cristiano Ronaldo. Lời đồn với CR7 bắt đầu khi hai người bị bắt gặp trò chuyện vui vẻ trong một hộp đêm tại đảo Ibiza, Tây Ban Nha. Cô được cho là đã đến sân Stade de France xem trận chung kết Euro 2016 để cổ vũ CR7 và tuyển Bồ Đào Nha. Hai người cũng bị bắt gặp rời khỏi hộp đêm Warwick tại Hollywood cùng thời điểm.

Cánh săn ảnh Hollywood đã chụp được CR7 và Eiza González rời một hộp đêm cùng thời điểm vào 7/2016.

